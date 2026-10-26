Bulgaria phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai

Cử tri Bulgaria bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Sofia ngày 25/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kết quả thăm dò của Alpha Research và Myara Sociology Agency được công bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria, bà Iotova dự kiến lần lượt giành được 35,3% và 35,2% số phiếu hợp lệ. Đối thủ của bà Iotova trong vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ là cựu Thủ tướng Bulgaria Andrey Gurov, người giành được 32,4% (theo Alpha Research) và 32,2% (theo Myara). Cũng theo Alpha Research và Myara, tỷ lệ cử tri đi bầu lần lượt là 22,3% và 21,2%.

Để đắc cử tổng thống, ứng cử viên cần giành được hơn một nửa số phiếu bầu hợp lệ, với điều kiện có hơn một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu áp đảo ngay từ vòng đầu, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả chính thức sẽ được công bố chậm nhất vào tối 27/10, và vòng bỏ phiếu thứ hai giữa hai ứng cử viên dẫn đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới.