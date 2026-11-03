Bulgaria có nữ tổng thống đầu tiên

Theo Reuters, hôm 2/11 (giờ địa phương), Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria xác nhận bà Iliana Iotova giành 57,6% số phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 1/11, vượt đối thủ Andrey Gyurov, người nhận được 39,5% số phiếu.

Ông Gyurov, cựu Thủ tướng lâm thời được các đảng đối lập có đường lối thân phương Tây ủng hộ, đã thừa nhận thất bại, tuyên bố tôn trọng lựa chọn của cử tri.

Bà Iotova từng là nhà báo truyền hình, nghị sĩ Quốc hội Bulgaria và nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Ảnh: BTA

Phát biểu sau chiến thắng, bà Iotova cam kết thúc đẩy đồng thuận quốc gia thông qua đối thoại, tăng cường hiệu quả hoạt động của các thể chế và xây dựng một Bulgaria vững mạnh trong một châu Âu đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Bulgaria trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, năng lực cạnh tranh và độc lập năng lượng.

Chiến thắng của bà Iotova cũng được xem là bước củng cố vị thế chính trị của Thủ tướng Rumen Radev, người công khai ủng hộ bà trong chiến dịch tranh cử. Đảng Bulgaria Tiến bộ của ông Radev hiện nắm đa số ghế tại Quốc hội.

Về đối ngoại, bà Iotova chủ trương duy trì vai trò của Bulgaria trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ủng hộ giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Bà cũng phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh an ninh biển Đen trở thành vấn đề đáng quan tâm sau hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu thương mại ngoài khơi Bulgaria.

Bà Iotova (62 tuổi) từng là nhà báo truyền hình, nghị sĩ Quốc hội Bulgaria và nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Bà đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống từ năm 2017, trước khi trở thành quyền Tổng thống vào tháng 1/2026.

Theo kế hoạch, bà sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống 5 năm vào ngày 22/1/2027.