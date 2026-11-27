Cho đến vài năm trước, nhà của ông Susumu Goto ở Kashiwa, phía đông bắc thành phố Tokyo nhìn ra một cánh đồng cỏ nơi hàng xóm của ông chơi bóng chày và bóng đá mỗi ngày.

Giờ đây, một vài trung tâm dữ liệu cao 31 mét thuộc sở hữu của công ty quản lý tài sản PAG có trụ sở tại Hồng Kông mọc lên trước mặt. Ít nhất mỗi tháng một lần, các cuộc thử nghiệm máy phát điện dự phòng tại nơi đây thải ra khói đen mù mịt lên trời và mùi nhiên liệu cháy khét len lỏi trong không khí.

“Mỗi sáng khi tôi bước ra ngoài, toàn bộ tầm nhìn của tôi đều bị che khuất bởi các tòa nhà. Cảm giác thật ngột ngạt. Nhìn thấy điều đó ngày này qua ngày khác thực sự gây ảnh hưởng đến tinh thần” – người thợ sửa ô tô đã nghỉ hưu này chia sẻ với hãng tin Reuters.

Mỗi tòa nhà có kích thước bằng một nhà kho lớn nhưng cao bằng một tòa nhà chung cư 10 tầng.

Nhật Bản như “thỏi nam châm” thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu ngay cả khi các quốc gia khác đã siết chặt các biện pháp hành chính đối với ngành công nghiệp này. Nhưng khoảng 60% trung tâm dữ liệu nằm trong và xung quanh khu vực đô thị Tokyo đông dân cư, nơi sinh sống của khoảng 37 triệu người, và sự phản đối ngày càng tăng từ cư dân đã thúc đẩy việc xem xét lại chính sách dành cho một ngành công nghiệp mà chính phủ đang kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Susumu Goto, 76 tuổi từ nhà nhìn ra trung tâm dữ liệu được xây dựng cao 31 mét ở cạnh nhà ông - Ảnh: Reuters

Một kế hoạch hành động nhằm mục đích ngăn chặn các tranh chấp dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay. Hội đồng Trung tâm Dữ liệu Nhật Bản (Japan Data Center Council) cũng như thành phố Tokyo và một số chính quyền địa phương khác cũng đã đưa ra các hướng dẫn thực hành trong năm nay khi các trung tâm dữ liệu ngày càng tiến gần hơn đến khu vực nhà dân.

Tại quận Koto của Tokyo, gần vịnh Tokyo, Ayano Sasaki lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi Empyrion Digital có trụ sở tại Singapore sắp hoàn thành trung tâm dữ liệu cao 51 mét, dự kiến ​​sẽ khánh thành vào năm 2029.

Tòa nhà chung cư của bà Sasaki nằm cách địa điểm xây dựng cơ sở dự kiến ​​3,7 mét, nơi 1,2 triệu lít dầu nặng - đủ để lấp đầy ba bể bơi dài 25 mét - sẽ được chôn dưới lòng đất. Khu vực này được chỉ định là khu vực dễ bị ngập lụt và nằm trong số các khu vực có nguy cơ động đất cao nhất của thành phố.

“Thật khó tin là một công trình như thế này lại có thể được xây dựng ở đây mà không có bất kỳ quy định đặc biệt nào” - Sasaki, một y tá 37 tuổi chia sẻ với hãng tin Reuters.

Cư dân ở Koto đã đệ đơn lên chính quyền thành phố Tokyo yêu cầu các quy định ràng buộc về tiếng ồn, nhiệt độ, an toàn nhiên liệu và vị trí đặt các trung tâm dữ liệu. Các đơn kiến ​​nghị đang chờ được xem xét tại hội đồng thành phố.

Empyrion đã chuyển các nội dung chất vấn về việc xây dựng trung tâm dữ liệu cho công ty tư vấn địa phương USI Engineering. Công ty này cho biết địa điểm được chọn “sau khi xem xét việc tuân thủ quy định, điều kiện cơ sở hạ tầng và tác động môi trường”.

Công ty tư vấn JLL dự đoán thị trường trung tâm dữ liệu của Nhật Bản, tính theo doanh thu, sẽ tăng lên 33,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 từ mức 23,4 tỷ đô la vào năm 2024, đại diện cho mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,7%.

Vào một buổi chiều gần đây, sáu máy phát điện dự phòng đối diện với nhà ông Goto đã nổ máy để chạy thử, phun ra khói đen và không khí nóng, kèm theo tiếng rên rỉ như động cơ phản lực. “Tôi không thể chịu được tiếng ồn nên tôi đóng cửa sổ hoặc rời khỏi nhà để thoát khỏi nó” - người đàn ông 76 tuổi nói khi nhìn ra cửa sổ tầng hai của mình. Ông cho biết khí thải đọng lại trên đồ giặt của mình và mùi hôi có thể quá nồng.

Khiếu nại của ông Goto với thành phố đã thúc đẩy nhà phát triển xác định lại vị trí đặt các thùng nhiên liệu dưới lòng đất ở giữa khu đất rộng khoảng 10 ha, nằm xa nhà dân hơn, nhưng hiệu quả cũng chẳng đi đến đâu. Các trung tâm dữ liệu nằm giữa hàng trăm ngôi nhà, một số đất nông nghiệp và một sân bóng chày. Các máy phát điện được kiểm tra bất cứ khi nào người thuê nhà mới chuyển đến và trong hai tháng qua, chúng đã chạy tổng cộng khoảng 110 giờ.

Khói đen bốc lên từ các máy phát điện dự phòng trong một đợt chạy thử tại hai trung tâm dữ liệu, với ảnh được chụp từ cửa sổ tầng hai của nhà ông Susumu Goto, 76 tuổi, ở Kashiwa, phía đông bắc Tokyo - Ảnh: Reuters

Hai trung tâm dữ liệu nữa đang được lên kế hoạch xây dựng, có nghĩa là các cuộc thử nghiệm sẽ chỉ nhân lên gấp bội. Ông Goto chia sẻ: “Chừng nào điều này còn tiếp diễn, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ hoàn cảnh sống của chúng tôi”. Khi được hỏi liệu khoảng cách nằm gần các khu dân cư có được cân nhắc khi chọn địa điểm xây dựng hay không, PAG cho biết: "Chúng tôi xem xét cẩn thận nhiều yếu tố... bao gồm tác động đến môi trường và cộng đồng tại địa phương, đồng thời chúng tôi làm việc với các lãnh đạo thành phố, tỉnh và cộng đồng để hiểu quan điểm của họ trước khi bắt đầu công việc".

Một khu đất được quy hoạch xây trung tâm dữ liệu nằm giữa lòng khu dân cư ở Nhật - Ảnh: Reuters

PAG cho biết họ gặp gỡ người dân hàng tháng và đã thực hiện các bước để giải quyết các mối lo ngại, bao gồm việc dựng các rào cản âm thanh và cắt giảm thời gian thử nghiệm máy phát điện. “(Chúng tôi) sẽ tiếp tục tương tác với người dân để giải quyết những lo ngại của họ” – công ty cho biết.