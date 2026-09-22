Bùn đất rơi phủ 300m đường Cộng Hòa, giao thông qua khu vực ùn ứ

Đến hơn 9 giờ sáng 22-9, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thu dọn lượng lớn bùn đất, sỏi đá rơi vãi trên đường Cộng Hòa (đoạn từ giao lộ Ngô Bệ đến đường C12, phường Tân Bình), đồng thời tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực.

Bùn đất từ xe ben rơi ra đường khiến cửa ngõ Tân Sơn Nhất bị ùn ứ

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 21-9, một xe ben lưu thông hướng từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám ra đường Trường Chinh (đoạn trước tòa nhà Etown 2) đã làm rơi vãi bùn đất, sỏi đá và mảnh sắt kéo dài hơn 300m.

Tối 21-9, xe ben chở bùn đất làm rơi vãi ra đường Cộng Hòa. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này khu vực có mưa lớn, nước mưa hòa lẫn bùn đất làm mặt đường trơn trượt khiến nhiều người đi xe máy té ngã.

Sự cố khiến nhiều người đi xe máy té ngã. Ảnh: THANH NGUYÊN

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã rào chắn một phần đường để dọn dẹp và xử lý sự cố. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất quá lớn, đến khoảng 7 giờ sáng 22-9, đơn vị sửa chữa đường bộ tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để cào dọn, thu gom.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cũng có mặt khoanh vùng, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển sang lộ trình khác. Việc rào chắn xử lý sự cố trên trục đường huyết mạch nối khu vực Tây Bắc TPHCM với trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất khiến các phương tiện phải dồn sang phần đường còn lại, gây nên tình trạng ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm sáng.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Cộng Hòa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh khu vực để xác minh, truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùn đất nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Mặt đường Cộng Hòa phủ dày lớp bùn đất. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Giao thông qua khu vực ùn ứ sáng 22-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Công nhân vệ sinh xử lý lớp bùn đất trên đường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Rào chắn, cảnh báo một phần đường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Xịt rửa bùn đất còn sót lại trên đường sau dọn dẹp. Ảnh: NGUYỄN TÂN