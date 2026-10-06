Bùng nổ trong 14 phút, Pháp ngược dòng hạ Bỉ

Màn thay người xuất thần của huấn luyện viên Zinedine Zidane ở nửa cuối hiệp hai đã tạo nên cuộc lội ngược dòng mãn nhãn tại Stade de France, giúp tuyển Pháp giữ lại 3 điểm.

Dù ra sân với đội hình trẻ trung và kiểm soát bóng áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Les Bleus" bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh ở phút 35. Từ đường chọc khe vượt tuyến xuất sắc của Romeo Lavia, Dodi Lukebakio thoát xuống dứt điểm hiểm hóc, đưa Bỉ vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thua khiến tuyển Pháp bế tắc trước khối phòng ngự kỷ luật của huấn luyện viên Mark van Bommel suốt hơn 70 phút thi đấu. Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau khi hàng loạt quân bài tấn công từ ghế dự bị "Les Bleus" được tung vào sân.

Phút 77, Desire Doue đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú sút chân trái quyết đoán. Hưng phấn dâng cao, chỉ 4 phút sau, Michael Olise đột phá bên cánh phải rồi kiến tạo thuận lợi để Rayan Cherki đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Cơn ác mộng của tuyển Bỉ tiếp tục kéo dài ở các phút 88 và 90+1', khi bộ đôi Doue - Olise liên tục phối hợp ăn ý để cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich hoàn tất cú đúp chóng vánh, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1.

"Les Bleus" kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, tạm thời đứng đầu bảng A Nations League A với 10 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Zidane sẽ chạm trán Italy vào ngày 13/11.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.