Bulgaria muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ xử lý, tái chế chất thải công nghiệp

Ngày 19/10/2026, trong khuôn khổ chương trình công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại Bulgaria, Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria đã chủ trì, kết nối và tổ chức các cuộc làm việc giữa Vinachem với Phòng Công nghiệp Hóa chất Bulgaria (Bulgarian Chamber of Chemical Industry) và doanh nghiệp hội viên Lukoil Neftochim Burgas AD; đồng thời thu xếp buổi làm việc trực tuyến giữa Công ty Auto Italia Bulgaria và Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), đơn vị thành viên của Vinachem, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria chủ trì, kết nối và tổ chức các cuộc làm việc giữa Vinachem với Phòng Công nghiệp Hóa chất Bulgaria và doanh nghiệp hội viên Lukoil Neftochim Burgas AD; đồng thời thu xếp buổi làm việc trực tuyến giữa Công ty Auto Italia Bulgaria và Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) - đơn vị thành viên của Vinachem, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, công nghiệp và chuyển giao công nghệ

Tại buổi làm việc với Phòng Công nghiệp Hóa chất Bulgaria, Tổng giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã giới thiệu năng lực sản xuất, định hướng mở rộng thị trường và các nhóm sản phẩm chủ lực của Tập đoàn, bao gồm: săm lốp và sản phẩm cao su kỹ thuật; pin, ắc quy; hóa mỹ phẩm và chất giặt rửa; phân bón chuyên dùng, chất lượng cao thế hệ mới.

Về phía Phòng Công nghiệp Hóa chất Bulgaria, ông Kalin Borissov, thành viên Ban lãnh đạo Phòng, cùng đại diện Tập đoàn Lukoil Neftochim Burgas AD - Tập đoàn lọc hóa dầu lớn nhất Bulgaria và khu vực Balkan đã trao đổi với Đoàn Vinachem về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất.

Đáng chú ý, phía Bulgaria bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ xử lý, tái chế chất thải công nghiệp, đặc biệt là công nghệ tái chế dầu nhờn, sản xuất dầu gốc tái sinh; đồng thời sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ nghiên cứu khả năng phát triển các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Đây là hướng hợp tác có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực công nghệ của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Thương vụ cũng kết nối buổi làm việc trực tuyến giữa Công ty Auto Italia Bulgaria và Casumina. Hai bên trao đổi về khả năng cung ứng các sản phẩm lốp ô tô phục vụ các gói thầu mua sắm của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương Bulgaria, đồng thời nghiên cứu cơ hội hợp tác phân phối, mở rộng thị trường sang các nước lân cận trong khu vực.

Tại các buổi làm việc, Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria hỗ trợ, trao đổi, định hướng kết nối đối tác nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của Vinachem, mở rộng hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững

Tại các buổi làm việc, Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria đã giới thiệu về tiềm năng thị trường, cơ hội hợp tác thương mại, công nghiệp và công nghệ giữa hai nước, đặc biệt là khả năng khai thác Bulgaria như một đầu mối kết nối với thị trường EU và khu vực Balkan; đồng thời trao đổi, định hướng kết nối đối tác nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của Vinachem, mở rộng hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.