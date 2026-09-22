Build PC khi nào nên dùng RAM DDR4? Những trường hợp vẫn đáng chọn

Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn DDR4 vẫn giúp tối ưu chi phí mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Vậy khi nào nên ưu tiên DDR4 thay vì DDR5 khi build PC trong năm 2026?

Khi nào nên chọn DDR4 thay vì DDR5 khi build PC?

Khi build pc, không phải cấu hình nào cũng cần đến RAM DDR5 để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Nếu đang xây dựng hệ thống trên các nền tảng còn hỗ trợ DDR4, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc để tối ưu ngân sách.

Nâng cấp hệ thống đang sử dụng DDR4

RAM DDR5 chưa phải lựa chọn cần thiết nếu bạn đang nâng cấp một bộ PC sử dụng DDR4 và vẫn hoạt động ổn định. Với các nền tảng hỗ trợ DDR4 như AMD AM4 hoặc một số bo mạch chủ Intel LGA1700, người dùng có thể tiếp tục tận dụng bộ nhớ hiện có thay vì thay mới đồng thời CPU, mainboard và RAM.

Tiếp tục tận dụng nền tảng hiện có hiệu quả

Cách nâng cấp này đặc biệt phù hợp khi hệ thống đã sở hữu 16GB hoặc 32GB RAM DDR4. Thay vì đầu tư vào một nền tảng mới, người dùng có thể tập trung ngân sách cho card đồ họa, ổ cứng SSD hoặc các linh kiện giúp cải thiện hiệu năng rõ rệt hơn trong quá trình trải nghiệm.

Build PC ngân sách thấp và ưu tiên GPU

RAM DDR5 có thể phù hợp với hệ thống mới, nhưng ngân sách tổng thể vẫn cần được phân bổ giữa CPU, mainboard, RAM và card đồ họa. Nếu cấu hình DDR4 giúp tiết kiệm chi phí ở bộ đôi linh kiện nền tảng (CPU và bo mạch chủ), phần ngân sách còn lại có thể dồn sang GPU để phục vụ nhu cầu chơi game.

Đây cũng là lý do các cấu hình sử dụng Ryzen 5 5600 hoặc bộ xử lý Intel hỗ trợ DDR4 vẫn đáng cân nhắc. Với nhu cầu chơi game phổ thông, lựa chọn DDR4 giúp cân bằng ngân sách tốt hơn mà vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống.

Một số nhu cầu sử dụng không cần thiết phải nâng cấp RAM DDR5

Dù RAM DDR5 mang lại băng thông cao hơn, không phải mọi tác vụ đều khai thác hết lợi thế này. Với nhiều nhu cầu sử dụng phổ biến hiện nay, DDR4 vẫn có thể đáp ứng tốt nếu được trang bị dung lượng phù hợp.

Gaming và đa nhiệm hàng ngày

Khi chơi game, chênh lệch giữa RAM DDR5 và DDR4 còn phụ thuộc vào CPU, GPU, độ phân giải và từng tựa game. Ở độ phân giải cao như 1440p hoặc 4K, GPU thường đóng vai trò lớn trong việc quyết định hiệu năng. Vì vậy, việc nâng cấp riêng RAM chưa chắc đã mang lại sự cải thiện xứng đáng so với chi phí đầu tư cho một nền tảng mới.

Vận hành ổn định trong nhiều hoạt động thường nhật

Với gaming kết hợp các tác vụ nền, 32GB DDR4 có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng phổ biến. Bạn cũng nên ưu tiên cấu hình hai thanh RAM để tận dụng kênh đôi và kiểm tra danh sách bộ nhớ được mainboard hỗ trợ trước khi nâng cấp.

Làm việc, học tập và sáng tạo nội dung cơ bản

Các tác vụ như làm việc văn phòng, học trực tuyến, chỉnh sửa ảnh cơ bản hoặc dựng video ở mức phổ thông thường không đòi hỏi băng thông bộ nhớ quá cao. Trong những trường hợp này, dung lượng RAM và sự cân bằng của toàn bộ cấu hình thường mang lại ảnh hưởng lớn hơn việc chuyển từ DDR4 sang RAM DDR5.

DDR4 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và học tập

Nếu bạn muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm việc, DDR4 tiếp tục là lựa chọn hợp lý. Khoản ngân sách tiết kiệm được có thể đầu tư vào CPU mạnh hơn hoặc SSD dung lượng lớn hơn để cải thiện trải nghiệm sử dụng tổng thể.

Build PC với DDR4 vẫn là một lựa chọn khả thi khi bạn muốn nâng cấp hệ thống cũ. Trong khi đó, RAM DDR5 phù hợp với các nền tảng mới như AMD AM5 và Intel Core Ultra 200S (Series 2). Nếu cần lựa chọn RAM và linh kiện phù hợp với cấu hình, bạn có thể tham khảo các sản phẩm PC tại CellphoneS.