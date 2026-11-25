Israel đang hướng tới vị trí nền kinh tế lớn thứ 25 thế giới trong năm 2026, vượt qua Thụy Điển và Ireland, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ảnh: AP

Bất chấp chiến tranh kéo dài và những thách thức địa chính trị, kinh tế Israel vẫn được dự báo tăng trưởng 4,5% trong năm 2026, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thành quả này cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong nền kinh tế, từ thu hút đầu tư quốc tế, tạo việc làm chất lượng cao đến thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Theo dự báo trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2026 của IMF, GDP danh nghĩa của Israel có thể đạt khoảng 747 tỷ USD trong năm nay. Với quy mô này, Israel sẽ vượt Thụy Điển và Ireland, vươn lên vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Triển vọng tăng trưởng của Israel còn được Ngân hàng Trung ương nước này đánh giá lạc quan hơn. Cơ quan này dự báo kinh tế tăng trưởng 5,6% trong năm 2026 và 7,5% trong năm 2027. Tuy nhiên, các mức dự báo này bao gồm cả hoạt động sản xuất ở nước ngoài của doanh nghiệp Israel. Nếu loại trừ yếu tố đó, tăng trưởng kinh tế trong nước được dự báo đạt 3,4% năm 2026 và 5,1% năm 2027.

Theo trang Euronews, các dự báo tăng trưởng được công bố trong bối cảnh hơn 700 đại biểu, trong đó có hơn 200 khách mời đến từ châu Âu, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Jerusalem do Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu vì Israel (ELNET) tổ chức từ ngày 22 - 24/11. Hội nghị tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa Israel và châu Âu trong các lĩnh vực an ninh, công nghệ, nghiên cứu và thương mại.

CÔNG NGHỆ VÀ R&D TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Lĩnh vực công nghệ cao ngày càng giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế Israel. Các doanh nghiệp công nghệ không chỉ trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế mà còn thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, tạo việc làm có trình độ chuyên môn cao và kết nối doanh nghiệp trong nước với khách hàng, đối tác trên toàn thế giới.

Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế của Israel là mức đầu tư lớn cho nghiên cứu và phát triển. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năm 2024, Israel dành khoảng 6,8% GDP cho R&D, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ đầu tư cao nhất thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Liên minh châu Âu (EU) chỉ vào khoảng 2,3% GDP, theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat).

Khoảng cách đáng kể này phản ánh vai trò đặc biệt của các ngành công nghiệp dựa trên nghiên cứu trong cơ cấu kinh tế Israel. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy đầu tư dài hạn vào đổi mới sáng tạo có thể trở thành một trong những nền tảng quan trọng định hình năng lực phát triển kinh tế quốc gia.

Mô hình đổi mới sáng tạo của Israel được xây dựng trên mối liên kết tương đối chặt chẽ giữa trường đại học, doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư và khu vực công. Trong đó, Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel (Israel Innovation Authority) giữ vai trò hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, doanh nghiệp ở giai đoạn đầu và hoạt động đổi mới trong công nghiệp. Các chương trình của cơ quan này giúp doanh nghiệp phát triển công nghệ mới, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thương mại.

Bên cạnh hỗ trợ từ khu vực công, văn hóa khởi nghiệp và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm công nghệ cũng là những yếu tố quan trọng. Các quỹ đầu tư vốn mạo hiểm tham gia tài trợ cho những doanh nghiệp trẻ có triển vọng, trong đó nhà đầu tư chấp nhận rủi ro để hỗ trợ các ý tưởng đổi mới ngay cả khi khả năng thành công thương mại chưa được bảo đảm.

Một đặc điểm khác của mô hình này là định hướng quốc tế ngay từ đầu. Do quy mô thị trường nội địa tương đối nhỏ, các doanh nghiệp công nghệ Israel thường phải tìm kiếm khách hàng, nhà đầu tư và đối tác ở nước ngoài từ giai đoạn đầu hoạt động. Mỹ là một đối tác đặc biệt quan trọng. Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Israel có hiệu lực từ năm 1985 đã góp phần tạo khuôn khổ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU TRƯỚC XUNG ĐỘT

Sự phát triển công nghệ của Israel diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Các hoạt động quân sự, việc huy động lực lượng dự bị, tình trạng thiếu hụt lao động và gián đoạn hoạt động kinh doanh đã tạo sức ép đáng kể đối với nền kinh tế. Chi tiêu quốc phòng tăng cao cũng làm gia tăng áp lực lên ngân sách nhà nước.

Dù vậy, lĩnh vực công nghệ Israel vẫn duy trì khả năng tiếp cận và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế. Trong bức tranh này, công nghiệp quốc phòng là một bộ phận đáng chú ý. Những doanh nghiệp như Elbit Systems, Rafael và Israel Aerospace Industries đã phát triển năng lực công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực phòng thủ tên lửa, radar, máy bay không người lái và thiết bị điện tử quân sự.

Đáng chú ý, một phần chuyên môn được hình thành từ hoạt động nghiên cứu phục vụ quốc phòng có thể được ứng dụng trong các ngành dân sự, đặc biệt là an ninh mạng, truyền thông và kỹ thuật tiên tiến. Đây là một trong những kênh giúp năng lực nghiên cứu công nghệ lan tỏa sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Tuy nhiên, chi tiêu quân sự không đồng nghĩa với sự thịnh vượng kinh tế. Nguồn lực dành cho quốc phòng rất lớn có thể làm thu hẹp ngân sách dành cho giáo dục, giao thông, y tế, cơ sở hạ tầng và những lĩnh vực cần thiết cho tăng trưởng dài hạn.

Báo cáo Khảo sát kinh tế Israel năm 2025 của OECD cũng đề cập những thách thức kinh tế liên quan đến xung đột, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển kỹ năng lao động và nâng cao năng suất.

Bên cạnh những lợi thế về công nghệ, Israel vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Trong đánh giá tháng 7/2026, IMF cảnh báo lạm phát có thể tăng tạm thời do giá năng lượng cao và tình trạng thiếu hụt nguồn cung, bất chấp đồng shekel tăng giá. Những hệ lụy từ xung đột kéo dài, đặc biệt là chi tiêu quốc phòng cao và thiếu hụt lao động, cũng được dự báo sẽ gây sức ép lên tăng trưởng trong trung hạn.

Thị trường lao động là một thách thức mang tính cơ cấu khác. Theo IMF, tỷ lệ việc làm tương đối thấp của nam giới thuộc cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan (Haredi) và phụ nữ Israel gốc Arab có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng kinh tế trong trung hạn.

MÔ HÌNH ISRAEL VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO CHÂU ÂU

Kinh nghiệm phát triển của Israel đang thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách châu Âu, trong bối cảnh EU tìm cách cải thiện năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Châu Âu vốn sở hữu hệ thống trường đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, các ngành công nghiệp tiên tiến và thị trường tiêu dùng quy mô lớn. Tuy nhiên, thách thức của khu vực này không chỉ là tạo ra những ý tưởng mới mà còn phải chuyển hóa hiệu quả hơn các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp có khả năng mở rộng trên thị trường quốc tế.

Từ kinh nghiệm của Israel, Euronews chỉ ra một số hướng đi mà châu Âu có thể tham khảo.

Trước hết, đổi mới sáng tạo cần được xác định là ưu tiên kinh tế dài hạn, với sự cam kết liên tục từ doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính phủ. Hỗ trợ của khu vực công có thể khuyến khích đầu tư tư nhân, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ cần nhiều năm mới có thể tạo ra lợi nhuận thương mại.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp. Những phát hiện khoa học chỉ thực sự phát huy giá trị kinh tế khi được chuyển hóa thành sản phẩm và dịch vụ hữu ích. Việc cải thiện cơ chế chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và tạo điều kiện để doanh nghiệp thương mại hóa kết quả nghiên cứu học thuật sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường.

Một yêu cầu khác là tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn và mở rộng quy mô. Dù có nhiều doanh nghiệp trẻ giàu tiềm năng, các công ty châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ quá trình vươn ra thị trường quốc tế. Việc phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm, tăng cường liên kết giữa các thị trường tài chính và khuyến khích nhà đầu tư chấp nhận rủi ro với những ý tưởng có tính đột phá được xem là những giải pháp quan trọng.

Ngoài ra, châu Âu có thể thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học, doanh nghiệp dân sự và các chương trình nghiên cứu chiến lược trong những lĩnh vực như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, điện tử và kỹ thuật tiên tiến. Đây là những ngành có khả năng tạo ra giá trị lan tỏa cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Định hướng quốc tế ngay từ đầu cũng là một bài học đáng chú ý. Các doanh nghiệp công nghệ Israel thường hướng đến thị trường toàn cầu ngay từ khi thành lập. Trong khi đó, doanh nghiệp châu Âu có thể tận dụng thị trường chung EU với khoảng 450 triệu người tiêu dùng làm nền tảng để mở rộng hoạt động. Việc tăng cường liên kết thị trường, giảm bớt khác biệt về quy định giữa các quốc gia thành viên sẽ giúp doanh nghiệp phát triển quy mô và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Theo Euronews, năng lực cạnh tranh kinh tế không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường hay nền tảng công nghiệp mà còn nằm ở khả năng chuyển hóa tri thức thành những ý tưởng có giá trị thương mại. Châu Âu đã có phần lớn nguồn lực khoa học, năng lực công nghiệp và tài chính cần thiết. Vấn đề là phải kết nối hiệu quả hơn những thế mạnh này, hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng phát triển và đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa châu Âu và Israel cũng đối mặt với những trở ngại chính trị. Trong nội bộ EU, các quốc gia thành viên vẫn có quan điểm khác nhau về tương lai quan hệ với Israel. Một số nước và nghị sĩ kêu gọi áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại hoặc xem xét lại một số nội dung của Hiệp định Liên kết EU - Israel.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Jerusalem của ELNET, những người ủng hộ quan hệ gần gũi hơn giữa hai bên kỳ vọng có thể kết hợp thế mạnh của Israel trong an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến với năng lực công nghiệp, khoa học của châu Âu.

Dù còn những khác biệt về chính trị, thành tựu phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Israel vẫn là kinh nghiệm đáng chú ý đối với các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách châu Âu. Theo Euronews, điều quan trọng không phải là sao chép toàn bộ mô hình Israel, mà là chọn lọc những yếu tố phù hợp, đồng thời phát huy các lợi thế riêng của mỗi nền kinh tế.