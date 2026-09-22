Bùn đất phủ kín mặt đường ở TP.HCM, nhiều người đi xe máy té ngã

Khoảng 22h ngày 21/9, nhiều xe máy bị trượt khi đi qua đoạn đường từ Ngô Bệ - Ấp Bắc đến khu vực Mũi Tàu trên đường Cộng Hòa, phường Tân Bình (TP.HCM). Thời điểm này, mặt đường có nhiều bùn đất trong lúc trời mưa lớn.

Anh Nguyễn Thắng (sinh năm 1996), người dân sống gần khu vực, cho biết khoảng 22h mỗi tối, các xe chở xà bần bắt đầu lưu thông qua đoạn đường này. Theo anh, một số xe có che đậy, trong khi nhiều xe không che chắn hoặc làm sơ sài, khiến đất cát rơi vãi xuống đường.

"Trời mưa nên bùn đất trên đường rất trơn, có đoạn lớp bùn gần đến nửa bánh xe máy. Xe chạy qua rất dễ bị trượt ngã", anh Thắng nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi phát hiện nhiều người đi xe máy gặp sự cố, anh chụp lại hiện trường và báo công an phường. Khoảng 5 phút sau, lực lượng chức năng có mặt để hỗ trợ xử lý.

Bùn đất phủ trên mặt đường Cộng Hòa sau khi nhiều xe chở xà bần lưu thông qua khu vực.

Anh Thắng cùng một số người dân đứng hỗ trợ, cảnh báo các phương tiện đi qua khu vực. Khoảng 20 phút sau, một xe tải của lực lượng CSGT đến hiện trường và đóng một làn đường để xử lý.

Theo anh, tình trạng đất, cát vương vãi trên đoạn đường này đã kéo dài hơn nửa tháng. Người dân cho biết các xe tải thường lưu thông vào ban đêm, một số xe chạy với tốc độ cao và che chắn chưa đầy đủ.

"Nhà tôi ở ngay đó nên chứng kiến tình trạng này nhiều ngày. Đất cát vương vãi kéo dài, gặp mưa thì mặt đường rất trơn. Có người bị té trầy mặt, rách chân", anh Thắng nói.

Trả lời với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Tân Bình cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý và khắc phục tình trạng trên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 22/9, Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết ngày và đêm 22/9 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong thời gian có dông.

Nhiệt độ tại TP.HCM thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hoàng Hoàng