'Bukang-i đi lạc' lại tiếp chuỗi 'cơn sốt' ngay khi vừa được xác nhận danh tính

"Bukang-i", con cá mập vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý kể từ khi xuất hiện tại công viên ven biển thuộc Cảng Bắc Busan vào ngày 18/9, đã được xác định chính xác là một con cá mập dusky cái, có chiều dài khoảng 3m.

Vào ngày 6/10 (giờ Hàn Quốc), Viện Khoa học Thủy sản Hàn Quốc (NIFS) thông báo đã xác định được loài của con cá mập này là cá mập dusky (một loài cá mập thuộc chi Carcharhinus trong họ Cá mập xám) sau khi phân tích các hình ảnh cận cảnh về nó. Dựa trên các đặc điểm hình thái quan sát được vào thời điểm phát hiện, ban đầu người ta cho rằng, đây là cá mập Spinner hoặc cá mập vây đen (blacktip shark) cả hai đều thuộc chi Carcharhinus. Mặc dù hai loài này trông khá giống nhau và khó phân biệt bằng mắt thường, NIFS đã xác định được một đường gờ rõ rệt nằm giữa vây lưng thứ nhất và thứ hai trong đoạn phim. Đây là đặc điểm đặc trưng của loài cá mập vây đen. Dựa trên việc so sánh kích thước với các vật thể xung quanh, con cá mập này được ước tính dài khoảng 3m. Việc kiểm tra cơ quan sinh sản ở mặt bụng xác nhận đây là cá thể cái.

Cá mập dusky là loài cá mập lớn, có đặc điểm nhận dạng là phần mõm rộng, tròn và răng hàm trên hình tam giác với các mép răng cưa phát triển rõ rệt. Khi mới sinh, chúng dài từ 70 – 100cm và có thể phát triển tới kích thước tối đa là 4,2m. Chúng phân bố rộng rãi tại các vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giới, từ vùng ven biển đến đại dương, bao gồm cả vùng biển gần Hàn Quốc. Chúng ưa thích nhiệt độ nước từ 18°C ​​đến 26°C và thường di cư quãng đường dài để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Thức ăn của chúng bao gồm cá và mực. Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể về chế độ ăn của cá mập dusky tại Bắc Thái Bình Dương, nhưng các cá thể ở vùng biển Úc được ghi nhận là thường săn bắt cá thu, cá sòng và cá mòi.

Là loài sinh con non (thai sinh) và có tốc độ tăng trưởng cũng như sinh sản chậm, cá mập dusky được xếp vào nhóm loài có nguy cơ suy giảm quần thể trong Sách Đỏ của IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế). NIFS có kế hoạch tiếp tục theo dõi hành vi bơi lội và tình trạng sức khỏe của cá mập, đồng thời phối hợp xử lý cùng các cơ quan chức năng, chẳng hạn như chính quyền thành phố Busan, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Theo Tổng Công ty Quản lý Cơ sở vật chất Busan, tổng lượng khách đến công viên ven biển Cảng Bắc đã vượt mốc một triệu người trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng trước đến ngày 5 tháng này. Chính "Bukang-i" đã tạo ra một lý do đầy sức hút để mọi người tìm đến Cảng Bắc. Bài học rút ra từ câu chuyện "Bukang-i" chính là sức mạnh của những câu chuyện mà mọi người tự nhiên muốn xem và chia sẻ. Tại Buk-hang (Cảng Bắc), chính sự di chuyển của những con cá mập đã trở thành một câu chuyện như vậy.

Người ta đã phát hiện một vết trầy xước gần phần mõm của "Bukang-i". Theo ghi nhận, vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phần da gần phía bên trái mõm bị trầy xước và đang chảy máu. Hình ảnh về vết thương này hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội. NIFS cho rằng, vết thương xảy ra khi "Bukang-i" thực hiện các chuyển động đột ngột và va vào một cấu trúc trong lúc đang bơi trong kênh dẫn nước nhân tạo. Trên thực tế, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào đêm hôm trước đã ghi lại cảnh "Bukang-i" vùng vẫy gần mép kênh do ánh đèn từ phía du khách chiếu vào. Một quan chức thành phố Busan thông báo: "Cơ quan Quản lý Cảng Busan có kế hoạch treo băng rôn yêu cầu mọi người không chiếu đèn pin hoặc đèn điện thoại trực tiếp vào "Bukang-i" vào ban đêm". Mặc dù vết thương không gây nguy hiểm nghiêm trọng tức thì cho sức khỏe của nó, nhưng việc tích tụ những vết thương như vậy có thể khiến con vật dễ bị nhiễm trùng và dẫn đến suy giảm sức khỏe. Trước đó, thành phố Busan và NIFS đã hai lần cố gắng đưa "Bukang-i" trở lại biển khơi nhưng không thành công. Họ đã quyết định tạm hoãn các hoạt động giải cứu khác vào lúc này và chờ đợi để "Bukang-i" tự rời khỏi kênh dẫn nước.