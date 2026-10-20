buitruonglinh 'âm thầm' nhắn tin cho Lê Dương Bảo Lâm ra sao mà ai cũng khen tinh tế?

Trở thành Á quân của Anh Trai "Say Hi" và lọt Best 5 Tinh Hà "Say Hi", buitruonglinh đang thăng hoa trong sự nghiệp. Trở thành khách mời của 2 Ngày 1 Đêm, "hoàng tử ballad" có lần đầu tiên trải nghiệm game show thực tế ngoài trời. Đặc biệt, thái độ làm nghề của nam ca sĩ sinh năm 1999 được đàn anh khen ngợi, mới đây nhất là "Thu Dĩm" Lê Dương Bảo Lâm.

buitruonglinh được Lê Dương Bảo Lâm khen ngợi.

Trên trang Threads cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ những tin nhắn của buitruonglinh gửi cho mình sau mỗi dịp được hợp tác cùng đàn anh. "Thu Dĩm" dành lời khen cho "vua trò chơi" nhà Say Hi: "Bé này nó đàng quàng quá. Nó không nói trên sóng mà nó nhắn tin, mà vô tin nhắn chờ. Status này có 2 mục đích. Một là em nó dễ thương quá. Hai là Dĩm ok quá".

Trong cả hai lần nhắn tin cho đàn anh, buitruonglinh đều xưng hô lễ phép, bày tỏ sự biết ơn khi được Lê Dương Bảo Lâm hướng dẫn, chỉ bảo những điều chưa biết. Một lần là khi cùng live với nhãn hàng, lần còn lại sau khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm mới đây.

"Em cảm ơn anh Lâm đã hướng dẫn và dìu dắt em 2 ngày rồi. Đi quay vui rất vui. Em cảm ơn Dĩm nhiều", buitruonglinh nhắn.

Những tin nhắn của buitruonglinh gửi tới Lê Dương Bảo Lâm.

Điều dở khóc dở cười là tin nhắn của buitruonglinh rơi vào phần tin nhắn chờ của Lê Dương Bảo Lâm. Vì lẽ đó, nam nghệ sĩ không hay biết và không phản hồi được. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng chọc ghẹo, dặn "Thu Dĩm" nhớ phản hồi đàn em sau khi đã chụp màn hình, đăng tải thế này.

Vừa qua, buitruonglinh, Dương Domic và Nicky trở thành các khách mời tiếp theo của chương trình 2 Ngày 1 Đêm mùa 5. Trong tập mới, các Anh Trai liên tục "quăng miếng", cũng như được dàn nghệ sĩ chính hỗ trợ hết mình. Khoảnh khắc giới thiệu tên "Giàng A Lui" của buitruonglinh, hay sự ấp úng của Dương Domic đều trở thành đề tài bàn tán, gây chú ý trên mạng xã hội.

buitruonglinh duyên dáng khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm mùa 5.

Trong thời gian qua, cách nâng đỡ, tạo điều kiện cho đàn em của Lê Dương Bảo Lâm cũng được không ít khán giả ghi nhận, khen ngợi. Những lần Lê Dương Bảo Lâm đùa "anh và HIEUTHUHAI ai đẹp trai hơn?" như một cách nhắc tên đàn em tinh tế khi nam rapper mới gia nhập "đội hình" 2 Ngày 1 Đêm hay cổ vũ tinh thần các Anh Trai khách mời viral trên mạng xã hội, nhận được lời khen ngợi từ công chúng.