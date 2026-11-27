Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Quốc phòng Bulgaria từ chối cung cấp thông tin chi tiết về nội dung cuộc tập trận, viện dẫn lý do bảo mật nhà nước. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stojanov cho biết trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh tại Biển Đen, hải quân và không quân nước này luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại Biển Đen ngày càng diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, ít nhất 7 tàu thương mại đã bị thiết bị bay không người lái tấn công ngoài khơi Bulgaria.

Bulgaria và Romania đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập một sứ mệnh hải quân chuyên biệt nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực. Sáng kiến mang tên “EUNAVFOR Black Sea” được đề xuất xây dựng theo mô hình sứ mệnh ASPIDES của EU tại Biển Đỏ với mục tiêu bảo vệ các tuyến vận tải thương mại.