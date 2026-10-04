Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Các vận động viên xuất phát chinh phục con đường đá cổ Pavi.

Sự kiện góp phần mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao, quảng bá hình ảnh Lai Châu - điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.

Giải do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức theo quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng, thu hút khoảng 500 vận động viên tham gia, trong đó có 100 vận động viên là nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5km, 11km và 22km. Đặc biệt, cự ly 22km có nội dung dành riêng cho các nhà báo, phóng viên, tạo cơ hội để những người làm báo trực tiếp trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của vùng đất và con người Lai Châu.

Các vận động viên chinh phục con đường đá cổ Pavi.

Ngay từ sáng sớm, bản Sin Suối Hồ đã rộn ràng không khí ngày hội. Từng nhóm vận động viên có mặt tại khu vực xuất phát, khởi động và chuẩn bị cho hành trình chinh phục những cung đường vùng cao nhiều thử thách, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh và con đường đá cổ Pavi. Đúng 6 giờ, các vận động viên ở cự ly 22km và 11km xuất phát. Đến 8 giờ, các vận động viên cự ly 5km bắt đầu cuộc đua. Riêng xã Sin Suối Hồ huy động hơn 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, học sinh, người dân địa phương đối với một hoạt động thể thao gắn với quảng bá du lịch quê hương.

Điểm nhấn của giải là các cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ PaVi và không gian du lịch Sin Suối Hồ. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên nét riêng của giải khi mỗi bước chạy không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, sức bền mà còn là hành trình khám phá. Trên cung đường, các vận động viên lần lượt đi qua những không gian đặc trưng của vùng cao, giữa núi rừng trùng điệp, bản làng và cung đường đá cổ mang dấu ấn thời gian. Đây thực sự là hành trình trải nghiệm khác biệt, vừa thử thách giới hạn thể lực, vừa cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đặc biệt, với các nhà báo, phóng viên, việc trực tiếp chinh phục cung đường PaVi còn mang đến những trải nghiệm thực tế để từ đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến đông đảo công chúng.

Các vận động viên chinh phục con đường đá cổ Pavi đi qua những con đường bản làng.

Để giải đấu diễn ra an toàn, Ban Tổ chức đã khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ chi tiết cho từng cự ly; bố trí các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế, kiểm soát, trọng tài, cứu hộ, cứu nạn và hệ thống biển chỉ dẫn cũng như căng dây báo hiệu chỉ dẫn trên đường chạy. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên được triển khai đồng bộ. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn, góp phần thành công cho giải đấu mà còn tạo tâm lý yên tâm để vận động viên tập trung chinh phục các cung đường đầy thử thách.

Người dân địa phương trong những bộ trang phục truyền thống đã có mặt dọc cung đường để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên. Các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được giới thiệu, tạo thêm không gian trải nghiệm cho vận động viên và du khách. Qua đó, thể thao trở thành cầu nối để giới thiệu những giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng du lịch của Sin Suối Hồ nói riêng và của tỉnh Lai Châu nói chung.

Các vận động viên về đích nội dung 5km con đường bản Sin Suối Hồ.

Giải góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng mà còn cho thấy hướng kết hợp ngày càng rõ nét giữa thể thao và du lịch. Từ những bước chân trên con đường đá cổ Pavi, vẻ đẹp của Sin Suối Hồ được giới thiệu gần gũi và sinh động hơn. Các vận động viên trở thành những người trải nghiệm, cảm nhận và lan tỏa những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người vùng cao nơi vùng biên viễn Lai Châu. Việc tổ chức giải tại Sin Suối Hồ cũng góp phần tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mới, tăng sức hấp dẫn đối với du khách và từng bước đưa thể thao trở thành một trong những kênh quảng bá hiệu quả cho du lịch địa phương.

Ban tổ chức trao huy chương hoàn thành về đích cự ly 5km cho các VĐV.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa phong phú cùng những cung đường giàu giá trị trải nghiệm, “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi” được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành sản phẩm thể thao - du lịch đặc trưng của Lai Châu.