Nhìn lại thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, có thể thấy buitruonglinh luôn dành sự trân trọng cho từng cột mốc trên hành trình âm nhạc của mình, dù đó là một triệu lượt xem hay những thành tựu lớn hơn sau này. Hình ảnh nam ca sĩ vui vẻ ăn mừng bên gia đình cũng phần nào cho thấy phía sau một người nghệ sĩ là tình cảm gia đình bình dị, đáng quý. Qua đoạn video, khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến gia đình luôn đồng hành cùng buitruonglinh trên hành trình theo đuổi âm nhạc. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn nhận được nhiều lời khen bởi sự ấm áp, tinh tế mà anh dành cho mẹ và người yêu.

Sau một hành trình dài hoạt động nghệ thuật, buitruonglinh đã từng bước ghi dấu ấn với loạt ca khúc đạt hàng triệu lượt xem như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Từng Ngày Yêu Em, Giờ Thì... Nam ca sĩ cũng sở hữu nhiều thành tích đáng chú ý như danh hiệu Á quân Anh Trai “Say Hi” 2025, BEST 5 Tinh Hà “Say Hi”. Đặc biệt, anh đánh dấu cột mốc 10 năm trong sự nghiệp khi tổ chức thành công chuỗi Live Concert đầu tiên mang tên Từng Ngày, trải dài từ TP.HCM, Hải Phòng đến Thủ đô Hà Nội.

Vé Live Concert Từng Ngày tại TP.HCM cháy vé chỉ sau 12 phút mở bán.

Có lẽ, khán giả sẽ khó bắt gặp lại những khoảnh khắc ăn mừng giản dị như thuở đầu, khi mỗi thành tựu còn được đánh dấu bằng một bữa ăn nhỏ bên gia đình. Thế nhưng, dù chặng đường phía trước có thêm bao nhiêu cột mốc mới, tình cảm và sự ủng hộ của những người thân yêu vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng nam ca sĩ trên hành trình sự nghiệp.

Mẹ của buitruonglinh tới ủng hộ anh tại sự kiện Meet & Greet Galaxy S26FE. Nguồn: @tranthimyduyen_05

Người yêu buitruonglinh luôn có mặt ủng hộ anh tại các đêm diễn Live Concert