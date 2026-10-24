Búng Lao khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Ông Lò Văn Thảo (thứ 2 từ trái sang), Trưởng bản Co Nỏng, xã Búng Lao tuyên truyền, vận động người dân đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới.

Tại bản Co Nỏng, những tuyến đường nội bản được bê tông hóa tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển nông sản. Để có được những công trình này, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân đã tham gia bằng những việc làm cụ thể: Hiến đất, góp ngày công, giữ gìn vệ sinh các tuyến đường nội bản và chỉnh trang cảnh quan. Trưởng bản Lò Văn Thảo thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường nội bản, đồng thời chung tay đóng góp đất đai, công sức xây dựng nhà văn hóa và đường giao thông.

Điểm sáng trong cách làm ở Co Nỏng là việc vận động được gắn với những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Người dân thấy rõ lợi ích của công trình đối với việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt nên chủ động tham gia thực hiện. Thay vì chỉ trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ, mỗi hộ chủ động đóng góp phần việc phù hợp với điều kiện gia đình. Sự tham gia của người dân còn thể hiện qua những đóng góp trực tiếp về đất đai. Ông Tòng Văn Ông, người dân bản Co Nỏng, hiến hơn 3.000m² đất làm sân vận động xã. Việc hiến đất xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng thể hiện sự chia sẻ nguồn lực của người dân, tạo điều kiện để địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu.

Người dân bản Co Nỏng khơi thông cống rãnh, dọn dẹp tuyến đường nội bản.

Theo kết quả rà soát của xã Búng Lao, bản Co Nỏng hiện có 174 hộ; 100% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa, 100% hộ đăng ký sử dụng điện sinh hoạt an toàn. Bản có 165 hộ có nhà ở kiên cố, chiếm 95%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,3%, tương đương 4 hộ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,1%; người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán số đạt 98%. Những kết quả này cho thấy nền tảng hạ tầng và đời sống cộng đồng tại Co Nỏng đã có những chuyển biến cụ thể. Tuy nhiên, bản vẫn còn những nội dung cần hoàn thiện, nhất là phát triển mô hình liên kết sản xuất, gắn sinh kế với chuỗi giá trị và hoàn thiện hồ sơ đánh giá chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn. Đến thời điểm rà soát, Co Nỏng đạt 4/6 tiêu chí bản nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030.

Bà Lò Thị Dụng (chính giữa), người dân bản Búng, xã Búng Lao, hiến 300m² đất làm đường nội đồng.

Tại bản Búng, gia đình bà Lò Thị Dụng tự nguyện hiến 300m² đất để làm đường. Bà chia sẻ: “Tham gia xây dựng nông thôn mới nhà tôi có 300m² đất hiến cho Nhà nước làm đường. Đến nay, tuyến đường khang trang sạch đẹp giúp việc thu nông sản thuận tiện, con cháu đi học sạch sẽ hơn”.

Theo ông Lường Văn Thiện, Bí thư Chi bộ bản Búng, những năm qua người dân đã hiến hơn 2.000m² đất làm đường nội đồng, nội bản; đóng góp hơn 400 ngày công đắp lề đường; đồng thời đóng góp trên 60 triệu đồng tiền mặt làm đường bê tông và xây dựng nhà văn hóa của bản.

Cùng với bản Co Nỏng, bản Búng xã Búng Lao đang mở rộng huy động nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê từ năm 2022 đến nay, toàn xã có trên 60 hộ dân tham gia hiến đất làm các công trình như đường bê tông nội bản, liên bản, nhà văn hóa, với tổng diện tích hơn 46.000m²; hơn 200 hộ tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Nhiều hộ được UBND xã khen thưởng vì có đóng góp trong xây dựng nông thôn mới như: Ông Giàng Chứ Vàng hiến hơn 7.000m² đất và ông Lầu Pháy Tạ hiến hơn 6.000m² làm tuyến đường Hồng Sọt – Kéo Nánh. Những đóng góp này góp phần tạo mặt bằng triển khai công trình, hạn chế vướng mắc trong quá trình thi công.

Nhờ người dân hiến đất, đóng góp ngày công, các tuyến đường nội bản ở bản Búng được xây dựng khang trang, giúp việc đi lại thuận tiện.

Qua rà soát, xã Búng Lao hiện đạt 2/10 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030, gồm quy hoạch và xây dựng hệ thống chính trị, hành chính công. Đối với tiêu chí hạ tầng kinh tế – xã hội, xã đã đạt 4/6 chỉ tiêu thành phần. Tuy nhiên, tiêu chí giao thông và hạ tầng viễn thông vẫn còn những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu chung.

Ở lĩnh vực kinh tế nông thôn, xã đạt 8/10 chỉ tiêu thành phần, có 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, một tổ khuyến nông cộng đồng và khu du lịch Đào Viên Sơn. Dù vậy, địa phương chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung được chứng nhận chất lượng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và chưa có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Đây là những vấn đề đòi hỏi xã phải kết hợp nhiều nguồn lực, từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập.

UBND xã Búng Lao họp rà soát các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030.

Ông Kiều Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao, cho biết: “Thời gian tới, ngoài nguồn lực của tỉnh, của Trung ương, địa phương tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra. Mục tiêu năm 2026, Búng Lao phấn đấu nâng số tiêu chí xã nông thôn mới đạt chuẩn từ 2 lên 4/10 tiêu chí, tập trung hoàn thành tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu đưa ba bản Quyết Tiến, Co Nỏng và bản Búng đạt chuẩn nông thôn mới”.

Cùng với việc vận động nguồn lực, xã Búng Lao tiếp tục rà soát hiện trạng từng tiêu chí, xác định rõ những nội dung đã đạt, chưa đạt và khả năng hoàn thành để tập trung thực hiện. Cách làm này giúp việc huy động cộng đồng gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải.