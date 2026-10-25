Bulgaria bầu cử tổng thống

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Sofia, Bulgaria ngày 19/4/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn BTA, các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h00 sáng (giờ địa phương) và dự kiến đóng cửa lúc 20h00 cùng ngày.

Trong trường hợp còn cử tri đợi đến lượt bỏ phiếu, các hòm phiếu có thể mở đến 21h00. Các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài cũng bỏ phiếu trong khung giờ nói trên theo giờ của nước sở tại. Các cử tri Bulgaria ở Aukland, New Zealand là những người đi bầu sớm nhất trong khi Mỹ là nơi diễn ra bỏ phiếu muộn nhất.

Theo các cuộc thăm dò trước bầu cử, Tổng thống đương nhiệm Iliana Iotova, 62 tuổi, đang dẫn đầu cuộc đua khi dự kiến nhận được từ 41-47% phiếu bầu. Bà ủng hộ đối thoại với Moskva và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Đối thủ chính của bà là ông Andrey Gyurov, cựu thủ tướng lâm thời được phe đối lập thân phương Tây hậu thuẫn, dự kiến giành được từ 28-31% số phiếu bầu. Ông Kostadin Kostadinov, lãnh đạo đảng cực hữu Vazrazhdane, đứng thứ ba với từ 10-13% phiếu bầu.

Bà Iotova tiếp quản cương vị tổng thống trong năm nay sau khi ông Rumen Radev từ chức để tranh cử quốc hội, sau đó trở thành thủ tướng. Nếu giành chiến thắng trong vòng hai dự kiến diễn ra ngày 1/11, bà sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên được bầu tại Bulgaria.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi bỏ phiếu kết thúc.