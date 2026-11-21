Tham dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc và du khách.

Đại biểu dự chương trình.

Các đoàn tham gia diễu hành.

Với 16 đoàn, hơn 1.200 người tham gia chương trình mang đến bức tranh văn hóa đa dạng, góp phần tôn vinh bản sắc và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên quê hương Bum Tở. Xuất phát từ Sân vận động xã Bum Tở, đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường Chu Văn An, Võ Nguyên Giáp, khu vực Trạm Y tế xã, Trường THCS Kim Đồng, bến xe khách và kết thúc tại khu vực thôn 8, đối diện khu trưng bày sản phẩm OCOP. Dọc hành trình, cờ hoa rực rỡ, những bước chân nối dài cùng không khí cổ vũ náo nhiệt của người dân đã biến các tuyến phố quen thuộc thành không gian văn hóa sống động.

Ban Tổ chức dẫn đầu đoàn diễu hành.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Ban Tổ chức, đại biểu dự ngày hội, tiếp nối là đội hình đoàn viên, thanh niên trong sắc áo rực rỡ, những màn đồng diễn sôi động, khối lực lượng vũ trang và các đoàn đại diện xã Bum Nưa, xã Pa Ủ. Nối dài phía sau là 8 khối đại diện các dân tộc Cống, Mảng, La Hủ, Si La, Mông, Hà Nhì, Thái và Kinh, mang theo những bộ trang phục truyền thống đặc sắc, đạo cụ, nhạc cụ dân tộc cùng những điệu múa đậm bản sắc.

Đoàn xã Pa Ủ tham gia diễu hành.

Đặc biệt, tại 4 điểm dừng trên hành trình, không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt với các tiết mục múa tập thể, múa dân gian - dân vũ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống và giao lưu văn hóa. Những vòng xòe rộn rã, nhịp trống, tiếng khèn ngân vang hòa cùng bước chân, nụ cười của các đoàn đã biến mỗi điểm dừng thành một sân khấu văn hóa giữa lòng phố. Sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân các thôn, bản tạo nên ngày hội giao lưu sôi nổi, nơi các sắc màu văn hóa cùng hội tụ, hòa quyện và lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Biểu diễn nghệ thuật trên hành trình diễu hành.

Bum Tở là mái nhà chung của 11.711 người thuộc 10 dân tộc cùng sinh sống tại 21 thôn, bản Trên diện tích 384km². Mỗi dân tộc mang một sắc màu văn hóa riêng, cùng hòa quyện, tạo nên bức tranh đa dạng, giàu bản sắc. Hơn 1.200 người sải bước trên những tuyến phố, những điệu múa nối vòng, tiếng trống, tiếng khèn ngân vang giữa sắc màu trang phục truyền thống đã biến không gian phố phường thành ngày hội văn hóa rộn ràng, đầy sức sống. Thanh âm thượng nguồn sông Đà, sắc màu thổ cẩm và niềm tự hào cội nguồn vẫn còn đọng mãi. Qua đó, tình đoàn kết được thắt chặt, ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương Bum Tở ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Một số hình ảnh đặc sắc tại chương trình diễu hành dường phố.