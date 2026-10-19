Bùi Phi Long: Từ đam mê tự làm nhạc đến hành trình tìm màu sắc riêng

Bắt đầu từ niềm đam mê làm nhạc

Bùi Phi Long sinh ngày 9/10/2000 tại Sóc Trăng. Từ niềm yêu thích ca hát, anh dần tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc và bắt đầu thử sức với việc tự thực hiện các sản phẩm của mình.

“Ra Giêng Anh Cưới Em Lofi” là một trong những ca khúc gắn với giai đoạn Long dành nhiều tâm huyết cho việc làm nhạc. Qua sản phẩm này, anh có cơ hội thử nghiệm cách thể hiện mới và tìm kiếm màu sắc phù hợp với sở thích của bản thân.

Những sản phẩm và dấu mốc đáng nhớ

Trong quá trình hoạt động âm nhạc, Bùi Phi Long có dịp kết hợp với Hoàng Ngọc Sơn trong ca khúc “Thương Thời Mộng Mơ”. Sau đó, anh tiếp tục giới thiệu các sản phẩm như “Mong Ước Mai Sau”, “Tri Kỷ” và “Đậm Đà Câu Yêu”

Bên cạnh những sản phẩm này, Long còn có cơ hội cộng tác với Đen Productions. Những trải nghiệm trong quá trình thực hiện các dự án giúp anh có thêm cơ hội học hỏi và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Với Long, mỗi ca khúc đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Anh mong muốn tiếp tục thử sức với nhiều sản phẩm mới, đồng thời tìm ra cách thể hiện phù hợp với bản thân và thị hiếu của người nghe.

Tiếp tục theo đuổi con đường ca hát

Bên cạnh việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc, Bùi Phi Long cũng dành thời gian trau dồi khả năng biểu diễn và tìm hiểu thêm về âm nhạc. Anh xem đây là quá trình cần thiết để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn trên con đường đã chọn.

Trong thời gian tới, Bùi Phi Long dự định tiếp tục giới thiệu những ca khúc mới và tìm kiếm thêm cơ hội hoạt động nghệ thuật. Với xuất phát điểm từ Sóc Trăng, anh đang từng bước xây dựng hành trình âm nhạc của mình thông qua các sản phẩm và những trải nghiệm thực tế.