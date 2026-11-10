Bùng nổ cùng thế giới, bảng điện xanh mướt, thanh khoản phục hồi

VN-Index và các đường MA20 ngày, MA50 ngày.

Chỉ số kết phiên tăng 1,68% (+28,75 điểm) và chốt ở mức cao nhất ngày. VN-Index cũng vượt thành công mức trung bình 20 ngày, lên mốc 1743,07 điểm, san bằng mức giảm của hai phiên trước đó.

Chất xúc tác quan trọng cho diễn biến mạnh mẽ này là xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Chứng khoán Mỹ đêm qua tăng cực mạnh, S&P500 tăng 2,35%, Dow Jones tăng 2,15% và Nasdaq tăng 2,74%. Cùng với đó, giá dầu tương lai có phiên lao dốc cực mạnh nối tiếp tuần giảm tới 17% trước đó, dầu Brent giảm 5,85%, dầu WTI giảm 4,38%... Sự phục hồi này cho thấy các biến động tuần trước đã ổn định trở lại và xu hướng giảm giá dầu trở nên rõ nét hơn.

Thị trường trong nước vừa mở cửa đã tăng khá tốt và càng về cuối càng khỏe. Độ rộng sàn HoSE lúc 9h30 là 170 mã tăng/52 mã giảm, tới 10h30 là 183 mã tăng/88 mã giảm, cuối phiên sáng ghi nhận 199 mã tăng/98 mã giảm và đóng cửa tới 221 mã tăng/94 mã giảm. Diễn biến này xác nhận cổ phiếu tăng giá dần theo thời gian ở diện rộng, không chỉ là nhờ VN-Index được kéo lên bằng trụ.

Thực tế chỉ số sẽ còn tăng mạnh nữa nếu không có sự kiềm chế ở một số trụ lớn. VIC tăng 3,24%, VHM tăng 2,65% là hai mã kéo nổi bật đem về hơn 15 điểm. Tuy nhiên VHM cũng đã suy yếu một chút trong phiên chiều, giá bị ép xuống khoảng 1,12% so với mức cao nhất. Một số cổ phiếu lớn khác cũng có tình trạng này: VCB bị ép xuống 1,47% so với đỉnh, đóng cửa còn tăng nhẹ 0,37%. BID bị ép 1,53% còn tăng 0,47%. GAS bị ép 1,62% còn tăng 0,14%.

Dù vậy rổ VN30 vẫn rất tốt với 28 mã xanh và 2 mã đỏ lúc đóng cửa, chỉ số tăng 1,68%. Hai cổ phiếu đỏ là BSR giảm 1,93% và FPT giảm 0,2%. Cả hai mã này cũng nằm trong số bị ép giá nhưng đủ mạnh để đảo chiều. BSR lùi tới 2,12% trong phiên còn FPT trượt giảm 3,05% so với giá cao nhất.

Bù lại, nhóm blue-chips có tới 20 cổ phiếu tăng quá 1%, trong đó 7 mã tăng quá 2% là SSI tăng 3,77%, LPB tăng 3,44%, VIC tăng 3,24%, GVR tăng 2,95%, VHM tăng 2,65%, MWG tăng 2,35% và SSB tăng 2,03%. Thanh khoản rổ VN30 cũng tăng hơn 20% so với phiên hôm qua, đạt gần 6.401 tỷ đồng.

Tuy nhiên hưởng lợi nhất vẫn là các cổ phiếu vừa và nhỏ. Sự ổn định chung kết hợp với VN-Index tăng tốt đã giúp dòng tiền nóng hoạt động mạnh. Thanh khoản sàn HoSE phiên này tăng 29% tương đương hơn 2.921 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ tăng 1.070 tỷ tương đương 36,6% mức tăng này. Giao dịch ở các cổ phiếu ngoài rổ tăng tới 1.851 tỷ đồng. Do đó thanh khoản nhóm VN30 chỉ còn chiếm 49% giá trị khớp cả sàn trong khi phiên đầu tuần chiếm 52,5% và trung bình tuần trước chiếm 57,7%.

Trong 221 cổ phiếu đóng cửa vượt tham chiếu của VN-Index có 120 mã tăng quá 1%, với 62 mã tăng vượt 2%. Như vậy rổ VN30 tuy hôm nay cũng mạnh, nhưng chỉ chiếm số lượng nhỏ trong nhóm tăng tốt nhất.

Rất nhiều cổ phiếu Midcap thu hút dòng tiền ấn tượng trong phiên, giao dịch vượt 200 tỷ thanh khoản như VIX tăng 3,08% khớp xấp xỉ 839 tỷ đồng; NVL tăng 3,33% với 393,2 tỷ; KDH tăng 5,65% với 359,6 tỷ; VND tăng 3,11% với 256,9 tỷ; PNJ tăng 3,52% với 219,1 tỷ; GEX tăng 1,37% với 215,6 tỷ; DXG tăng 4,11% với 212,9 tỷ; VCI tăng 1,52% với 210,5 tỷ.

Các cổ phiếu bị rớt lại phía đỏ phần lớn giảm nhẹ hoặc có vấn đề về thanh khoản. Cả sàn HoSE chỉ có 13 mã giảm quá 1% với thanh khoản trên 1 tỷ đồng. BSR dẫn đầu nhóm này với 303,4 tỷ đồng, giá giảm 1,93%. DCM khớp 128,6 tỷ, giá giảm 2,59%. VPI khớp 107 tỷ, giá giảm 6%. PVD khớp 95,4 tỷ, giá giảm 2,91%. NKG khớp 90,3 tỷ, giá giảm 1,22%.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng rất tích cực với +475,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. KDH được mua mạnh nhất với +86,6 tỷ, POW +77 tỷ, SSI +68 tỷ, VHM +59,3 tỷ, NVL +57,3 tỷ, DXG +52,1 tỷ, VNM +52 tỷ, SHB +51,4 tỷ. Phía bán ròng có FPT -88,3 tỷ, VIX -62,3 tỷ, MSB -54,8 tỷ, MSN -38,6 tỷ.