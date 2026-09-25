Bụng to bất thường, người phụ nữ bất ngờ phát hiện khối u nặng 4 kg

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u hạ vị kích thước lớn, gây chèn ép nội tạng, trả lại cuộc sống khỏe mạnh cho người bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân L.T.M. (SN 1962, trú xã Quảng Tân, TP Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau tức, nặng vùng hạ vị kéo dài. Thời gian gần đây, vùng bụng dưới của bệnh nhân ngày càng to, kèm theo các biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu rắt, tiểu khó.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối rắn chắc vùng hạ vị. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy khối u có kích thước lớn, gây chèn ép các cơ quan lân cận.

Sau hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan lành.

Ca phẫu thuật do BSCKI Trịnh Văn Thủy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng bác sĩ Nguyễn Trung Kiên và ê-kíp thực hiện; phối hợp có BSCKI Nguyễn Vũ Long, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Khối u nặng khoảng 4 kg được loại bỏ. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã bóc tách và loại bỏ khối u kích thước khoảng 33 x 20 cm, trọng lượng khoảng 4 kg. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và tình trạng đau giảm rõ rệt. Sau vài ngày, người bệnh có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng.

Theo BSCKI Trịnh Văn Thủy, các khối u vùng hạ vị như u xơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc u vùng chậu có thể tiến triển âm thầm và chỉ biểu hiện rõ khi kích thước đã lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau tức vùng hạ vị, rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện, người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám. Việc phát hiện sớm giúp có phương án xử trí phù hợp, tránh để khối u phát triển lớn, chèn ép các cơ quan và gây biến chứng