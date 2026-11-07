Bùn đất từ công trường dự án rơi vãi trên đường Tây Thăng Long gây mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông

Bùn đất từ công trường tràn ra đường

Trước đó, Báo Hànộimới đã có bài viết về hoạt động vận chuyển đất từ dự án Khu đô thị mới G19 (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đến điểm đổ đất (đường Hoàng Sa, khu vực từ dự án đến điểm dưới chân cầu vượt Bắc Hồng), khiến người dân sinh sống, đi lại trên tuyến đường không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh môi trường.

Trong quá trình vận chuyển, một số xe tải chưa bảo đảm việc che chắn, đất bám theo vệt bánh xe rơi vãi xuống mặt đường. Tình trạng này nếu không được thu dọn kịp thời sẽ gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bùn đất rơi vãi trên đường Tây Thăng Long, đoạn gần khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội - Silver Lake (phường Thượng Cát, Hà Nội). Ảnh: HL

Từ thực tế trên, phóng viên Báo Hànộimới đã tiếp tục triển khai ghi nhận tại khu vực xung quanh công trường một số dự án khác, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội - Silver Lake (phường Thượng Cát, Hà Nội).

Ghi nhận sáng 6-11 cho thấy, trong quá trình thi công dự án, các phương tiện vận chuyển bùn đất thường xuyên ra vào công trường. Sau khi di chuyển từ khu vực dự án ra đường Tây Thăng Long, bánh xe của một số phương tiện kéo theo bùn đất, để lại những vệt bẩn trên mặt đường kéo dài khoảng 300-400m; vật liệu rơi vãi xuống đường nhưng chưa được thu dọn kịp thời.

Vệt bùn đất từ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội - Silver Lake (phường Thượng Cát, Hà Nội) ra đường Tây Thăng Long. Video: HL

Tình trạng này không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, việc để bùn đất tồn tại trên mặt đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, khi trời mưa, lớp bùn đất có thể khiến mặt đường trơn trượt, làm giảm độ bám của bánh xe, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện, nhất là xe máy. Khi thời tiết nắng ráo, lượng đất bùn khô lại có thể phát tán thành bụi, ảnh hưởng đến môi trường không khí và sinh hoạt của các hộ dân lân cận.

Trong khi đó, đường Tây Thăng Long là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Thủ đô, được kỳ vọng tạo trục kết nối khu vực phía Tây Bắc thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này càng cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án xây dựng đang được triển khai tại khu vực.

Thực tế, hoạt động thi công các công trình, dự án khó tránh khỏi việc phát sinh đất, bùn và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các đơn vị thi công được phép để ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và môi trường xung quanh. Việc tổ chức vận chuyển, tập kết và xử lý vật liệu cần được thực hiện theo đúng quy định, có biện pháp kiểm soát ngay từ khu vực công trường, hạn chế tối đa tình trạng đất bùn phát tán ra các tuyến đường công cộng.

Xe chở đất đi qua đường Cầu Noi (phường Đông Ngạc), đất vượt quá thành thùng, không được phủ bạt và che chắn kỹ; đất trên xe có thể rơi vãi bất cứ lúc nào. Ảnh: HL

Cũng trong sáng 6-11, phóng viên cũng ghi nhận xe chở đất (không rõ của dự án nào) đi qua đường Cầu Noi (phường Đông Ngạc) có hành vi lấn làn làm mất cả phần đường ngược chiều; đặc biệt xe chở đất còn vượt quá thành thùng, không được phủ bạt và che chắn kỹ; đất trên xe có thể rơi vãi bất cứ lúc nào.

Sau khi ghi nhận, phóng viên đã chuyển những thông tin và hình ảnh đến Cảnh sát giao thông quản lý địa bàn để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Phát huy vai trò giám sát của cơ quan báo chí

Trước đó, ngày 5-5-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc giám sát các hoạt động xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống phát thải bụi trong thi công và trách nhiệm hoàn trả hạ tầng của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thi công xây dựng theo phương án được duyệt và các quy định có liên quan.

Vệt bùn đất kéo dài khoảng 300-400m trên đường Tây Thăng Long. Ảnh: HL

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường; xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải; đẩy mạnh sử dụng camera giám sát giao thông, camera an ninh và các giải pháp công nghệ tích hợp AI để phát hiện, trích xuất hình ảnh, kịp thời xử lý hoặc phối hợp với các Sở, ngành thành phố, UBND xã, phường xử lý đối với các hành vi không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, phế thải, đất thải gây phát tán bụi ra đường; tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ công tác kiểm tra liên ngành và xử lý "phạt nguội" khi đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại khu vực có công trình thi công.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chỉ đạo Công an xã, phường phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai các công trình đang thi công trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, đất bùn vi phạm an toàn giao thông, không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường, không rửa xe trước khi ra khỏi công trường.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật và trước cơ quan quản lý Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình; phải xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công; bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh xe, gầm xe và người trực kiểm soát tại cổng công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường; nghiêm cấm để rơi vãi bùn đất, nước bẩn ra khu vực đường giao thông công cộng.

Đối với các công trình xây dựng nhiều tầng phải bố trí lưới chắn bụi bao quanh chu vi công trình; khi tập kết vật liệu rời (cát, đá, xi măng) trên các tầng phải yêu cầu đơn vị thi công có bạt phủ che chắn; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng công trình và trên các tầng để hạn chế bụi phát tán.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền thông: Khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh kịp thời các vi phạm trong quá trình thi công (công trường gây bụi, lấn chiếm, mất an toàn, xe chở vật liệu bị rơi vãi…) bằng các hình ảnh ghi nhận các hành vi gửi đến cơ quan chức năng qua ứng dụng iHanoi hoặc các hình thức khác. Các cơ quan truyền thông, báo chí, tăng cường phối hợp giám sát, phản ánh các trường hợp vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.