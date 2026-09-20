Bùi Ngọc Nhi mang về tấm HCĐ thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Sau khi giành HCĐ, Bùi Ngọc Nhi đã được Đoàn Thể thao Việt Nam và Bộ môn Karate thưởng nóng

Sáng 20.9, tại Nhà thi đấu Toyohashi, Bùi Ngọc Nhi bước vào tranh tài nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Đây là một trong những gương mặt trẻ được karate Việt Nam kỳ vọng tại ASIAD 20.

Ngay ở vòng 1/8, lá thăm đã đưa Ngọc Nhi gặp thử thách rất lớn là võ sĩ chủ nhà Ono Maho (Nhật Bản). Trước đối thủ mạnh, đại diện Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và để thua với tỷ số 0-5.

Tuy nhiên, cơ hội tranh huy chương của Ngọc Nhi chưa khép lại. Việc Ono Maho tiếp tục tiến sâu giúp võ sĩ Việt Nam được thi đấu ở nhánh tranh vé vớt (repechage).

Tại đây, Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Đối đầu Choi Haeun của Hàn Quốc, nữ võ sĩ Việt Nam thể hiện tốt bài quyền, thuyết phục cả 5 trọng tài để giành chiến thắng tuyệt đối 5-0, qua đó giành quyền bước vào trận tranh HCĐ.

Đối thủ cuối cùng trên hành trình tìm kiếm tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp của Ngọc Nhi là Leong Wai Yee Shannon (Singapore).

Trong trận đấu quyết định, võ sĩ 19 tuổi của Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tập trung và bản lĩnh. Phần trình diễn của Ngọc Nhi nhận được sự đánh giá cao hơn từ các trọng tài, giúp cô giành chiến thắng 4-1, chính thức đoạt HCĐ kata cá nhân nữ ASIAD 20.

Thành tích tại Aichi-Nagoya tiếp tục đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Bùi Ngọc Nhi. Dù mới 19 tuổi, cô đã tích lũy thành tích tại nhiều giải đấu quốc tế. Năm 2025, Ngọc Nhi cùng các đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch karate châu Á, khi đội Việt Nam vượt qua Trung Quốc trong trận chung kết.

Đến SEA Games 33 cuối năm 2025, Ngọc Nhi tiếp tục cùng đội kata nữ Việt Nam giành HCV. Gần nhất, tại Giải vô địch karate châu Á 2026, cô cùng đội kata nữ giành HCĐ. Tháng 7 vừa qua, Ngọc Nhi cùng các đồng đội tiếp tục giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Ninh Bình.

Tấm HCĐ của Ngọc Nhi cũng nối dài truyền thống giành huy chương của karate Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Ở ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc), karate Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, trong đó tấm HCV thuộc về nội dung kata đồng đội nữ.

Đặc biệt, thành tích của Bùi Ngọc Nhi đến chỉ ít lâu sau khi cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi đánh bại đôi VĐV Ấn Độ 2-0 (12-9, 12-6) trong trận tranh HCĐ đôi nam nữ teqball, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Như vậy, chỉ trong buổi sáng 20.9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 2 HCĐ, lần lượt thuộc về teqball và karate. Tấm huy chương của võ sĩ 19 tuổi Bùi Ngọc Nhi không chỉ giúp karate Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 20 mà còn tiếp thêm khí thế cho các VĐV Việt Nam trong ngày tranh tài đầu tiên tại Đại hội.