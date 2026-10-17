Bùng nổ doanh số ô tô gầm cao cỡ B: VinFast VF 6 và Toyota Yaris Cross áp đảo

Tăng tốc nhanh nhất thị trường

Nếu chỉ tính các mẫu xe được nhà sản xuất và nhập khẩu công khai kết quả bán hàng, đã có đến 8.478 chiếc ô tô gầm cao cỡ B được tiêu thụ trong tháng 9/2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 92,4% so với tháng liền trước.

Dữ liệu thống kê được tổng hợp từ các nguồn chính thức là Tập đoàn Thành Công (TC Group), Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và VinFast.

Chi tiết hơn, mẫu xe thuần điện VinFast VF 6 ghi nhận mức sản lượng bán hàng 3.083 chiếc trong tháng 9, tăng tới 145,5% so với tháng 8. Mức doanh số này giúp mẫu xe thương hiệu Việt tạo được khoảng cách an toàn gần như tuyệt đối so với các đối thủ cạnh tranh.

Doanh số của mẫu xe điện VinFast VF 6 tháng 9/2026 cao hơn gấp đôi so với tháng liền trước - Ảnh: VF

Toyota Yaris Cross cũng ghi nhận doanh số cao gần gấp đôi tháng trước, cụ thể đạt 1.799 chiếc trong tháng 9, nhiều hơn tháng 8 đến 95,5%. Mức sản lượng bán hàng này dù thấp hơn VinFast VF 6 khá nhiều song vẫn đủ giúp Toyota Yaris Cross giữ vị thế xe trang bị động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường.

Một mẫu xe cũng tăng trưởng rất mạnh mẽ là Mitsubishi Xforce. Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia tiêu thụ được 1.323 chiếc, tăng 105,4% so với tháng liền trước, duy trì vị thế đắt khách thứ ba phân khúc. Dù tăng nhanh hơn "đồng hương" song doanh số của Xforce vẫn thấp hơn đáng kể so với Yaris Cross.

Nhóm phía sau chỉ còn duy nhất Kia Seltos vượt được mốc doanh số bán hàng 1.000 chiếc trong tháng 9. Cụ thể, mẫu xe lắp ráp tại Khu kinh tế mở Chu Lai bởi Thaco Auto tiêu thụ được 1.152 chiếc, tăng 67,9%. Huyndai Creta, một mẫu xe Hàn Quốc khác, cũng ghi nhận kết quả bán hàng đạt 849 chiếc, tăng +39,4%.

Mẫu xe duy nhất bị sụt giảm doanh số là Honda HR-V khi đánh mất 21,6% doanh số so với tháng trước, chỉ còn đạt 189 chiếc trong tháng 9. Cuối cùng là Mazda CX-5 dù tăng trưởng 66% nhưng cũng chỉ có 83 chiếc được tiêu thụ.

Toyota Yaris Cross vẫn đang duy trì doanh số tốt thứ hai phân khúc và dẫn đầu thị trường xe động cơ đốt trong.

Như vậy, phân khúc ô tô gầm cao cỡ B đã hoàn tất cú tăng tốc tháng 9 nhanh nhất toàn thị trường khi xét theo từng chủng loại và từng hạng xe khác nhau, dù vẫn có một số mẫu xe chậm lại hoặc thậm chí sụt giảm.

Hấp dẫn nhưng cơ hội chỉ dành cho số ít

Cộng dồn 9 tháng năm 2026, phân khúc ô tô gầm cao cỡ B tiêu thụ được 69.737 chiếc tính trên các mẫu xe công khai doanh số, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tỷ lệ tăng trưởng rất cao so với mặt bằng chung của toàn thị trường.

Cụ thể, tổng hợp từ tất cả các nguồn số liệu chính thống, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã tiêu thụ 433.216 chiếc ô tô lũy kế 9 tháng năm 2026, đạt tỷ lệ tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của phân khúc gầm cao cỡ B cao gấp gần 2,5 lần thị trường chung.

Trong đó mẫu xe điện VinFast VF 6 tăng trưởng mạnh nhất đến 110,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng sản lượng 30.420 chiếc trong 9 tháng năm 2026. Toyota Yaris Cross bán chạy thứ hai phân khúc với lượng xe tiêu thụ đạt 12.646 chiếc, tăng 31% so với cùng kỳ, đồng thời cũng giữ chắc vị trí ô tô động cơ đốt trong được ưa chuộng nhất trên toàn thị trường.

Mitsubishi Xforce vẫn đang giữ vị thế xe bán chạy thứ ba ở phân khúc gầm cao cỡ B, đạt tổng sản lượng bán hàng 9.456 chiếc, tăng 17,7%. Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce hoàn toàn có khả năng bị Kia Seltos vượt qua nếu tiếp tục chậm lại so với đối thủ.

Sau 9 tháng năm 2026, Thaco Auto đã bán được 7.109 chiếc Kia Seltos, tăng đến 80,2% so với cùng kỳ 2025. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thứ hai phân khúc như hiện nay, sớm muộn gì Kia Seltos cũng sẽ vượt mặt Mitsubishi Xforce, trong khi mẫu xe Hàn Quốc rất có thể sẽ sớm ra mắt thế hệ nâng cấp mới.

Hyundai Creta ghi nhận những kết quả bán hàng tích cực bất chấp sức ép từ nhóm đối thủ - Ảnh: HTV

Ở nhóm phía sau chỉ có duy nhất Hyundai Creta là ghi nhận kết quả bán hàng tăng trưởng. Cụ thể, đã có 6.849 chiếc Hyundai Creta được người tiêu dùng Việt Nam mua trong giai đoạn 9 tháng năm 2026, cao hơn 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh số này của Creta đủ để vượt rất xa hai mẫu xe cuối cùng, đồng thời cũng áp sát “đồng hương” Kia Seltos và “đe dọa” vị thế của Mitsubishi Xforce.

Hai vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Honda HR-V và Mazda CX-3. Trong đó, Honda HR-V đạt sản lượng bán hàng 2.417 chiếc, sụt giảm 37,4%; Mazda CX-3 chỉ bán được 840 chiếc, giảm đến 51,8%.

Có thể thấy dù tốc độ tăng trưởng chung của toàn phân khúc là rất cao nhưng hầu như chỉ dồn về nhóm dẫn đầu gồm VinFast VF 6 và Toyota Yaris Cross, một phần nào đó là Mitsubishi Xforce cùng cặp xe Hàn Quốc Kia Seltos và Hyundai Creta.

Hiện tượng này cho thấy sức hấp dẫn của loại hình SUV/crossover cỡ B vẫn còn rất lớn song cơ hội vốn dĩ không dành cho tất cả. Thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang có hơn 20 mẫu xe gầm cao cỡ B cạnh tranh với nhau. Đáng chú ý là nhóm các mẫu xe Trung Quốc thậm chí có số lượng áp đảo nhưng lại ít được người tiêu dùng đón nhận.

Sau 9 tháng, chỉ riêng mẫu xe điện VinFast VF 6 đã chiếm đến 43,6% thị phần của phân khúc. Tiếp theo là Toyota Yaris Cross nắm giữ 18,1%, Mitsubishi Xforce có được 13,6%, Kia Seltos 10,2% và Hyundai Creta 9,8%, “miếng bánh” nhỏ bé còn lại dành cho Honda HR-V và Mazda CX-3.