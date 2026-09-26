Bùng nổ trong hiệp hai, Mỹ đè bẹp Peru tại Orlando

📊 Xem thống kê chi tiết trận Mỹ 4-1 Peru: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Mỹ4 - 1PeruKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Mỹ tiếp đón Peru.

4'J. Ellis mở tỷ số từ rất sớm cho Mỹ

Trận đấu khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội chủ nhà khi J. Ellis ghi bàn đưa Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 4. Bàn thắng chớp nhoáng này giúp các cầu thủ Mỹ chiếm trọn ưu thế tâm lý trước Peru.

12'Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sớm có bàn dẫn trước 1-0, đội tuyển Mỹ thi đấu vô cùng chủ động và áp đảo với thời lượng cầm bóng lên tới 69% - 31%. Ở chiều ngược lại, Peru hoàn toàn bế tắc khi chưa tung ra được cú dứt điểm nào (thống kê dứt điểm là 1-0 nghiêng về phía Mỹ) và buộc phải phạm lỗi 0-3 để ngăn chặn đối thủ.

15'Lapadula gỡ hòa 1-1 cho Peru

Phút 15, tiền đạo G. Lapadula tỏa sáng kịp thời giúp Peru san bằng tỷ số 1-1. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đại diện Nam Mỹ đã tận dụng tối đa cơ hội để đưa trận giao hữu trở về vạch xuất phát.

23'C. Sullivan nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Sullivan bên phía tuyển Mỹ sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng áp đảo tới 67% so với 33% của Peru, đội chủ nhà vẫn đang gặp khó khăn trong việc thiết lập lại lợi thế dẫn bàn khi tỷ số vẫn là 1-1.

24'Mỹ kiểm soát bóng vượt trội

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía đội tuyển Mỹ với tỷ lệ cầm bóng 67% - 33%. Dù tỷ số vẫn là 1-1, đội bóng xứ cờ hoa đang tạo ra sức ép tốt hơn khi sở hữu số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), buộc Peru phải lùi sâu phòng ngự rình rập cơ hội phản công.

36'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng

Sau hơn nửa giờ thi đấu, tuyển Mỹ chiếm ưu thế áp đảo ở khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 71% - 29%. Dù tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 6 - 3, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành lợi thế dẫn bàn khi Peru tận dụng tối đa cơ hội để duy trì tỷ số hòa 1-1.

43'G. Reyna nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 43, tiền vệ G. Reyna của Mỹ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra thế trận lấn lướt, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước Peru và liên tiếp phải phạm lỗi khi hiệp một dần khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở vị trí thủ môn

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, đội tuyển Mỹ có sự thay đổi nhân sự khi D. Kochen được tung vào sân thế chỗ M. Freese. Đây là phương án thử nghiệm đáng chú ý trong trận giao hữu khi hai đội đang tạm hòa nhau với tỷ số 1-1.

48'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng đầu hiệp hai

Bước sang phút 48, Mỹ tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng 69% - 31% trước Peru. Đội bóng xứ cờ hoa cũng vượt trội về số pha dứt điểm với 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), không ngừng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

50'W. Cartagena nhận thẻ vàng ở đầu hiệp hai

Phút 50, tiền vệ W. Cartagena bên phía Peru phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Thế trận trên sân tiếp tục diễn ra giằng co với tỷ số hòa 1-1, trong bối cảnh Peru vẫn đang chịu sức ép khi đối thủ kiểm soát bóng áp đảo.

57'Peru làm mới đội hình ở hiệp hai

Phút 57, đội tuyển Peru quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi B. Soyer được tung vào sân để thế chỗ cho P. Magallanes. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi tỷ số trận đấu vẫn đang được duy trì ở mức cân bằng 1-1.

57'Peru điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 57, Peru có sự thay đổi người khi J. Pretell được tung vào sân thế chỗ W. Cartagena. Đây là quyết định hợp lý nhằm làm mới tuyến giữa và tránh rủi ro sau khi Cartagena đã phải nhận một thẻ vàng trước đó ít phút.

57'Peru làm mới hàng công với A. Valera

Phút 57, Peru thực hiện sự điều chỉnh trên mặt trận tấn công khi A. Valera được tung vào sân thế chỗ G. Lapadula. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trong bối cảnh tỷ số vẫn là 1-1.

60'Mỹ áp đảo kiểm soát bóng nhưng Peru vẫn đứng vững

Sau một giờ thi đấu, tỷ số giữa Mỹ và Peru vẫn đang là 1-1. Đội tuyển Mỹ hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo 71% - 29% cùng số pha dứt điểm vượt trội 9 - 3, tuy nhiên sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng vẫn là dấu hỏi khi hai đội đều chỉ có cùng trúng đích 2 - 2.

62'Mỹ làm mới tuyến giữa với M. Albert

Phút 62, đội tuyển Mỹ có sự điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa khi M. Albert được tung vào sân thay thế cho G. Reyna. Quyết định rút G. Reyna ra nghỉ cũng nhằm bảo đảm an toàn cho thế trận sau khi tiền vệ này đã phải nhận một thẻ vàng ở hiệp một.

62'Mỹ làm mới đội hình khi J. Hall vào sân

Phút 62, đội tuyển Mỹ thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi J. Hall được tung vào sân để thế chỗ cho J. Ellis. Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1.

62'Mỹ điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 62, đội tuyển Mỹ thực hiện sự thay đổi người khi Z. Gozo được tung vào sân để thế chỗ C. Sullivan. Việc rút Sullivan rời sân cũng giúp ban huấn luyện giảm bớt rủi ro sau khi cầu thủ này đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp thi đấu đầu tiên.

62'Mỹ rút Y. Musah rời sân

Phút 62, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới tuyến giữa khi rút Y. Musah ra nghỉ, nhường lại vị trí trên sân cho S. Berhalter trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại.

62'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở phút 62

Phút 62, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới đội hình khi tung A. Robinson vào sân thế chỗ cho P. Miller. Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra đột biến trong thế trận đang giằng co 1-1.

65'M. Lopez bên phía Peru nhận thẻ vàng

Phút 65, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo M. Lopez sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giao hữu trên sân Inter & Co Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều pha vào bóng quyết liệt từ cả hai phía.

65'Y. Yotun nhận thẻ vàng ở phút 65

Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Y. Yotun bên phía Peru sau pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Inter & Co Stadium đang trở nên nóng hơn khi đôi bên liên tiếp có những tình huống va chạm quyết liệt.

66'M. Tillman đá phạt đền giúp Mỹ tái lập thế dẫn bàn

Phút 66, M. Tillman bản lĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho Mỹ. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng vượt trội từ đầu trận thành lợi thế dẫn điểm trước Peru.

72'J. Hall lập công nới rộng cách biệt lên 3-1

Phút 72, J. Hall tỏa sáng mang về bàn thắng thứ ba cho ĐT Mỹ. Pha lập công này giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt lên 3-1, qua đó khẳng định sự áp đảo rõ nét trước Peru.

72'Mỹ áp đảo quyền kiểm soát thế trận

Bước sang phút 72, đội tuyển Mỹ vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi đang dẫn trước 2-1 và nắm tới 68% - 32% thời lượng cầm bóng. Đại diện xứ cờ hoa liên tục tổ chức hãm thành với 10 - 5 lần dứt điểm, buộc Peru phải lùi sâu phòng ngự và thường xuyên phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng.

76'Peru làm mới tuyến giữa với O. Mora

Phút 76, Peru tiến hành thay đổi nhân sự khi O. Mora được tung vào sân thế chỗ Y. Yotun. Đang bị dẫn 1-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm cải thiện thế trận trong những phút còn lại.

76'Peru làm mới tuyến giữa với J. Concha

Phút 76, Peru quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi J. Concha được tung vào sân để thế chỗ cho J. Vidales. Đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp cải thiện thế trận trong bối cảnh họ đang bị dẫn trước 1-3.

76'Peru làm mới tuyến giữa với R. Vilca

Phút 76, Peru tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Vilca được tung vào sân để thế chỗ cho J. Velez. Đội khách cần một luồng sinh khí mới ở khu trung tuyến nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

77'Mỹ rút A. Freeman ra nghỉ

Phút 77, đội tuyển Mỹ thực hiện sự thay đổi nhân sự khi F. Westfield được tung vào sân thế chỗ A. Freeman. Đang dẫn trước 3-1 và kiểm soát thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

77'Tuyển Mỹ làm mới đội hình khi dẫn 3-1

Phút 77, tuyển Mỹ có sự thay đổi nhân sự khi B. Raines được tung vào sân thế chỗ M. Tillman. Đang dẫn trước 3-1 cùng thế trận kiểm soát bóng vượt trội 69% - 31%, đội chủ nhà có thể hướng tới việc duy trì nhịp độ và bảo toàn khoảng cách an toàn trong khoảng thời gian còn lại.

79'R. Garces nhận thẻ vàng thứ tư cho Peru

Phút 79, đến lượt R. Garces của Peru phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đang bị dẫn 1-3 và cầm bóng lép vế với 32%, đội khách Peru liên tục có những pha can thiệp thiếu chuẩn xác trong hiệp hai.

83'Peru làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 83, Peru thực hiện sự thay đổi người khi C. Inga được tung vào sân để trám vị trí của M. Lopez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3 và hoàn toàn lép vế trước sức ép của Mỹ, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận ở những phút cuối.

83'Peru điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 83, Peru thực hiện sự thay đổi người khi M. Huaman được tung vào sân để trám vị trí của O. Sonne. Đang bị dẫn 1-3 và chịu sức ép lớn trước Mỹ, đội bóng Nam Mỹ cần thêm nguồn năng lượng mới cho những phút thi đấu còn lại.

84'Mỹ áp đảo toàn diện ở những phút cuối

Bước sang phút 84, tuyển Mỹ tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở với số pha dứt điểm vượt trội 14 - 5 (trúng đích 5 - 2), khiến Peru gần như chỉ biết gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 3-1.

87'Mỹ điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 87, đội tuyển Mỹ quyết định làm mới hàng công khi rút G. Campbell ra nghỉ để nhường chỗ cho N. Pierre. Đây là sự điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong những phút thi đấu cuối cùng.

88'Mỹ rút T. Adams nghỉ ngơi ở phút 88

Phút 88, tuyển Mỹ có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Mehmeti được tung vào sân để thế chỗ T. Adams. Với lợi thế dẫn trước 3-1 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng trong những phút thi đấu cuối cùng.

90'S. Berhalter ấn định chiến thắng áp đảo cho Mỹ

Phút 90, đón đường chuyền thuận lợi từ J. Hall, S. Berhalter dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 4-1 cho Mỹ. Bàn thắng muộn này chính thức khép lại ngày thi đấu tưng bừng của đội chủ nhà tại sân Inter & Co Stadium.

KTKết thúc: Mỹ 4-1 Peru

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 05:36 27/09/2026

Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Peru diễn ra vào lúc 03:30 ngày 27/09/2026 trong khuôn khổ Giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát lối chơi và tìm kiếm sự cải thiện về mặt kết quả sau quãng thời gian thi đấu chưa thực sự như ý.

Phong độ thi đấu của đội tuyển Mỹ

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu sắp tới với những thử thách nhất định về mặt phong độ. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng và phải nhận tới 3 trận thua.

Đặc biệt, ở 2 trận đấu gần nhất, đội tuyển Mỹ đều phải nhận kết quả thất bại. Việc liên tiếp để thua khiến đội bóng cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để sốc lại tinh thần toàn đội.

Phong độ thi đấu của đội tuyển Peru

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Peru cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đại diện bóng đá Nam Mỹ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Ở trận đấu gần nhất, Peru đã không thể giành kết quả thuận lợi khi phải nhận thất bại. Những bước hụt này đặt ra yêu cầu củng cố lại sự tập trung và độ chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Tương quan chạm trán và nhận định trận đấu

Ở lần gặp nhau gần nhất, hai đội tuyển Mỹ và Peru đã chia điểm sau một trận hòa bất phân thắng bại, khi Mỹ có 0 chiến thắng, 1 trận hòa và Peru có 0 chiến thắng.

Cuộc tái đấu sắp tới là cơ hội để cả Mỹ và Peru tìm kiếm lại cảm giác chiến thắng. Với tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu quốc tế, sự gắn kết đội hình và hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)