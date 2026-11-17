Từ 5h30, khi trời còn chưa sáng rõ, các vận động viên đã có mặt tại sân bóng rổ cạnh hồ, chuẩn bị cho ngày hội chạy bộ. Những em nhỏ háo hức bên ông bà, bố mẹ, trong khi các nhóm bạn, đồng nghiệp cũng tranh thủ gặp gỡ, khởi động trước giờ xuất phát. Đây là mùa thứ năm của giải chạy thường niên do Amazing Running Club, câu lạc bộ chạy bộ thuộc BNI Amazing Chapter, tổ chức.

135 vận động viên tham gia giải chạy “Bước chạy mùa thu 2026”

Năm nay, giải diễn ra tại Công viên An Hòa, với đường chạy quanh hồ dài khoảng 1,8 km mỗi vòng. Các vận động viên tham gia một trong ba cự ly: 3,6 km (2 vòng), 7,2 km (4 vòng) và 10,8 km (6 vòng). Riêng cự ly 3,6 km chỉ xét giải đối với trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, song người lớn vẫn có thể đăng ký để đồng hành cùng các em.

Các vận động viên khởi động...

...và xuất phát

Giải không sử dụng chip tính giờ. Vận động viên tự đếm số vòng và rẽ vào làn về đích sau khi hoàn thành cự ly đăng ký. Tại khu vực đích, tổ trọng tài trực tiếp theo dõi và sử dụng hình ảnh camera để đối chiếu kết quả khi xét giải.

Những cái nắm tay ở vạch đích

Trên đường chạy, không khó để bắt gặp hình ảnh bố mẹ sánh bước cùng con, những nhóm bạn chờ nhau hoàn thành vòng cuối hay các thành viên trong gia đình cổ vũ nhau từ bên đường

Vui vẻ, khoẻ mạnh và gắn kết là mục tiêu chung

Ở thời điểm về đích, nhiều phụ huynh nắm tay con chạy qua dải băng, trong khi những em nhỏ khác dang tay chạy về phía tiếng reo vui của người thân. Dải băng đích được căng lại sau mỗi lượt, để mỗi vận động viên đều có khoảnh khắc chạm đích của riêng mình.

Ba và con trên đường chạy

Tất cả vận động viên hoàn thành cự ly đều được trao huy chương lưu niệm hình lá phong. Ban tổ chức trao tổng cộng 18 giải cá nhân, gồm 6 cúp giải Nhất và 12 phần thưởng giải Nhì, Ba, xét riêng nam và nữ ở từng cự ly.

Đôi bạn cùng nhau về đích

Được thành lập từ tháng 8/2022 bởi 8 doanh nhân có chung niềm đam mê chạy bộ trong BNI Amazing Chapter, Amazing Running Club hiện có hơn 40 thành viên. Mỗi thành viên duy trì mục tiêu chạy tối thiểu 15 km mỗi tuần. Từ hoạt động nội bộ, “Bước chạy mùa thu” dần trở thành sự kiện thường niên, mở rộng sự tham gia tới đồng nghiệp, gia đình và bạn bè của các thành viên.

Một vận động viên nhỏ tuổi hào hứng "cắt" ruy- băng về đích

Giải không bán vé, không đặt mục tiêu lợi nhuận. Kinh phí tổ chức đến từ sự đóng góp tự nguyện của người tham gia và sự đồng hành của các nhà tài trợ. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thu Hương là Nhà tài trợ Kim cương. Nhiều doanh nghiệp thành viên cũng đóng góp hiện vật phục vụ giải như huy chương, cúp, backdrop và đồ ăn sau chạy.

Cặp vận động viên lớn tuổi, là tấm gương cho các vận động viên trẻ tuổi noi theo

Từ buổi chạy chung đến hoạt động thiện nguyện

Qua từng mùa tổ chức, “Bước chạy mùa thu” không chỉ mở rộng quy mô mà còn hướng tới những giá trị cộng đồng. Từ một nhóm doanh nhân yêu chạy bộ, giải đã trở thành dịp gặp gỡ của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Kinh phí duy trì hoạt động được hình thành từ đóng góp của người tham gia cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Các vận động viên tham gia cự ly 10,8km

Tại mùa giải năm 2025 ở Công viên Hòa Bình, hơn 150 vận động viên đã tham gia. Theo Ban tổ chức, gần 29 triệu đồng thu được từ mùa giải này đã được gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ. Với mùa giải năm nay, Ban tổ chức cho biết sẽ công khai các khoản thu, chi với người tham gia sau khi giải kết thúc.

Niềm vui về đích của cặp vận động viên là vợ chồng

“Thêm khỏe, thêm kết nối” là thông điệp được Amazing Running Club gửi gắm trong mùa giải thứ năm. Trên những vòng chạy quanh hồ An Hòa, thông điệp ấy không chỉ thể hiện qua tinh thần rèn luyện thể thao mà còn hiện lên trong những khoảnh khắc đời thường: ông bà, bố mẹ và con cháu cùng xuất phát, cùng động viên và nắm tay nhau trên những bước chạy ven hồ An Hoà.

Một vài hình ảnh của giải chạy