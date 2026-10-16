Bùi Tấn Mạnh ở Quảng Ngãi chuyển 16.000.000 đồng vào tài khoản người lạ tại TP.HCM, công an xác minh giao dịch

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) vừa khẩn trương phối hợp xác minh, hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại toàn bộ số tiền 16.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm.

Vừa qua, Công an xã Thọ Phong tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của anh Bùi Tấn Mạnh (trú tại xóm 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong) về việc chuyển nhầm số tiền 16.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân ở xa.

Anh Bùi Tấn Mạnh gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thọ Phong - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định rõ tính chất vụ việc, đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Quỳnh - Phó Trưởng Công an xã đã nhanh chóng chỉ đạo, trực tiếp phối hợp với Công an phường Hòa Hưng, TP HCM tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để làm rõ sự việc.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì vận động, thuyết phục và hướng dẫn tận tình của lực lượng Công an, anh N.V.N (người nhận tiền) đã đồng thuận và thực hiện việc hoàn trả toàn bộ số tiền 16.000.000 đồng cho anh Bùi Tấn Mạnh theo đúng quy định.

Nhận lại trọn vẹn tài sản tưởng chừng đã mất, anh Bùi Tấn Mạnh vô cùng xúc động và đã gửi thư cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã Thọ Phong cùng cá nhân đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Quỳnh vì sự nhiệt tình, trách nhiệm hết lòng vì Nhân dân; đồng thời gửi lời cảm ơn đến người nhận nhầm đã có nghĩa cử cao đẹp hoàn trả lại tài sản.

Đặc biệt, đáng chú ý trong thời gian từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Thọ Phong đã kịp thời hỗ trợ thành công 4 lượt người dân chuyển nhầm tài khoản nhận lại số tiền gần 190 triệu đồng.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Nếu không may chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Đối với người nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, cần phối hợp với ngân hàng và cơ quan chức năng để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu, tránh tự ý sử dụng tài sản không thuộc về mình.