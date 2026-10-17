Bùng nổ đêm nhạc Chào tân học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội: Khởi động hành trình kết nối, trải nghiệm và trưởng thành

Sự kiện hướng tới kiến tạo không gian giao lưu, kết nối, trải nghiệm thực tiễn và khơi dậy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của thế hệ học sinh, sinh viên mới.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình chào tân học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 với chủ đề “Starbound – Ignite Your Future” (Vươn tới những vì sao – Thắp sáng tương lai)

Chương trình gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm gian hàng, trò chơi tập thể và đêm đại nhạc hội nghệ thuật đặc sắc với sự tham dự của các đại biểu, khách mời, đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh, sinh viên toàn trường cùng dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng.

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera cùng các đại diện đến từ các Đại sứ quán Azerbaijan, Kazakhstan, Sri Lanka.

Phát biểu tại sự kiện chào mừng các tân học sinh, sinh viên và chia sẻ định hướng của nhà trường trong năm học mới, TS Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, quá trình trưởng thành của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn đòi hỏi sự rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khả năng thích ứng. Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, học sinh, sinh viên cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và duy trì tinh thần học tập suốt đời. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cũng cần rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đáp ứng yêu cầu của xã hội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội luôn nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường không chỉ trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn chú trọng bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khả năng hội nhập.

TS Trịnh Thị Thu Hà gửi tới các em sinh viên thông điệp: Hãy dám ước mơ lớn, dám bước ra khỏi giới hạn của bản thân và kiên trì theo đuổi khát vọng. Bởi tương lai không được quyết định bởi nơi chúng ta bắt đầu, mà bởi bản lĩnh, sự nỗ lực và những giá trị chúng ta tạo nên trên hành trình chinh phục ước mơ. Theo đó, mỗi người cần xác định mục tiêu, nỗ lực trong học tập và kiên trì rèn luyện để từng bước hiện thực hóa dự định của mình. Hãy thắp sáng đam mê – Vững bước hành trình – Chinh phục tương lai!

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Không gian kết nối, trải nghiệm thực tiễn và phát huy sức trẻ HCCT

Là hoạt động mở đầu năm học mới đầy hứng khởi, Chương trình giúp các tân học sinh, sinh viên hòa nhập với môi trường giáo dục, làm quen với thầy cô, bạn bè và bồi đắp tinh thần gắn bó với Nhà trường. Năm nay, chuỗi hoạt động ban ngày được thiết kế theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo và sự tham gia trực tiếp của người học như:

Hoạt động gian hàng trải nghiệm: Do các khoa, chi đoàn, lớp và câu lạc bộ trực tiếp xây dựng, vận hành nhằm giới thiệu sản phẩm, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và tư duy sáng tạo.

Chương trình Team Building: Được thiết kế với chuỗi thử thách đồng đội, vận động tập thể kết hợp giải mã tư duy, hướng tới tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng xử lý tình huống và tinh thần đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các khoa, các khóa.

Thông qua chuỗi hoạt động sôi nổi này, HCCT khẳng định định hướng xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, giàu tính trải nghiệm, khuyến khích người học phát triển kỹ năng, khám phá năng lực bản thân và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Các hoạt động team building giúp nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các tân học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của ngày hội là đêm đại nhạc hội nghệ thuật với chủ đề “STARBOUND – IGNITE YOUR FUTURE”.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những vì sao, chương trình gửi gắm thông điệp mỗi người trẻ đều mang trong mình những tiềm năng, khát vọng và hành trình phát triển riêng; để hiện thực hóa ước mơ, bên cạnh niềm tin và nhiệt huyết, học sinh, sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để thích ứng với những thay đổi của xã hội.

Đêm đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ khách mời như ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Quân AP, rapper Double2T, ca sĩ Dương Đức Hải, ca sĩ Nguyễn Minh Chúc, ca sĩ Trần Thanh Trang cùng các nghệ sĩ, nhóm biểu diễn và đội văn nghệ học sinh, sinh viên Nhà trường.

Các tiết mục được dàn dựng đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, tạo nên không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống tinh thần của học sinh, sinh viên.

Đêm nhạc hội với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trực tiếp tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, khoa, trung tâm, liên chi đoàn, chi đoàn, câu lạc bộ cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên.

Xuyên suốt công tác tổ chức, học sinh, sinh viên giữ vai trò chủ thể - không chỉ tham gia hưởng ứng mà còn trực tiếp đóng góp ý tưởng, đảm nhận nhiệm vụ và cùng kiến tạo những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên.

Trực tiếp phụ trách triển khai và điều phối các hoạt động của chương trình, đồng chí Bùi Thị Huyền - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Chương trình không chỉ mang đến một ngày hội sôi nổi, ý nghĩa mà còn trở thành không gian để các bạn học sinh, sinh viên gặp gỡ, kết nối, khám phá năng lực và thể hiện bản sắc của tuổi trẻ HCCT.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, Team Building và đại nhạc hội, Đoàn Thanh niên Nhà trường kỳ vọng mỗi tân học sinh, sinh viên sẽ cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó với môi trường học tập mới, từ đó tự tin tham gia các hoạt động, chủ động rèn luyện và phát triển bản thân".