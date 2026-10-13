Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu ở Biển Đen

Theo hãng thông tấn Bulgaria (BTA) ngày 12/10, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đề nghị ưu tiên hỗ trợ điều tra các vụ việc. Thủ tướng Radev khẳng định Bulgaria lên án các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, đồng thời quyết tâm xác định các đối tượng chịu trách nhiệm.

Nhà chức trách Bulgaria cũng đề nghị Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu (EMSA) hỗ trợ điều tra sau khi chưa tìm thấy mảnh vỡ thiết bị không người lái có thể giúp xác định nguồn gốc phương tiện được sử dụng trong các vụ tấn công.

Theo ông Radev, sự hỗ trợ này sẽ giúp phân tích các bằng chứng vật chất, dữ liệu vệ tinh và những thông tin khác thu thập được trong quá trình điều tra. Bulgaria cũng đang liên hệ với NATO để đề nghị hỗ trợ từ các nước đồng minh.

Thủ tướng Radev nhấn mạnh Sofia sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Sau khi xác định được thủ phạm, Bulgaria sẽ triển khai các biện pháp ngoại giao và pháp lý theo quy định của luật pháp quốc tế.

Trước đó, tại cuộc họp nội các ngày 6/10, Thủ tướng Radev thông báo hai tàu thương mại đã bị tấn công vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương (0 giờ GMT). Các phương tiện không người lái hoạt động trên biển và trên không được cho là đã được sử dụng trong các vụ việc. Cả hai tàu đều bị hư hại.

Hiện nhà chức trách Bulgaria đang tiếp tục điều tra để xác định nguồn gốc phương tiện tấn công và các đối tượng liên quan.