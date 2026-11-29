Phát huy giá trị kép

Sau hợp nhất tỉnh, không gian phát triển năng lượng tái tạo của Cà Mau mở rộng. Ðây là nguồn lực quan trọng giúp địa phương khai thác lợi thế kinh tế biển, phát triển năng lượng sạch, từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thông tin từ Sở Công Thương, tính đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh có 48 dự án điện gió theo quy hoạch đến năm 2030, với tổng công suất khoảng 3.003,2 MW. Trong đó, 14 dự án đã vận hành thương mại, tổng công suất khoảng 694,2 MW; 22 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng công suất 1.442 MW, gồm 7 dự án đang thi công (công suất 616 MW) và 15 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng (công suất 826 MW). Ngoài ra, còn 12 dự án (tổng công suất 867 MW) đã được nhà đầu tư đề xuất, đang trong quá trình thẩm định.

Ðáng chú ý, theo định hướng điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tổng tiềm năng điện gió của Cà Mau ước khoảng 10.892 MW, trong đó điện gió ngoài khơi khoảng 7.592 MW và điện gió trên bờ, gần bờ khoảng 3.300 MW.

Các dự án điện gió được triển khai, khai thác hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nằm ở phía Ðông tỉnh Cà Mau, các xã: Vĩnh Hậu, Ðông Hải, Gành Hào, Tân Thuận, Tân Tiến... có nhiều lợi thế thu hút đầu tư, khai thác và phát triển điện gió.

Bên cạnh hiệu quả cung cấp năng lượng, các dự án điện gió còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương khi quá trình triển khai và vận hành dự án kéo theo nhu cầu về lao động, dịch vụ vận tải, xây dựng, hậu cần và các hoạt động phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hệ thống đường giao thông, cầu, bến và một số công trình phụ trợ được đầu tư, nâng cấp cũng giúp cải thiện điều kiện đi lại, giao thương của người dân địa bàn ven biển.

Ðặc biệt, các công trình điện gió đang dần trở thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách, nhất là giới trẻ. Những trụ tua-bin cao vút, cánh quạt khổng lồ chuyển động giữa nền trời xanh, phía xa là biển rộng và cánh rừng ven biển bạt ngàn tạo nên khung cảnh đặc trưng, khác biệt.

Với nhiều góc chụp ảnh đẹp, không gian cánh đồng điện gió thu hút các nhóm bạn trẻ, gia đình và những người yêu thích khám phá tìm đến tham quan, trải nghiệm, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Các bạn trẻ thường xuyên tổ chức tham quan theo các tour du lịch đến khu vực điện gió, trải nghiệm cảnh quan biển và lưu lại những hình ảnh đẹp.

Bảo vệ công trình, giữ gìn an ninh

Khu vực các dự án điện gió ven biển là những địa bàn có vị trí quan trọng, gắn với hoạt động sản xuất, khai thác thuỷ sản, giao thông đường thuỷ và các hoạt động kinh tế khác trên biển. Vì vậy, việc quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự luôn được Bộ đội Biên phòng Cà Mau xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Các đồn biên phòng phối hợp với lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát, nhất là tại những khu vực có công trình điện gió, tuyến đường dẫn vào dự án và các vị trí tập trung đông người.

Qua tuần tra, lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý vấn đề phát sinh, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tài sản, công trình và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cái Cùng phối hợp cùng lực lượng Công an xã Vĩnh Hậu tuần tra, kiểm soát tại khu vực Ðiện gió Hoà Bình 1, bảo đảm an toàn công trình.

Ðặc biệt vào các dịp lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần hoặc những đợt cao điểm có đông du khách đến tham quan các khu vực điện gió, công tác bảo đảm an ninh, trật tự càng được tăng cường.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với công an và các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình thực tế, kịp thời hướng dẫn du khách chấp hành các quy định, vừa tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm vừa hạn chế nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trung tá Nguyễn Ðình Vượng, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Cái Cùng, cho biết: “Ðơn vị phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Qua đó, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế biển”./.