Bulgaria: Hai tàu bị UAV tấn công ngoài khơi Biển Đen

Tàu thuyền hoạt động trên Đen . (Ảnh: THX, IRNA/TTXVN)

Ngày 13/10, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết hai tàu đã bị tấn công ngoài khơi nước này trên Biển Đen, trong đó một tàu hàng bị 3 thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng.

Ông gọi các vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” trong bối cảnh an ninh hàng hải khu vực diễn biến phức tạp.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Radev cho biết tàu hàng Chelsea 3, thuộc sở hữu của Ukraine và treo cờ Malta, bị tấn công cách bờ biển Bulgaria khoảng 18 hải lý. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu toàn bộ 15 thủy thủ trên tàu, gồm 7 người Ukraine và 8 người Azerbaijan.

Không lâu sau đó, một tàu khác bị tấn công và chìm; lực lượng cứu hộ giải cứu được một thủy thủ. Thủ tướng Radev cho biết hiện chưa có bằng chứng rõ ràng để quy trách nhiệm cho bên cụ thể nào.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án các vụ tấn công bằng UAV nói trên , cảnh báo những hành động này đẩy thủy thủ vào tình thế nguy hiểm và đe dọa an ninh trên Biển Đen.

Trước đó, ngày 6/10, hai tàu thương mại Alfa Watan và Able cũng bị tấn công trên Biển Đen, trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Các vụ việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải và hoạt động thương mại trên tuyến vận tải quan trọng này./.