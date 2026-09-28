Bum Tở ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm ma túy

Bum Tở có địa bàn rộng, với tổng diện tích tự nhiên 384,08km², địa hình chia cắt, giao thông đến các bản còn khó khăn. Hiện, xã có 2.935 hộ, với 11.711 người sinh sống tại 20 thôn, bản, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn thiếu thốn... Những yếu tố này đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy.

Công an xã Bum Tở thường xuyên ra quân tuần tra, nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm ma túy từ cơ sở.

Xác định phòng ngừa từ cơ sở là giải pháp quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về phòng, chống ma túy thông qua nhiều hình thức. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, nắm tình hình tại các thôn, bản; vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Duy trì tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma tuý. Đến nay, Công an xã đang quản lý 96 người nghiện ma túy, 21 người sau cai nghiện. Đối với những trường hợp này, lực lượng công an phối hợp với gia đình, các đoàn thể thường xuyên động viên, hỗ trợ tham gia lao động, sinh hoạt cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái sử dụng ma túy và nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục người thân, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại khu dân cư.

Nhận thức rõ học sinh là lứa tuổi cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng tránh ma túy, các trường học trên địa bàn xã Bum Tở chú trọng lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các hoạt động giáo dục pháp luật, sinh hoạt tập thể. Nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, học tập và tương lai; đồng thời hướng dẫn nhận diện phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an xã Bum Tở phối hợp với Trường THPT Nội trú Mường Tè tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ma tuý.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh, gắn với những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh ma túy; biết từ chối trước lời rủ rê, không thử hoặc nhận, giữ, vận chuyển đồ vật không rõ nguồn gốc. Đồng thời, thận trọng trong các mối quan hệ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình khi gặp tình huống bất thường. Nhà trường cũng phối hợp với gia đình tăng cường quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ học, khuyến khích các em dành thời gian cho học tập, thể thao và các hoạt động tập thể lành mạnh.

Em Lý Ha Mơ - học sinh lớp 10A2, Trường THPT Mường Tè (xã Bum Tở) chia sẻ: “Qua các buổi tuyên truyền, chúng em hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và những hậu quả có thể xảy ra nếu sử dụng ma túy. Em nghĩ mỗi học sinh cần tự giác tránh xa ma túy, không thử dù chỉ một lần, đồng thời nhắc nhở bạn bè cùng chấp hành pháp luật, tập trung học tập và tham gia các hoạt động lành mạnh”.

Để công tác phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, xã Bum Tở chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, nhất là trong thanh, thiếu niên, học sinh. Trung tá Mào Văn Mét - Trưởng Công an xã cho biết: Phòng, chống ma túy phải được thực hiện ngay từ cơ sở, trong từng gia đình và nhà trường. Thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền để học sinh hiểu rõ tác hại của ma túy, nhận diện những nguy cơ và biết cách tự bảo vệ mình; không để học sinh trở thành nạn nhân cũng không để các em bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã tổ chức 108 lượt tuần tra và kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ đã đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 27 vụ với 41 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý theo pháp luật, không để hình thành điểm phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến ma túy.

Ông Trương Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của các lực lượng chức năng, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; các trường hợp liên quan đến ma túy được quản lý, theo dõi chặt chẽ. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, bà con yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định”.

Với việc kết hợp giữa đấu tranh, phòng ngừa và tuyên truyền, xã Bum Tở đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường an toàn trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.