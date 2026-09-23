Tác giả: E.M. Standing/ Light Books & NXB Dân trí

Di sản Maria Montessori: Lý thuyết, Thực hành và Tác động toàn cầu

Cuốn sách không chỉ trình bày những nguyên lý cốt lõi trong phương pháp Montessori, một phương pháp giáo dục tiên phong chú trọng vào sự phát triển tự nhiên, tự do và độc lập của trẻ em, mà còn khắc họa rõ nét tầm ảnh hưởng của bà Maria Montessori đến nền giáo dục toàn cầu.

Bước chuẩn bị cho ngành sư phạm của Maria Montessori

Mười năm sau khi tốt nghiệp y khoa, bác sĩ Montessori dạy trẻ em khiếm khuyết, nghiên cứu; trở thành giảng viên đại học, bà vẫn đăng ký học lại với tư cách sinh viên.

Hình ảnh trên bìa một cuốn sách về Maria Montessori.

Vì vậy, vào năm 1901, khi bà Montessori rời công việc tại trường học dành cho trẻ thiểu năng ở Rome, bà đã suy nghĩ đến việc giáo dục trẻ em bình thường. Tuy nhiên, phải thêm bảy năm nữa trôi qua thì các lý thuyết của bà mới được đưa vào thực tiễn và những “linh cảm” nói trên mới được xác thực.

Có nhiều lý do cho sự trì hoãn này. Trước hết, bà cảm thấy cần phải nghiên cứu và suy ngẫm thêm. Dù đã là giảng viên đại học, bà vẫn đăng ký học lại với tư cách sinh viên và theo học các khóa về triết học và tâm lý học.

[...]

Nhìn lại giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp của bà Montessori, ta có thể dễ dàng thấy rằng mọi việc bà làm hóa ra đều là một sự chuẩn bị, và là một sự chuẩn bị phù hợp, cho khám phá vĩ đại mà bà sẽ thực hiện sau này.

Tuy nhiên, ta không nên mắc sai lầm bằng việc nhìn lại quá khứ của bà dưới ánh sáng của tương lai. Trước khi nó xảy ra, tương lai vẫn là tương lai và vẫn là điều mà bà chưa biết tới. Đúng là bà cảm thấy mình có một sứ mệnh đặc biệt nào đó cần thực hiện, nhưng chính xác sứ mệnh đó là gì, và bà sẽ hoàn thành nó như thế nào, vẫn vượt ngoài tầm hiểu biết của bà.

Bà chỉ có thể nhìn thấy con đường của mình từng bước một. Tương lai vẫn bị bao phủ trong màn sương và phải tự hé lộ theo từng giai đoạn. Bà Montessori tin chắc rằng nếu bà làm tròn phần việc của hiện tại thì tương lai sẽ tự an bài.

[...]

Trong vòng mười năm sau khi tốt nghiệp y khoa vào năm 1896, mối quan tâm của bác sĩ Montessori không chỉ giới hạn ở trẻ em khiếm khuyết. Bà còn đặc biệt nghiên cứu các bệnh lý thần kinh ở trẻ em, và thi thoảng công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí chuyên ngành1.

Từ năm 1896 đến 1906, bà giữ ghế Chủ nhiệm môn Vệ sinh học tại Trường Sư phạm nữ ở Rome - một trong hai trường cao đẳng dành cho nữ giới tại Italy thời đó (trường còn lại ở Florence). Bà cũng là một trong các giám khảo độc lập thường trực tại Khoa Giáo dục học. (Thật thú vị khi biết rằng giám khảo độc lập còn lại trong những năm ấy là ông Luigi Pirandello, người sau này nổi tiếng với vai trò nhà viết kịch.) Nhiều sinh viên từng theo học bà trong giai đoạn này sau đó đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các trường sư phạm trên khắp nước Italy, mang theo phần nào tinh thần nhiệt huyết và đam mê từ bà.

Năm 1904, bác sĩ Montessori được bổ nhiệm làm Giáo sư tại Đại học Rome, nơi bà đảm trách vai trò Chủ nhiệm môn Nhân loại học trong bốn năm. Tác phẩm lớn đầu tiên của bà là một tập sách có tựa đề Nhân loại học Sư phạm.