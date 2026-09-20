Bùng nổ cùng Viettel Y-Fest 2026 tại Lai Châu

Đây là thông tin được ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Ban tổ chức “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống” chia sẻ với báo chí tại cuộc họp báo thông tin về sự kiện này, chiều 20/9.

Theo đó, trong chuỗi Y-Fest toàn quốc của Viettel năm nay, sau Quảng Ninh, Lai Châu là địa phương tiếp theo đăng cai chương trình. Đối với Lai Châu, “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống” là sự kiện văn hóa, âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình quy tụ các ca sĩ Hòa Minzy, Phương Ly, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc và Double2T, cùng MC, DJ một số nhóm nhạc.

Dàn sao đang được giới trẻ yêu thích sẽ quy tụ trong đêm nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 tại Lai Châu. Ảnh: BTC

Chương trình không bán vé, dành cho khách hàng Viettel và công chúng; riêng vé khu vực gần sân khấu (Fan zone) được Viettel phân phối cho khách hàng thông qua đăng ký dịch vụ.

Theo đại diện Ban tổ chức, sân khấu chương trình được thiết kế hình chữ T, dài 110m, cao 20m và chiều ngang 56m, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Khu vực khán giả được chia thành 3 zone chính cùng khu vực ghế đại biểu khoảng 500 chỗ.

Ba zone quanh sân khấu có sức chứa khoảng 10.000 người, được bố trí để khán giả có thể thưởng thức âm thanh, ánh sáng ở khoảng cách gần. Vé vào các khu vực này được phát miễn phí cho khách hàng thông qua các chương trình săn vé và đăng ký dịch vụ.

Ngoài đêm nhạc hội, trong hai ngày 2 và 3/10, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm hệ sinh thái số Viettel từ 9h đến 22h30. Không gian này gồm trải nghiệm công nghệ 5G, hệ sinh thái số Viettel TV360 và khu chụp ảnh trải nghiệm dịch vụ TV360. Cùng với đó là không gian đổi quà và gian hàng đối tác đồng hành quy mô 200m².

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết thêm, chương trình “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống” và các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 2/10 đến hết ngày 4/10/2026 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong hai ngày 2 và 3/10, tỉnh Lai Châu tổ chức các không gian trình diễn văn hóa nghệ thuật của 4 dân tộc Mông, Giáy, Lự và Thái, với hơn 200 nghệ nhân, diễn viên tham gia. Đây là dịp giới thiệu những sắc màu văn hóa đặc trưng của Lai Châu đến đông đảo người dân và du khách.

Họp báo thông tin về sự kiện “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống” tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu

Cùng với các chương trình biểu diễn, Y-Fest dành không gian hơn 200m² để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của Lai Châu. Hoạt động diễn ra từ 9h đến 22h30 trong hai ngày 2 và 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh.

Ban Tổ chức cũng dự kiến mời các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực trên địa bàn tỉnh tham gia với hơn 100 gian hàng. Không gian ẩm thực được bố trí tại Đại lộ Lê Lợi, đường Phạm Văn Đồng, Phố đi bộ Hoàng Diệu và Chợ đêm San Thàng, hoạt động từ 9h đến 22h30 trong hai ngày 2 và 3/10.

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ sẽ diễn ra Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi”. Giải dự kiến thu hút trên 500 nhà báo và vận động viên đăng ký tham gia.

Cùng với đó, các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các chương trình truyền thông, giới thiệu và hoạt động trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch thuộc địa bàn quản lý.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh nội dung chương trình, cũng như các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân, du khách. Các vấn đề này đều được đại diện các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp, làm rõ.

Ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, Viettel Y-Fest 2026 diễn ra trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4/3/2026 về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phối cảnh sân khấu “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống”

Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi sự kiện này sẽ tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch khác biệt; mang đến không gian giải trí hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây cũng là cơ hội quảng bá tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng cùng hình ảnh con người Lai Châu thân thiện, mến khách.

Sự kết hợp hài hòa giữa đại nhạc hội quy mô lớn, công nghệ hiện đại, sắc màu văn hóa truyền thống, ẩm thực cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế, Viettel Y-Fest 2026 không chỉ mang lại không gian âm nhạc sôi động mà còn mở ra hành trình khám phá Lai Châu đầy ấn tượng. Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn lan tỏa hình ảnh một Lai Châu an toàn, năng động, giàu tiềm năng, đồng thời tạo nên điểm hẹn văn hóa - giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách trong những ngày đầu tháng 10.