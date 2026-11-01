Bulgaria bước vào vòng hai bầu cử tổng thống

Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại Biển Đen.

Trước đó, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 25-10, bà Iotova giành 34,76% số phiếu, trong khi ông Gyurov đạt 31,95%. Do không ứng viên nào giành được quá bán số phiếu, hai người tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh ở vòng hai.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Thủ đô Sofia, Bulgaria, ngày 25-10, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters Connect

Bà Iotova, 61 tuổi, trở thành Tổng thống lâm thời từ tháng 1-2026, sau khi ông Rumen Radev từ chức để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội. Bà nhận được sự ủng hộ của ông Radev và các lực lượng chính trị liên quan. Nếu chiến thắng, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên được bầu chính thức trong lịch sử Bulgaria.

Trong khi đó, ông Gyurov, 50 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng lâm thời năm 2026 và được các lực lượng cải cách theo định hướng thân phương Tây hậu thuẫn. Ông ủng hộ Ukraine và thúc đẩy hợp tác an ninh với Kiev, trong đó có việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Khác biệt về chính sách đối ngoại là một trong những vấn đề đáng chú ý của cuộc đua. Bà Iotova nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong khi ông Gyurov đề cao vai trò của phương Tây và NATO trong bảo đảm an ninh khu vực.

Những diễn biến gần đây tại Biển Đen càng khiến vấn đề này trở nên đáng quan tâm. Trong tháng 10, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu thương mại ngoài khơi Bulgaria làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng. Một tàu container của Hy Lạp bị chìm ngày 28-10 sau khi trúng thiết bị bay không người lái. Theo Reuters, khoảng hai chục thủy thủ được cho là đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các vụ việc liên quan.

Trước tình hình này, Bulgaria đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Cả hai ứng viên đều lên án các vụ tấn công và kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, những diễn biến trên tiếp tục đặt ra sức ép đối với chính sách an ninh và đối ngoại của Sofia.

Bên cạnh vấn đề an ninh, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cũng là một thách thức đối với chính trường Bulgaria. Vòng một ngày 25-10 ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia khoảng 22,98%, phản ánh sự thiếu niềm tin của một bộ phận người dân đối với giới chính trị trong bối cảnh đất nước trải qua thời gian dài bất ổn và khó khăn kinh tế.

Mặc dù Tổng thống Bulgaria chủ yếu đảm nhiệm vai trò đại diện nhà nước, chức vụ này vẫn có những quyền hạn quan trọng, như giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, bổ nhiệm chính phủ lâm thời trong những trường hợp cần thiết và phủ quyết một số đạo luật.

Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa lúc 20h ngày 1-11 theo giờ địa phương. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố sau đó, trong khi kết quả chính thức dự kiến được xác định sau khi hoàn tất kiểm phiếu.

Cuộc bầu cử được xem là phép thử đối với tương quan lực lượng chính trị tại Bulgaria, đồng thời có ý nghĩa đối với định hướng quan hệ của nước này với Nga, Ukraine và các đối tác phương Tây trong bối cảnh an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.