Bulgaria bầu cử tổng thống giữa lo ngại an ninh tại Biển Đen

Việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng (0500 GMT) và các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20h. Theo các cuộc thăm dò do hãng nghiên cứu Alpha Research thực hiện, Tổng thống lâm thời Iliana Iotova, 61 tuổi, nhận được khoảng 41% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov, 50 tuổi, đạt 28%. Nếu không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu theo quy định, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra ngày 1/11.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xảy ra một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Bulgaria trên Biển Đen, khiến khoảng 20 thủy thủ quốc tế được cho là đã thiệt mạng. Các vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng, đồng thời thúc đẩy chính phủ Bulgaria tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Sofia chưa trực tiếp cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công, nhưng Thủ tướng Rumen Radev cho rằng những diễn biến này mang lại lợi ích cho Moscow.

Hai ứng cử viên dẫn đầu đều lên án các vụ tấn công, song có quan điểm khác nhau về cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Gyurov nhận được sự ủng hộ của các đảng theo đường lối cải cách và thân phương Tây, đồng thời từng ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Kiev khi giữ chức thủ tướng lâm thời. Ông nhấn mạnh mong muốn Bulgaria có tiếng nói riêng tại châu Âu, đồng thời duy trì vai trò đồng minh đáng tin cậy của NATO.

Trong khi đó, bà Iotova, người từng giữ chức phó tổng thống và đảm nhiệm cương vị tổng thống lâm thời từ tháng 1/2026 sau khi ông Radev từ chức, được chính ông Radev ủng hộ. Bà chủ trương giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao và cho rằng các bên đều đã mệt mỏi vì chiến tranh.

Dù chức vụ tổng thống Bulgaria chủ yếu mang tính nghi lễ, nguyên thủ quốc gia vẫn có vai trò đại diện đất nước trên trường quốc tế và đảm nhiệm một số trách nhiệm về quốc phòng, an ninh. Kết quả bầu cử vì vậy được chú ý trong bối cảnh Bulgaria tìm cách cân bằng các cam kết với Liên minh châu Âu, NATO và quan hệ với Nga.