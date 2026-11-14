Bùng nổ cảm xúc ngày đầu vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng

Các thí sinh trước giờ thi

Hội tụ nhiều nhân tố mới mẻ

Từ sáng sớm, 66 thí sinh thuộc nhiều độ tuổi, địa phương trong và ngoài tỉnh đã có mặt tại Nhà hát Truyền hình thuộc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (phường Phú Thủy), mang theo những ca khúc tâm huyết cùng khát vọng chinh phục sân chơi âm nhạc uy tín của tỉnh Lâm Đồng.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Ban Tổ chức hỗ trợ dán số báo danh cho các thí sinh

Sức hút của ngày thi đầu tiên đến từ sự đa dạng trong xuất phát điểm, phong cách âm nhạc và bản lĩnh sân khấu của mỗi thí sinh.

Thí sinh đầu tiên Trần Anh Phi với phần dự thi ca khúc "Phép màu"

Mở màn cho chuỗi phần thi tại vòng sơ khảo 1 với số báo danh 001, Trần Anh Phi (phường Phú Thủy - SN 2002), đã mang đến hình ảnh một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Thể hiện ca khúc “Phép màu”, bài hát “tủ” đã được ấp ủ và luyện tập nhiều lần, Anh Phi không giấu được sự hồi hộp của người “mở hàng”.

Thí sinh Lê Trần Trịnh Huân với phần dự thi của mình

Nối tiếp ngay sau đó ở vị trí số báo danh 002 là giọng ca trẻ tuổi đầy bản năng sân khấu Lê Trần Trịnh Huân với bài hát “Nếu điều đó xảy ra”.

Sự nhập cuộc đầy say mê và nghiêm túc của các thí sinh ngay từ những tiết mục mở màn vòng sơ khảo không chỉ cho thấy sự hấp dẫn từ cuộc thi, mà còn hứa hẹn một mùa giải bùng nổ, phát hiện thêm nhiều nhân tố triển vọng cho đời sống âm nhạc của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.

Thí sinh Trần Đình Thục đến từ TP Hồ Chí Minh

Thí sinh Trần Đình Thục (SN 2000), gác lại công việc ở TP Hồ Chí Minh để về tham gia cuộc thi. Đình Thục cho biết: “Đây là lần thứ 3 em tham gia các cuộc thi về ca hát. Nhưng điều làm em ấn tượng ở lần thi này là sự tiếp đón nồng nhiệt và khâu chuẩn bị cho liên hoan của Ban Tổ chức khá chu đáo. Trước ngày diễn ra liên hoan, thành viên Ban Tổ chức gọi điện dặn dò kỹ lưỡng và hướng dẫn tường tận trước khi cuộc thi bắt đầu”.

Thí sinh Trương Quốc Cường với phần dự thi của mình

Trong khi đó, thí sinh Trương Quốc Cường (phường Bình Thuận - SN 2006) bày tỏ sự phấn khởi: “Em nghĩ đây là sân chơi thú vị cho các thí sinh có đam mê ca hát. Nhất là các bạn trẻ như em có cơ hội cọ xát, học hỏi để phát triển con đường ca hát, góp phần vào đời sống văn hóa nghệ thuật của địa phương”.

Đặc biệt, phần trình diễn của thí sinh Võ Đỗ Thiên Vũ (phường Hàm Thắng - SN 2003) với ca khúc “Việt Nam tôi” đã mang lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi Vũ khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng phụ họa cho tiết mục của mình.

Thí sinh Võ Đỗ Thiên Vũ (phường Hàm Thắng - SN 2003) với phần dự thi của mình

Thiên Vũ chia sẻ: “Khi nghe các thí sinh trước mình thể hiện phần dự thi, em cảm thấy khá “ngộp” vì các bạn khá chuyên nghiệp, khả năng trình diễn, cũng như trang phục có sự đầu tư nghiêm túc. Đây thực sự là sân chơi ý nghĩa dành cho các thí sinh, hi vọng tỉnh sẽ có thêm nhiều cuộc thi để em và các bạn có niềm đam mê âm nhạc có thể thử sức và học hỏi kinh nghiệm từ các thí sinh khác”.

Đây là lần đầu tiên Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng được tổ chức, nhưng lại có sự đầu tư khá bài bản từ khâu tổ chức đến thí sinh dự thi

Có sự đầu tư bài bản

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng được tổ chức, nhưng lại có sự đầu tư khá bài bản từ khâu tổ chức đến thí sinh tham gia dự thi.

Các thí sinh đầu tư trang phục bài bản

Thí sinh Tô Thị Bé Thùy (phường La Gi) dự thi

Các thí sinh được biểu diễn trên sân khấu hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết bị ghi hình chuyên nghiệp tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, đã góp phần nâng cao chất lượng trình diễn của thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Lê Thanh Trúc (phường Phan Thiết) với phần dự thi của mình

Qua đó, liên hoan nhằm hiện thực hóa mục tiêu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu ca hát, mà còn hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca triển vọng, mở ra cơ hội biểu diễn và kết nối các tài năng trẻ với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ngày mai (15/11), 102 thí sinh còn lại sẽ dự thi vòng sơ khảo tại Hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thí sinh Phan Đặng Thảo Nguyên với phần dự thi của mình

Thí sinh Huỳnh Văn Phúc chia sẻ sự háo hức trước giờ thi: “Đây là lần đầu tiên tôi thử sức tại một cuộc thi có quy mô lớn, được tổ chức và đầu tư hoành tráng. Điều đó giúp thí sinh thêm tự tin khi thể hiện phần thi của mình.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kết nối và động viên thí sinh của Ban tổ chức rất chu đáo, tạo cho chúng tôi cảm giác yên tâm và được quan tâm”.

Nguyễn Hoài Anh (SN 2010), thí sinh nhỏ tuổi nhất dự thi với tác phẩm “Bài ca hi vọng”

Nguyễn Hoài Anh (SN 2010), thí sinh nhỏ tuổi nhất dự thi với tác phẩm “Bài ca hi vọng” đã khép lại phần thi sơ khảo buổi sáng với sự cổ vũ nhiệt tình từ người thân và khán giả.

Tiếp tục phần thi buổi chiều, các thí sinh đã thể hiện các ca khúc lựa chọn với phong thái tự tin, kỹ thuật luyến láy điêu luyện khiến khán giả phải nhiều lần vỗ tay trầm trồ.

Thí sinh Lương Khánh Thi (xã Liên Hương) với phần dự thi của mình

Thí sinh Lư Thanh Quốc Huy với phần dự thi của mình

Thí sinh Lê Văn Lộc (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với phần thi của mình

Nhận xét về ngày đầu vòng thi sơ khảo tại khu vực Phan Thiết, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Ngọc Tuyển, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng - Trưởng Ban Giám khảo cho rằng: "Phần lớn thí sinh lựa chọn ca khúc phù hợp với chất giọng, có sự đầu tư kỹ lưỡng về kỹ thuật thanh nhạc, trang phục, phong cách biểu diễn và thể hiện sự tự tin trên sân khấu. Các thí sinh tham gia liên hoan đến từ nhiều tỉnh, thành; nhiều ngành nghề từ công an, giáo viên, sinh viên…

Thí sinh Huỳnh Thanh Nữ Trà My (xã Hồng Thái) thể hiện phần thi của mình

Đặc biệt, một số thí sinh đến từ Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh có chất giọng khỏe, kỹ thuật thanh nhạc tốt. Ngoài ra, vài thí sinh trong tỉnh cũng có triển vọng đi sâu vào vòng trong. Tuy nhiên, Ban Tổ chức cần nhắc nhở các thí sinh dự thi vòng sơ khảo đợt 2 tại Đà Lạt cần chỉn chu hơn về trang phục, để tiết mục dự thi trang trọng và chuyên nghiệp hơn".

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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