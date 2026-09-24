Búng Lao phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã Búng Lao trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân bản Huổi Cắm.

Xã Búng Lao xác định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai những nội dung để Nhân dân biết, bàn, quyết định, tham gia ý kiến, kiểm tra và giám sát theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân chủ cơ sở được triển khai thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và quyết toán ngân sách, các khoản huy động đóng góp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chế độ, chính sách được công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản, hệ thống thông tin và truyền thanh cơ sở.

Đối với nội dung thuộc phạm vi Nhân dân bàn và quyết định, xã phối hợp tổ chức các cuộc họp bản để người dân thảo luận, thống nhất, biểu quyết công khai. Mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hương ước, quy ước của bản, việc sáp nhập các bản, quy hoạch chung xã Búng Lao và một số nội dung liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các bản theo quy định. Qua đó, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Một trong những kết quả đáng chú ý trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Búng Lao là việc tiếp nhận, xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, xã đã phối hợp tổ chức 33 cuộc tiếp xúc cử tri với 3.600 lượt người tham dự, ghi nhận 65 lượt ý kiến, kiến nghị. Riêng tại kỳ họp thứ hai, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND xã đã tiếp nhận 47 ý kiến thuộc các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp, đất đai và môi trường.

Tinh thần cầu thị, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Búng Lao thể hiện rõ qua cách giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đơn cử như ý kiến của cử tri các bản Bó, Hua Nạ và Vánh 1 về việc hỗ trợ phân bón cho các hộ tham gia dự án trồng cây mắc ca bị gián đoạn do sắp xếp đơn vị hành chính. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. Hiện đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục hỗ trợ dự án trồng mắc ca, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Tại bản Búng, việc một số hộ gia đình có ruộng nằm trong vùng dự án nhưng chưa được nhận hỗ trợ giống lúa, phân bón cũng được chính quyền xem xét, giải quyết. Qua kiểm tra, lãnh đạo xác định do sơ suất trong khâu tổng hợp của Phòng Kinh tế nên đã bỏ sót 4 hộ. Thay vì né tránh, Tổ đại biểu HĐND, phòng Kinh tế và trưởng bản trực tiếp xuống bản tổ chức đối thoại, giải thích cặn kẽ và cam kết rà soát chính xác trong các đợt tiếp theo. Sau khi được giải thích, các hộ gia đình đã thống nhất với kết quả rà soát.

Ông Lò Văn Kháy, Trưởng bản Búng cho biết: “4 hộ nằm trong vùng dự án chưa nhận được hỗ trợ giống lúa, phân bón. Nguyên nhân một phần do trước khi sáp nhập thôn, bản, các hộ có đất canh tác trên địa bàn của bản nhưng lại sinh sống ở bản khác nên chưa kịp thời khai báo để tổng hợp chính xác. Qua tuyên truyền vận động, giải thích các hộ đã đồng tình, không phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đây cũng là kinh nghiệm để cán bộ bản tiếp tục sâu sát cơ sở, bảo đảm những chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, hạn chế tình trạng bỏ sót hộ dân trong quá trình triển khai các chương trình, dự án”.

Cùng với tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, xã Búng Lao duy trì công tác tiếp công dân. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp 5 lượt công dân, với 5 người, 5 vụ việc; không có đoàn đông người và không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Ngoài ra, xã chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, xã có 27 thành viên Ban Thanh tra nhân dân; 27 tổ hòa giải với 167 hòa giải viên.

Ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: “Xã xác định việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Chính quyền chú trọng thực hiện công khai, minh bạch những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân; tạo điều kiện để Nhân dân biết, bàn, tham gia ý kiến, kiểm tra và giám sát theo quy định”.

Việc lắng nghe, tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân, cùng với công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành tại xã Búng Lao đã và đang tạo nền tảng để dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất. Đây cũng là cơ sở để chính quyền tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.