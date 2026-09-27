Bụng to bất thường, người phụ nữ phát hiện khối u nặng 4kg

Ekip thực hiện ca mổ lấy khối u cho bệnh nhân

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên (xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh) đã tiếp nhận bệnh nhân L.T.M (SN 1962 trú tại xã Quảng Tân) vào viện trong tình trạng đau tức nặng vùng hạ vị kéo dài, bụng dưới to dần như mang thai, kèm rối loạn tiểu tiện (tiểu rắt, tiểu khó do khối u chèn ép bàng quang).

Sau thăm khám thấy có 1 khối rắn chắc, bệnh nhân có chỉ định siêu âm chụp cắt lớp cho thấy khối u vùng hạ vị kích thước lớn và được hội chẩn chuyên khoa nhanh chóng có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u triệt để, bảo tồn tối đa chức năng cơ quan lành. Khối u có kích thước 33×20 trọng lượng khoảng 4kg

Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Vết mổ khô, giảm đau rõ rệt, ăn uống và người bệnh đi lại nhẹ nhàng sau vài ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có khối u vùng hạ vị (u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u vùng chậu…) thường tiến triển âm thầm. Khi thấy bụng to bất thường, đau tức hạ vị, rối loạn tiểu/đại tiện, người dân nên đi khám sản phụ khoa/ngoại khoa định kỳ. Không chủ quan để u phát triển quá lớn gây chèn ép nguy hiểm đến tính mạng.