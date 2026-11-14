“Bước chân chiến sĩ” tô điểm thêm vẻ đẹp Đà Lạt ngàn hoa

Những bước chạy vào mỗi sáng cuối tuần không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng mà còn trở thành hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, lan tỏa tinh thần sống tích cực và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm với cộng đồng.

Những bước chạy khỏe giữa lòng Đà Lạt ngàn hoa

Sáng 14/11, quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt đón thêm một nét văn hóa mới khi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia chương trình chạy bộ định kỳ cuối tuần “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” tuần thứ 16.

Chương trình chạy bộ "Bước chân chiến sĩ" - lần thứ 16 thu hút nhiều người tham gia từ sáng sớm

Trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên đến từ các đoàn cơ sở ở khu vực Đà Lạt

Giữa không gian quen thuộc của phố núi, những bước chạy đều, khỏe khoắn không chỉ thể hiện tinh thần rèn luyện mà còn cho thấy tính kỷ luật, sự gắn kết của cán bộ, chiến sĩ và tuổi trẻ địa phương.

Hoạt động được tổ chức tại khu vực trung tâm, có đông người dân và du khách, mỗi bước chân vì thế cũng trở thành một cách truyền đi thông điệp về lối sống tích cực, về trách nhiệm chung đối với sự bình yên của cộng đồng.

Chương trình "Bước chân chiến sĩ" thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia

Chương trình "Bước chân chiến sĩ" thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia

Chương trình "Bước chân chiến sĩ" thu hút ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia

Tuần chạy thứ 16 do Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì. Ngoài hoạt động chạy bộ, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật với nội dung “Nhận diện các loại ma túy mới”. Đây là vấn đề có tính thời sự, bởi ma túy ngày càng được ngụy trang dưới nhiều dạng khác nhau, đòi hỏi công tác phòng ngừa phải đi trước một bước và thông tin cảnh báo phải đến được với người dân bằng những hình thức dễ nhớ, dễ tiếp cận.

Từ yêu cầu đó, nội dung tuyên truyền được chuyển tải trực quan qua việc cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn với những hình ảnh trực quan để người dân hiểu rõ hơn nguy cơ, phương thức nhận biết và cách chủ động phòng ngừa.

Việc tuyên truyền được cán bộ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh truyền đạt một cách trực quan, sinh động

Việc tuyên truyền được cán bộ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh truyền đạt một cách trực quan, sinh động

Việc tuyên truyền được cán bộ phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh truyền đạt một cách trực quan, sinh động

Tiếp nối cách tuyên truyền trực quan đó, công trình thanh niên “Móc khóa An ninh - An toàn không ma túy” được triển khai tại chương trình. Trên mỗi móc khóa có nội dung cảnh báo, vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm và thông tin liên hệ khi cần thiết.

Một vật dụng nhỏ nhưng gắn với nhu cầu thực tế, giúp thông tin phòng ngừa hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống và tạo thêm một kênh kết nối giữa người dân với lực lượng chức năng.

Cách tuyên truyền trực quan thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia trả lời câu hỏi

Cách tuyên truyền trực quan thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia trả lời câu hỏi

Trực tiếp tham gia chương trình, đoàn viên phường Lâm Viên - Đà Lạt Huỳnh Nguyễn Phát Tài chia sẻ: “Em thấy hoạt động rất vui và hữu ích. Qua chương trình, em biết thêm về các loại ma túy mới để phòng tránh, đồng thời được vận động vào sáng sớm để có thêm năng lượng cho một ngày học tập, làm việc”.

Đoàn viên Huỳnh Nguyễn Phát Tài chia sẻ về trải nghiệm khi tham gia chương trình

Cảm nhận của một đoàn viên cho thấy hiệu quả tuyên truyền không chỉ nằm ở số lượng tờ rơi hay vật phẩm được phát. Điều quan trọng hơn là người tham gia tiếp nhận được kiến thức, nhận ra ích lợi của việc rèn luyện và có thêm động lực hình thành thói quen sống tích cực. Khi pháp luật được chuyển tải trong một hoạt động gần gũi, sinh động, khả năng ghi nhớ và lan tỏa cũng tự nhiên hơn.

Thượng tá Phạm Lâm Hải Nguyên, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình chạy bộ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" tuần thứ 16

Hoạt động chạy bộ định kỳ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Lâm Hải Nguyên, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng

Thượng tá Phạm Lâm Hải Nguyên, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, gắn với mục tiêu đó, điểm nhấn của tuần chạy thứ 16 là tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn trực quan cách nhận diện các loại ma túy mới cho Nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên.

Đại diện lãnh đạo đơn vị lưu ý, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; các loại ma túy mới được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào đời sống xã hội.

Hoạt động chạy bộ “Bước chân Chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” đang lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao đến người dân. (Ảnh: Lê Tiến)

Với thông điệp “Bước chân Chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên vì vậy đã thể hiện tinh thần tích cực, ý chí quyết tâm và trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia chương trình.

Chương trình không chỉ tạo sức lan tỏa trong lực lượng công an mà còn hướng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và du khách tại Đà Lạt, để hình ảnh người chiến sĩ công an hiện diện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và trách nhiệm.

Khởi động từ tháng 7/2026, “Bước chân Chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ”, đến nay, chương trình đã thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

Không chỉ là những bước chạy

Con số gần 10.000 người tham gia không chỉ thể hiện sức hút của chương trình mà quan trọng hơn chính là các hoạt động được duy trì và liên tục làm mới nội dung qua từng tuần.

Thay vì tổ chức như một phong trào thể thao thuần túy, mỗi tuần, mỗi đơn vị chủ trì lựa chọn một vấn đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đời sống để tuyên truyền. Những chủ đề thời sự vì thế được đưa ra khỏi hội trường, đến với cộng đồng trên các tuyến đường, quảng trường và khu dân cư.

Chương trình "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" đang tô điểm thêm vẻ đẹp phố núi Đà Lạt

Chương trình "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" đang tô điểm thêm vẻ đẹp phố núi Đà Lạt

Cách làm này tạo nên hai chuyển động song hành. Một mặt, cán bộ, chiến sĩ duy trì việc rèn luyện thể lực, sức bền và ý chí để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Mặt khác, mỗi buổi chạy trở thành một cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động, nơi người chiến sĩ vừa rèn luyện vừa trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và lắng nghe người dân.

Cách tuyên truyền trực quan thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia trả lời câu hỏi

Cách tuyên truyền trực quan thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia trả lời câu hỏi

Các tuần chạy đã lần lượt chuyển tải thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; nhận diện các loại ma túy mới. Cách lựa chọn chủ đề phù hợp giúp chương trình duy trì tính thời sự, đồng thời, hướng sự chú ý của cộng đồng vào những nguy cơ hiện hữu trong đời sống.

Khi kiến thức được cung cấp ngay tại không gian công cộng, trong bầu không khí cởi mở của một hoạt động thể thao, pháp luật trở nên gần gũi hơn và thông điệp phòng ngừa cũng dễ đi vào nhận thức.

Hoạt động chạy bộ định kỳ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" ngày càng thu hút nhiều lực lượng tham gia

Chính những ý nghĩa thiết thực đó, chương trình từng bước mở rộng với sự tham gia của trường học, tổ chức Đoàn, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở và người dân.

Việc học sinh, sinh viên cùng chạy với cán bộ, chiến sĩ tạo ra một môi trường giao lưu tích cực, trong đó giáo dục thể chất được gắn với bồi dưỡng ý thức công dân và kiến thức tự bảo vệ.

Bí thư Đoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Cao Bảo Lâm cho biết, chương trình chạy bộ là hoạt động ngoại khóa rất có ý nghĩa đối với các em học sinh

Bí thư Đoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Cao Bảo Lâm cho biết: Chương trình đã tạo thêm một môi trường để học sinh rèn luyện sức khỏe, đồng thời tiếp cận kiến thức về an ninh, trật tự. Những hiểu biết được trang bị qua hoạt động thực tế giúp các em nâng cao ý thức, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học tập và rèn luyện trong nhà trường.

Từ góc nhìn của nhà trường, sức hút bền vững của chương trình nằm ở việc đoàn viên, học sinh nhận thấy lợi ích trực tiếp đối với bản thân. Đây cũng là cơ sở để tổ chức Đoàn vận động các em tham gia bằng tinh thần tự nguyện, từng bước hình thành thói quen rèn luyện và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Những bước chạy của cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng đang tạo nên nét mới của Đà Lạt vào mỗi buổi sáng cuối tuần

Những bước chạy của cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng đang tạo nên nét mới của Đà Lạt vào mỗi buổi sáng cuối tuần

Không dừng lại ở giáo dục thể chất và pháp luật, chương trình còn kết hợp âm nhạc đường phố trên những cung đường quanh hồ Xuân Hương; tại một số địa bàn, hoạt động chạy bộ gắn với dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thể thao, văn hóa và trách nhiệm với cảnh quan đô thị vì thế được đặt trong cùng một dòng chảy.

Các chương trình ca nhạc nằm trong hoạt động chạy định kỳ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, chụp hình

Các chương trình ca nhạc nằm trong hoạt động chạy định kỳ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, chụp hình

Các chương trình ca nhạc nằm trong hoạt động chạy định kỳ "Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, chụp hình

Đối với một trung tâm du lịch như Đà Lạt, vẻ đẹp không chỉ được tạo nên bởi cảnh quan hay kiến trúc, mà còn từ cách con người ứng xử trong không gian chung.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng rèn luyện, giữ gìn môi trường và tuyên truyền pháp luật góp phần hình thành một nếp sinh hoạt văn minh, thân thiện. Người dân và du khách không chỉ nhìn thấy một lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn cảm nhận được sự gần gũi của những người đang đồng hành với cộng đồng.

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" được Công an tỉnh duy trì thường xuyên. (Trong ảnh, Công an các xã, phường phía Đông và phía Tây của tỉnh tổ chức chương trình chạy Bước chân chiến sĩ)

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" được Công an tỉnh duy trì thường xuyên. (Trong ảnh, Công an các xã, phường phía Đông và phía Tây của tỉnh tổ chức chương trình chạy Bước chân chiến sĩ)

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ" được Công an tỉnh duy trì thường xuyên. (Trong ảnh, Công an các xã, phường phía Đông và phía Tây của tỉnh tổ chức chương trình chạy Bước chân chiến sĩ)

Chương trình chạy bộ “Bước chân chiến sĩ - Vì nhân dân phục vụ" được Công an tỉnh duy trì thường xuyên. (Trong ảnh, Công an các xã, phường phía Đông và phía Tây của tỉnh tổ chức chương trình chạy Bước chân chiến sĩ)

“Bước chân Chiến sĩ - Vì Nhân dân phục vụ” được Công an Lâm Đồng xác định là chương trình thường niên, liên tục để mỗi bước chạy của cán bộ, chiến sĩ là một lần thông điệp “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc - Khỏe để phục vụ Nhân dân”. Từ một hoạt động rèn luyện cuối tuần, chương trình từng bước gắn lực lượng công an với tuổi trẻ và Nhân dân.

Những bước chạy giữa phố núi vì thế không chỉ hướng đến sức khỏe, mà còn mang theo kỷ luật, kiến thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm, góp thêm một nét đẹp cho Đà Lạt bình yên, văn minh.