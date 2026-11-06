'Bừng vị năm châu' tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026

Từ ngày 27-29.11.2026, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026, tên tiếng Anh là Hanoi Global Culinary Festival và Hanoi Firebeat World Festival, sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Sự kiện mang chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không gian kết nối, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ban tổ chức dự kiến lễ hội thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong ba ngày.

Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở VHTTDL Hà Nội. Sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới và Hiệp hội BBQ Thế giới được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tăng khả năng kết nối lễ hội với mạng lưới ẩm thực quốc tế.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Trần Quang thông tin tại chương trình họp báo

Khi ẩm thực kể câu chuyện về Hà Nội

Tại họp báo công bố sự kiện ngày 6.11, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, ẩm thực Hà Nội không đơn thuần là câu chuyện về những món ăn ngon. Đó là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, nếp sống và cốt cách người Tràng An, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Đối với Hà Nội, ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là bản sắc, là một cách để thế giới cảm nhận và nhớ về Hà Nội”, ông Nguyễn Trần Quang chia sẻ.

Quan điểm này cũng xác định hướng tiếp cận của lễ hội. Thay vì chỉ tập trung bán và giới thiệu món ăn, chương trình đặt ẩm thực trong mối quan hệ với lịch sử, nghệ thuật, nghề truyền thống, đời sống đô thị và trải nghiệm du lịch.

Ở đó, mỗi món ăn không chỉ được cảm nhận bằng hương vị. Cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp chế biến, kỹ năng của nghệ nhân và câu chuyện về không gian hình thành món ăn đều trở thành một phần của sản phẩm văn hóa.

Theo thông tin tại họp báo, văn hóa ẩm thực Hà Nội những năm gần đây được ghi nhận tại nhiều giải thưởng và bảng bình chọn quốc tế. Thủ đô được trao danh hiệu Thành phố Ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024 và Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới; đồng thời được Tripadvisor bình chọn vào nhóm mười thành phố có ẩm thực đường phố đáng chú ý năm 2024.

Những ghi nhận đó cho thấy ẩm thực đang trở thành một trong những lý do quan trọng để du khách lựa chọn Hà Nội. Tuy nhiên, sức hấp dẫn tự nhiên chỉ có thể chuyển thành giá trị lâu dài khi được tổ chức thành sản phẩm, kết nối với hệ thống dịch vụ và xây dựng thành thương hiệu có khả năng nhận diện.

Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu Don David phát biểu tại họp báo

Không gian trải nghiệm rộng hơn 43.000 m²

Không gian chính của lễ hội được bố trí tại sân Nam của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với diện tích hơn 43.000 m². Hơn 200 thương hiệu dự kiến tham gia giới thiệu các món ăn, thức uống và sản phẩm đặc sắc.

Các hoạt động trọng tâm gồm Giải vô địch BBQ quốc tế, Lễ hội Ẩm thực thế giới, Đại nhạc hội quốc tế và Không gian Văn hóa năm châu.

Trong đó, Giải vô địch BBQ quốc tế được xác định là một trong những tâm điểm chuyên môn. Cuộc thi có sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp, trình diễn kỹ thuật nướng và phương pháp sử dụng lửa đặc trưng của nhiều nền ẩm thực. Hoạt động có sự tham gia chuyên môn của Hiệp hội BBQ Thế giới cùng hội đồng giám khảo độc lập.

Thông qua cuộc thi, kỹ thuật nướng không chỉ được trình bày như một phương pháp chế biến. Sự khác biệt về nguyên liệu, gia vị, nhiệt độ, thời gian và cách phục vụ còn phản ánh điều kiện tự nhiên, lịch sử cùng tập quán ăn uống của từng cộng đồng.

Bên cạnh nội dung thi đấu, Lễ hội Ẩm thực thế giới mở ra hành trình trải nghiệm qua ba khu vực chính gồm Lửa Toàn cầu, Lửa Á châu và Vị Hà Nội.

Nghi thức khởi động Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026

Từ brisket Texas đến bún chả Hà Nội

Khu Lửa Toàn cầu tập trung vào nghệ thuật nướng quốc tế, gồm Đại tiệc Đầu bếp và Đại lộ Vị Âu. Tại đây, các đầu bếp quốc tế cùng nghệ nhân, đầu bếp Việt Nam trực tiếp chế biến nhiều món nướng như brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina và braai Nam Phi. Không gian còn có các chương trình trình diễn bếp và lớp hướng dẫn nấu ăn.

Đại lộ Vị Âu dự kiến quy tụ các nhà hàng, thương hiệu giới thiệu bistecca kiểu Italy, porchetta, xúc xích Đức và các món hải sản chế biến theo phong cách châu Âu.

Trong khi đó, khu Lửa Á châu đưa công chúng khám phá cách sử dụng lửa và gia vị ở phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, thịt nướng Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên đến gà tandoori Ấn Độ.

Các món ăn vùng cao của Việt Nam như lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén và cá pa pỉnh tộp cũng được giới thiệu, tạo nên cuộc đối thoại giữa những kỹ thuật chế biến quốc tế với đặc trưng ẩm thực bản địa.

Nếu hai khu vực trên thể hiện sự phong phú của thế giới, phân khu Vị Hà Nội tập trung tôn vinh di sản ẩm thực thành phố chủ nhà. Những món quen thuộc như bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng sẽ được giới thiệu trong không gian gắn với hoạt động trình diễn.

Công chúng có thể theo dõi nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe những câu chuyện về quá trình giữ nghề.

Cách tổ chức này giúp trải nghiệm vượt khỏi hình thức “đến ăn rồi rời đi”. Du khách được tiếp cận món ăn từ quá trình chế biến, kỹ thuật thực hành đến câu chuyện văn hóa, qua đó hiểu rõ hơn giá trị đằng sau mỗi hương vị.

Cuộc gặp của các đầu bếp quốc tế

Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu Don David cho biết ông cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang tới lễ hội các sản phẩm BBQ được chuẩn bị riêng cho sự kiện.

Theo Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu, chương trình có thể trở thành điểm khởi đầu để định vị một lễ hội ẩm thực mới tại Hà Nội, mở ra cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai.

Sự hiện diện của các đầu bếp quốc tế được kỳ vọng tạo cơ hội trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp với đầu bếp, nghệ nhân Việt Nam. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp trong nước tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, cách xây dựng thực đơn, tổ chức dịch vụ và kể câu chuyện thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đối với công chúng, những màn trình diễn trực tiếp giúp nghề bếp được nhìn nhận không chỉ là hoạt động hậu trường. Kỹ năng, sự sáng tạo và tri thức của đầu bếp trở thành một phần của trải nghiệm văn hóa.

Kết nối ẩm thực với âm nhạc và nghệ thuật

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, lễ hội còn tổ chức Đại nhạc hội quốc tế Firebeat Global Concert, với sự tham gia của các nghệ sĩ, DJ cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ lửa.

Không gian Văn hóa năm châu dự kiến giới thiệu các chương trình biểu diễn, nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sự kết hợp giữa món ăn, âm nhạc, trình diễn và giao lưu cộng đồng cho thấy lễ hội được xây dựng theo hướng trải nghiệm tổng hợp. Đây là xu hướng đáng chú ý trong phát triển công nghiệp văn hóa, khi một sự kiện không chỉ cung cấp một loại hình dịch vụ mà tạo nên chuỗi trải nghiệm kéo dài, có khả năng đáp ứng nhiều nhóm công chúng.

Với khách nội địa, lễ hội là cơ hội tiếp cận văn hóa thế giới ngay tại Hà Nội. Với du khách quốc tế, chương trình mở ra cách khám phá Thủ đô thông qua cả di sản bản địa lẫn khả năng tổ chức những sự kiện mang tính quốc tế.

Biến tài nguyên văn hóa thành giá trị phát triển

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội xác định giá trị ẩm thực không chỉ dừng ở bảo tồn và thưởng thức, mà là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Phát huy giá trị ẩm thực là một cách chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Từ góc độ du lịch, một lễ hội có quy mô lớn có thể tạo thêm lý do để du khách đến Hà Nội, ở lại lâu hơn và tăng chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm, vận chuyển cùng các hoạt động giải trí.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ được đo bằng lượng khách trong ba ngày diễn ra sự kiện. Điều quan trọng là khả năng tạo ra chuỗi liên kết giữa lễ hội với nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, nghệ nhân, cơ sở sản xuất đặc sản và các điểm đến văn hóa của Hà Nội.

Nếu được tổ chức định kỳ, sự kiện còn có thể trở thành một mốc cố định trong lịch du lịch Thủ đô, tạo động lực để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm và kế hoạch kinh doanh theo mùa.

Hướng tới một thương hiệu lễ hội thường niên

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam Phạm Thị Hiền cho biết lễ hội được định hướng trở thành thương hiệu quốc tế thường niên về văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Theo định hướng này, tinh hoa ẩm thực Việt Nam là bản sắc, giao lưu quốc tế là động lực và sáng tạo là phương thức thể hiện. Mỗi mùa lễ hội sẽ triển khai một chủ đề mới nhằm làm phong phú trải nghiệm và tạo thêm lý do để du khách trở lại Hà Nội.

Việc định hình một tài sản văn hóa thường niên đòi hỏi chương trình phải có bản sắc rõ ràng, tiêu chuẩn tổ chức ổn định và khả năng đổi mới qua từng năm. Quy mô lớn có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng chất lượng món ăn, cách phục vụ, trải nghiệm của công chúng và mức độ tham gia thực chất của cộng đồng mới quyết định sức sống thương hiệu.

Với mục tiêu đón khoảng 150.000 lượt khách trong năm đầu tiên, yêu cầu về tổ chức càng trở nên quan trọng. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các đơn vị bảo đảm chất lượng, tính chuyên nghiệp và bản sắc văn hóa; tăng cường kết nối nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Ban tổ chức cũng được yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ, để lễ hội trở thành điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.

Thành công của Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026, vì vậy, không chỉ nằm ở số lượng món ăn hay thương hiệu tham gia. Giá trị lớn hơn là khả năng đưa câu chuyện ẩm thực Hà Nội vào một cuộc đối thoại rộng mở với thế giới, đồng thời biến những hương vị vốn quen thuộc thành nguồn lực mới cho du lịch và công nghiệp văn hóa.

Từ bún chả, phở, bánh cuốn và cốm làng Vòng đến những món nướng của châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi, lễ hội mở ra một không gian nơi các nền văn hóa gặp nhau bằng hương vị. Trong không gian ấy, Hà Nội vừa là chủ nhà gìn giữ bản sắc, vừa là thành phố cởi mở, sáng tạo và chủ động kết nối với năm châu.