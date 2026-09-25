Bụng to như mang thai, người phụ nữ 64 tuổi đi khám mới biết sự thật

Mới đây, bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân L.T.M. (SN 1962, ở xã Quảng Tân, Tp.Quảng Ninh) vào viện trong tình trạng đau tức nặng vùng hạ vị kéo dài, bụng dưới to dần như mang thai, kèm rối loạn tiểu tiện (tiểu rắt, tiểu khó do khối u chèn ép bàng quang).

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối rắn chắc vùng hạ vị. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy khối u có kích thước lớn, gây chèn ép các cơ quan lân cận.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u triệt để, bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan lành.

Ca phẫu thuật do BSCKI Trịnh Văn Thủy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng bác sĩ Nguyễn Trung Kiên và ê-kíp thực hiện; phối hợp có BSCKI Nguyễn Vũ Long, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên

Ê-kíp đã bóc tách và loại bỏ thành công khối u có kích thước 33×20cm, trọng lượng khoảng 4kg.

Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, giảm đau rõ rệt, ăn uống và đi lại nhẹ nhàng sau vài ngày.

BSCKI Trịnh Văn Thủy cho biết, các khối u vùng hạ vị (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u vùng chậu…) thường tiến triển âm thầm.

Khi thấy bụng to bất thường, đau tức hạ vị, rối loạn tiểu/đại tiện, người dân nên đi khám sản phụ khoa/ngoại khoa định kỳ. Người dân không nên chủ quan để u phát triển quá lớn gây chèn ép nguy hiểm đến tính mạng.