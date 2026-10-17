Bulbal Make Your Name 2026: Tìm kiếm tài năng Pickleball

128 vận động viên tranh tài tại ngày tuyển chọn đầu tiên

Ngày 17/10, chuỗi sự kiện Bulbal Make Your Name 2026 khởi tranh với chương trình BULBAL CHOSEN DAY – Khu vực phía Đông, tổ chức tại sân Kaly Pickleball, số 362 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM.

Nhiều VĐV tham dự Bulbal Make Your Name 2026.

Sự kiện có sự tham gia của 128 vận động viên phong trào, tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ.

Mỗi nội dung có 32 đôi, được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Các đôi đứng nhất và nhì mỗi bảng giành quyền vào Serie A với 16 đôi, trong khi 16 đôi còn lại thi đấu tại Serie B.

Thể thức này tạo cơ hội để các vận động viên cạnh tranh theo trình độ, đồng thời tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu.

BULBAL CHOSEN DAY – Khu vực phía Đông có tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng, cùng nhiều phần quà từ ban tổ chức và các nhà tài trợ.

Đáng chú ý, các vận động viên tham dự hai sự kiện tuyển chọn trong chuỗi chương trình đều được miễn phí đăng ký.

Các VĐV phong trào hào hứng tham dự Bulbal Make Your Name 2026.

Sau chặng phía Đông, chương trình Casting Day – Khu vực phía Tây dự kiến diễn ra ngày 24/10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa.

Tiếp đó, Challenger Camp được tổ chức trong hai ngày 31/10 và 1/11, trước khi đội hình BULBAL Pickleball Team chính thức được công bố vào ngày 7/11.

Xây dựng đội tuyển, phát triển cộng đồng Pickleball

Điểm nhấn của BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 là kế hoạch tuyển chọn và phát triển lực lượng vận động viên. Những gương mặt nổi bật qua hai đợt tuyển chọn sẽ được mời tham gia Challenger Camp trước khi bước vào đội hình chính thức.

BULBAL Pickleball Team được xây dựng theo hai nhánh: Performance Team dành cho định hướng thi đấu và Rising Team dành cho những người chơi đang phát triển.

Bulbal Make Your Name 2026 mong muốn Xây dựng đội tuyển, phát triển cộng đồng Pickleball.

Các vận động viên được đánh giá theo năng lực, có lộ trình thăng hạng rõ ràng. Đội sẽ ra mắt tại giải BULBAL ngày 28/11.

Song song với hoạt động thi đấu, từ đầu tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball sẽ bắt đầu sinh hoạt tại các cụm sân, với lịch hoạt động hằng tuần, giải nội bộ hằng tháng và các buổi chia sẻ chuyên môn cùng huấn luyện viên, vận động viên.

Ban tổ chức đặt mục tiêu phát triển 20 cụm sân có đội cộng đồng hoạt động vào năm 2027, khởi đầu tại TP.HCM và mở rộng ra các tỉnh lân cận.

Thông qua chuỗi sự kiện, BULBAL hướng đến tạo môi trường để người chơi phong trào được thi đấu, rèn luyện kỹ năng và có cơ hội phát triển lên những cấp độ cao hơn, góp phần thúc đẩy Pickleball phát triển theo hướng bài bản và bền vững.