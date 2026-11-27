Bulgaria luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao để ứng phó với các mối đe dọa, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Biển Đen diễn biến phức tạp. (Nguồn: UNN)

Theo trang web quân sự Militarnyi của Ukraine, cơ quan chức năng không thông tin chi tiết về cuộc tập trận, trong khi cảnh báo hàng hải số 864/26 do cơ quan quản lý giao thông hàng hải Bulgaria ban hành xác định một khu vực rộng khoảng 9.000 km² là vùng nguy hiểm, hạn chế tàu thuyền đi lại, thả neo, đánh bắt cá và các hoạt động dưới nước.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh nhiều tàu thương mại ngoài khơi Bulgaria liên tiếp bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực.

Theo tạp chí Bulgarian Military Journal, ít nhất 7 tàu thương mại đã bị tấn công trong các vụ việc liên quan đến xung đột gần vùng biển ngoài khơi Bulgaria.

Trước đó, ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết, hải quân và không quân nước này luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao để ứng phó với các mối đe dọa, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Biển Đen diễn biến phức tạp.

Trước nguy cơ đối với hoạt động vận tải biển, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria và Romania là Boyko Noev và Ioan Mircea Pașcu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập một sứ mệnh hải quân chuyên biệt tại Biển Đen, mang tên EUNAVFOR Black Sea. Sáng kiến này được đề xuất xây dựng theo mô hình chiến dịch ASPIDES của EU tại Biển Đỏ, nhằm bảo vệ các tuyến vận tải thương mại.

Trước đó, ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức tình hình và cải thiện năng lực cảnh báo sớm trước các mối đe dọa tại Biển Đen. EU cũng dự kiến phân bổ tối đa 50 triệu euro để đẩy nhanh việc thành lập Trung tâm An ninh Hàng hải chung Romania-Bulgaria.

Trong một diễn biến liên quan, Nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO tại Bulgaria cũng đã tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật bắn đạn thật cấp lữ đoàn mang tên Thrace-26 tại các thao trường Novo Selo và Koren. Cuộc diễn tập do Italy, quốc gia giữ vai trò nòng cốt của nhóm, chỉ huy, với sự tham gia của Lữ đoàn Garibaldi và máy bay cường kích Su-25 của không quân Italy.

Các lực lượng thực hành phòng ngự, tiêu diệt mục tiêu đối phương, phản công, bảo đảm hậu cần và sơ tán y tế. Cuộc diễn tập sử dụng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới, trực thăng đa nhiệm, máy bay Su-25 cùng các phương tiện bay không người lái trên không và trên bộ.

Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết, cuộc diễn tập giúp nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, phục vụ mục tiêu phát triển Nhóm tác chiến đa quốc gia thành cấp lữ đoàn và khả năng tham gia các chiến dịch phòng thủ của NATO. Bulgaria là nước chủ nhà và bảo đảm công tác hậu cần cho nhóm tác chiến.