Ngày 25/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức hội thảo tổng kết Dự án PRES "Khảo sát xác minh hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực tư nhân để triển khai hệ thống tái sử dụng bùn nạo vét từ sông tại Việt Nam".

Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại, với sự phối hợp nghiên cứu giữa Công ty TNHH Taiyo Kisokogyo (Nhật Bản) và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhằm kiểm chứng khả năng ứng dụng công nghệ trộn trong đường ống (Pipeline Mixing System) để cải tạo bùn nạo vét, đất phát sinh từ hoạt động xây dựng thành vật liệu tái sử dụng.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết xử lý bùn, đặc biệt là bùn nạo vét từ sông, đang là vấn đề được quan tâm tại Hà Nội, TP HCM và nhiều đô thị khác.

Mặc dù nhu cầu xử lý ngày càng lớn, các cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện vẫn còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

Thông qua Dự án PRES, nhóm nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng sử dụng bùn nạo vét tại Việt Nam, kiểm chứng công nghệ trộn trong đường ống, đồng thời nghiên cứu các tiêu chuẩn và phương pháp phục vụ quá trình triển khai.

Sau giai đoạn thực nghiệm, vấn đề đặt ra là làm thế nào để thương mại hóa công nghệ, mở rộng phạm vi ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với JICA và các đối tác Nhật Bản để đưa công nghệ vào thực tiễn.

Từ phía JICA, ông Miyajima Takahiro, Cố vấn dự án, Văn phòng JICA tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang đồng thời đối mặt với hai vấn đề: nhu cầu xử lý lượng bùn nạo vét phát sinh từ các công trình sông ngòi, cảng biển và tình trạng thiếu vật liệu phục vụ gia cố đê điều, xây dựng nền đường.

Dự án được triển khai nhằm kiểm chứng công nghệ sử dụng chất cố hóa để cải thiện cường độ và độ ổn định của bùn nạo vét, chuyển nguồn vật liệu vốn phải thải bỏ thành đất cải tạo phục vụ xây dựng.

Đại diện JICA kỳ vọng việc phổ biến công nghệ sẽ góp phần giảm lượng đất thải, đồng thời bổ sung nguồn vật liệu xây dựng, mang lại lợi ích về cả kinh tế và môi trường.

Ông Miyajima Takahiro, Cố vấn dự án, Văn phòng JICA tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Thực nghiệm cải tạo 1.000 m³ bùn nạo vét

Báo cáo kết quả nghiên cứu, ông Tsuchiya Atsuo, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty TNHH Taiyo Kisokogyo, kiêm Giám đốc kỹ thuật Dự án PRES, cho biết tình trạng thiếu bãi tiếp nhận bùn nạo vét, đất thải xây dựng và vấn đề đổ thải trái phép đang đặt ra yêu cầu tìm kiếm giải pháp tái sử dụng những nguồn vật liệu này tại Việt Nam.

Trong khi đó, tình trạng thiếu đất, cát xây dựng và giá cát tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng, trong đó có các dự án xây dựng kè bảo vệ bờ sông.

Tại Nhật Bản, vấn đề đổ thải trái phép từng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên tái chế.

Từ năm 1970, Nhật Bản ban hành Luật Quản lý và Xử lý chất thải. Đến năm 1991, Luật Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên được ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tài nguyên tái sinh trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2000, Luật Tái chế xây dựng được ban hành, quy định việc tháo dỡ có phân loại và tái chế vật liệu.

Theo số liệu được ông Atsuo trình bày tại hội thảo, đến năm 2018, Nhật Bản đã tái sử dụng 94,6% lượng bùn thải xây dựng.

Nước này cũng xây dựng tiêu chuẩn sử dụng đất phát sinh từ hoạt động xây dựng, phân chia đất thành bốn loại với các phạm vi ứng dụng tương ứng.

Dự án PRES đặt mục tiêu cải tạo bùn nạo vét thành vật liệu có chất lượng tương đương đất loại 3 theo tiêu chuẩn Nhật Bản, với chỉ số côn (qc) từ 400 kN/m² trở lên. Vật liệu đạt mức này có thể được sử dụng cho các công trình đắp nền đường, đê sông và san nền khu dân cư theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.

Công nghệ Pipeline Mixing System sử dụng hệ thống gồm ba bộ phận chính là máy cấp bùn, máy cấp bột và thiết bị trộn trong đường ống.

Bùn nạo vét được đưa vào máy cấp liệu, vận chuyển bằng băng tải đến thiết bị trộn. Xi măng được cấp theo định lượng bằng hệ thống điều khiển điện tử, sau đó trộn với bùn thông qua các cánh khuấy bên trong đường ống để tạo thành đất cải tạo có độ đồng đều cao.

Máy cấp bùn có công suất xử lý tối đa 100 m³/giờ. Hệ thống có thiết kế tương đối gọn, có thể bố trí tại những khu vực hạn chế về mặt bằng và sản xuất vật liệu liên tục.

Việc lắp đặt thiết bị gần nơi nạo vét hoặc công trình sử dụng đất cải tạo cũng có thể giúp giảm chi phí vận chuyển.

Hoạt động thực nghiệm của dự án PRES được triển khai tại cơ sở Phủ Lý của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: HUCE

Hoạt động thực nghiệm của dự án PRES được triển khai tại cơ sở Phủ Lý của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam trước đây (nay là tỉnh Ninh Bình). Bùn nạo vét được lấy từ vị trí cách khu vực thực nghiệm khoảng 3,6 km.

Do phương pháp đánh giá bằng chỉ số côn chưa được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã quy đổi sang cường độ nén một trục để kiểm soát chất lượng vật liệu.

Trên cơ sở tính đến sự suy giảm cường độ của đất cải tạo trong quá trình vận chuyển, sử dụng và chênh lệch giữa kết quả thí nghiệm trong phòng với hiện trường, dự án xác định cường độ mục tiêu trong thí nghiệm cấp phối là 228 kN/m² ở tuổi 28 ngày.

Kết quả thí nghiệm cấp phối ban đầu cho thấy đất nguyên liệu có độ ẩm khoảng 35%. Sau khi bổ sung khoảng 20% nước để tăng tính lưu động của vật liệu, lượng xi măng cần thiết được xác định ở mức 119 kg/m³.

Trong đợt thi công thực nghiệm từ ngày 25/5 đến ngày 9/6, nhóm nghiên cứu sử dụng khoảng 118 kg xi măng cho mỗi m³ bùn ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cường độ đạt được tại hiện trường cao gấp khoảng 2 - 7 lần so với kết quả thí nghiệm cấp phối trong phòng.

Do cường độ vượt mức cần thiết, làm tăng chi phí xử lý, từ ngày 4/6, lượng xi măng được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 57 - 59 kg/m³, tương đương một nửa so với ban đầu.

Sau khi điều chỉnh, cường độ nén một trục ở tuổi 28 ngày vẫn vượt mức mục tiêu 228 kN/m² tại tất cả các ngày có kết quả thí nghiệm. Với lượng xi măng sử dụng khoảng 58 kg/m³, giá trị trung vị của cường độ đạt 418 kN/m².

Tổng cộng, dự án đã cải tạo liên tục 1.000 m³ bùn nạo vét bằng công nghệ trộn trong đường ống, đồng thời sử dụng đất sau xử lý để xây dựng các khối đắp thử và đánh giá khả năng chịu tải.

Kết quả thí nghiệm chỉ số sức chịu tải CBR trong phòng dao động từ 17,6 - 34,3%, trong khi tại hiện trường đạt 9 - 13,4%. Riêng kết quả tại nền đường đắp thử đạt 12,7 - 13,4%.

Đối chiếu với tiêu chuẩn TCVN 9436:2012 về nền đường ô tô được sử dụng trong báo cáo, các kết quả CBR tại hiện trường đều vượt mức tham khảo 4% và đáp ứng cả mức yêu cầu CBR từ 8% trở lên đối với lớp 30 cm trên cùng của nền đường cao tốc, đường cấp I và cấp II.

Tuy nhiên, ông Atsuo lưu ý khi đưa vật liệu vào sử dụng thực tế, cần tiếp tục xem xét các yêu cầu cụ thể về cấp đường, loại kết cấu mặt đường, độ sâu và độ chặt của từng công trình.

Kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào và chi phí xử lý

Mặc dù kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của công nghệ, các chuyên gia cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang nhận định độ ẩm của mẫu đất được sử dụng trong dự án là khoảng 35%, trong khi bùn nạo vét tại các sông, hồ trên thực tế có thể có độ ẩm trên 80%.

Bên cạnh đó, nguồn bùn có thể chứa thành phần hữu cơ, kim loại nặng và nhiều loại tạp chất khác. Đây là những yếu tố cần được kiểm soát ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu và xác định cấp phối xử lý.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tsuchiya Atsuo cho biết trong quá trình thực nghiệm tại cơ sở của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhóm triển khai đã gặp tình trạng đá, bao tải và rác lẫn trong bùn làm tắc hệ thống đường ống, khiến hoạt động xử lý phải gián đoạn một số lần.

Từ kinh nghiệm này, thiết bị đã được đưa trở lại Nhật Bản để cải tiến, bổ sung hệ thống lưới sàng nhằm loại bỏ rác và các tạp chất trước khi đưa nguyên liệu vào dây chuyền xử lý.

Đối với bùn có độ ẩm cao, phương pháp được áp dụng tại Nhật Bản là đưa bùn vào các hố chứa tạm, để lắng và tách phần nước phía trên trước khi xử lý. Việc giảm độ ẩm cũng giúp tiết kiệm lượng chất cố hóa cần sử dụng.

Ngoài ra, có thể bổ sung các vật liệu như vôi, chất polymer hoặc phối trộn với những loại đất có độ ẩm khác nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng phụ gia sẽ làm phát sinh chi phí, do đó cần lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện của từng dự án.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang đặt vấn đề với các đối tác Nhật Bản tại hội thảo. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Từ thực tế tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang đặt vấn đề đối với những đô thị có khối lượng bùn cần xử lý lớn nhưng hạn chế về quỹ đất, việc bố trí các bãi chứa, bãi phơi để giảm độ ẩm sẽ gặp khó khăn.

Do đó, cần nghiên cứu những phương pháp xử lý theo quy trình công nghiệp, có khả năng vận hành liên tục và hạn chế nhu cầu sử dụng mặt bằng để lưu chứa bùn.

Đại diện nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng chỉ ra sự biến động của vật liệu đầu vào là một trong những nguyên nhân khiến cường độ đất sau cải tạo có sự chênh lệch lớn giữa các ngày thực nghiệm.

Ngoài độ ẩm, thành phần đất và hàm lượng chất hữu cơ có thể thay đổi tùy theo vị trí nạo vét, ảnh hưởng đến lượng xi măng cần thiết và chất lượng thành phẩm.

Từ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tại Nhật Bản, nhóm nghiên cứu đánh giá hệ thống có thể xử lý đất có độ ẩm cao, kể cả ở mức khoảng 100%. Tuy nhiên, khi hàm lượng nước tăng, lượng xi măng cần sử dụng cũng có thể tăng theo.

Đối với bùn được nạo vét bằng gầu ngoạm, độ ẩm thường dao động khoảng 60 - 80%, nằm trong phạm vi có thể ứng dụng công nghệ này.

Hướng nghiên cứu tiếp theo được các chuyên gia đề xuất là hoàn thiện quy trình điều chỉnh nguyên liệu đầu vào, kiểm soát độ ẩm trong một khoảng hẹp hơn để ổn định chất lượng vật liệu và giảm lượng xi măng sử dụng xuống mức cần thiết.

Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy cấp phối xác định trong phòng thí nghiệm nên được sử dụng làm cơ sở ban đầu, sau đó điều chỉnh lượng xi măng trên cơ sở kiểm tra cường độ, độ lưu động và độ ẩm của vật liệu tại hiện trường.

Tiềm năng bổ sung nguồn vật liệu cho các dự án hạ tầng

Đồng bằng sông Cửu Long được các chuyên gia Nhật Bản đánh giá là một trong những khu vực có tiềm năng ứng dụng công nghệ cải tạo bùn nạo vét, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu đắp nền phục vụ phát triển hạ tầng giao thông lớn.

Theo số liệu từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhu cầu cát xây dựng phục vụ các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2023 - 2024 là khoảng 48 triệu m³, trong khi năng lực cung cấp từ nguồn khai thác trong khu vực chỉ khoảng 3 triệu m³, tối đa khoảng 14 triệu m³.

Ở chiều ngược lại, số liệu năm 2024 của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho thấy lượng bùn nạo vét phát sinh hàng năm tại 13 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long theo địa giới hành chính thời điểm đó vào khoảng 20 - 30 triệu m³.

Trong đó, khối lượng nạo vét tại Cà Mau khoảng 6,38 triệu m³, Long An khoảng 1,5 triệu m³ và Trà Vinh khoảng 1 triệu m³.

Nguồn bùn này, nếu được xử lý phù hợp, có thể trở thành nguồn vật liệu bổ sung cho các công trình xây dựng, thay vì phải bố trí diện tích lớn để đổ thải.

Ông Tsuchiya Atsuo, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty TNHH Taiyo Kisokogyo, kiêm Giám đốc kỹ thuật Dự án PRES. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Trao đổi với Mekong ASEAN bên lề hội thảo, ông Tsuchiya Atsuo đánh giá công nghệ trộn trong đường ống có thể trở thành một trong những giải pháp góp phần bù đắp sự thiếu hụt cát và vật liệu đắp nền tại Việt Nam.

Tuy nhiên, với quy mô thực nghiệm mới đạt khoảng 1.000 m³, hiện chưa đủ cơ sở để xác định cụ thể công nghệ có thể thay thế bao nhiêu phần trăm nhu cầu cát xây dựng. Việc đánh giá cần tiếp tục được thực hiện theo từng mục đích sử dụng và điều kiện của từng khu vực.

Lãnh đạo Taiyo Kisokogyo nhận định Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tiềm năng ứng dụng lớn nhất ở thời điểm hiện tại do đồng thời có lượng bùn nạo vét phát sinh lớn và tình trạng thiếu hụt cát, vật liệu đắp nền.

Các hướng ứng dụng chính được xem xét gồm đắp nền đường, xây dựng đê sông và san nền khu dân cư. Đối với các dự án đường cao tốc, đường sắt và cảng biển, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở trao đổi với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan về yêu cầu kỹ thuật của từng loại công trình.

Để triển khai công nghệ trên quy mô thương mại tại Việt Nam, ông Atsuo chỉ ra ba vấn đề cần giải quyết gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống pháp luật và hiệu quả kinh tế.

Về kỹ thuật, Việt Nam chưa có hệ thống tiêu chuẩn sử dụng đất cải tạo đầy đủ, khiến việc xác định cường độ mục tiêu và phương pháp đánh giá chất lượng vật liệu còn gặp khó khăn. Trong dự án lần này, nhóm nghiên cứu phải tham khảo tiêu chuẩn Nhật Bản và quy đổi sang cường độ nén một trục để đánh giá.

Về pháp lý, mặc dù đã có các quy định liên quan đến quản lý bùn nạo vét, phía doanh nghiệp Nhật Bản chưa xác định được hệ thống quy định, tiêu chuẩn mang tính đồng bộ đối với việc tái sử dụng đất phát sinh từ hoạt động xây dựng và đất sau cải tạo. Vì vậy, khi triển khai cần rà soát những quy định áp dụng đối với từng mục đích sử dụng.

Bài toán hiệu quả kinh tế liên quan trực tiếp đến lượng xi măng cần thiết để xử lý bùn. Do chất lượng nguyên liệu đầu vào biến động, việc tối ưu hóa cấp phối theo độ ẩm thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với chi phí sản xuất và sự ổn định của thành phẩm.

Về kế hoạch tiếp tục phát triển công nghệ tại Việt Nam, ông Atsuo đánh giá sự hỗ trợ của JICA và hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có vai trò quan trọng trong quá trình triển khai.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản như Taiyo Kisokogyo, việc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Nhật Bản thông qua các chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình đưa công nghệ ra nước ngoài.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế để công nghệ có thể được ứng dụng rộng rãi hơn.