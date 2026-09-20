Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ Kata biểu diễn cá nhân nữ cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Bùi Ngọc Nhi khởi đầu không thuận lợi khi để thua Ono Maho với tỷ số 0-5. Kết quả này đẩy nữ võ sĩ Việt Nam xuống nhánh thua, đồng nghĩa với việc phải thắng liên tiếp để tiếp tục cuộc đua huy chương.

Không để thất bại đầu tiên ảnh hưởng đến tâm lý, Ngọc Nhi nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Cô lần lượt vượt qua Choi Haeun của Hàn Quốc với tỷ số 5-0, trước khi đánh bại Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 ở trận quyết định. Trong màn so tài với võ sĩ Singapore, Ngọc Nhi nhận tổng điểm 4, trong khi Leong Wai Yee Shannon chỉ có 1 điểm. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam giành HCĐ Kata cá nhân nữ.

Chiến thắng 4-1 của Ngọc Nhi trước Leon Wai Yee Shannon

Tấm huy chương tại ASIAD 20 tiếp tục khẳng định vị thế của Ngọc Nhi trong đội tuyển karate Việt Nam. Trước đó, nữ võ sĩ này từng cùng Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên giành HCV Kata đồng đội nữ tại SEA Games 33 tháng 12/2025. Cũng trong năm 2025, Ngọc Nhi giành HCB Kata đồng đội nữ tại Giải vô địch trẻ châu Á, bên cạnh những thành tích huy chương ở các giải trẻ quốc tế và châu lục.

Với nền tảng thành tích ở các giải trẻ và SEA Games, Ngọc Nhi được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình karate Việt Nam. Tại ASIAD 20, cô vẫn còn cơ hội tranh thêm huy chương ở nội dung đồng đội.

Ngọc Nhi nhận thưởng nóng sau khi giành HCĐ ASIAD 2026. Ảnh Bùi Lượng

Theo lịch thi đấu, vào 10h10 ngày 22/9, Bùi Ngọc Nhi sẽ cùng các đồng đội bước vào tứ kết Kata đồng đội nữ, gặp Nepal. Đây là cơ hội để nữ võ sĩ Việt Nam tiếp tục hướng tới thành tích cao tại kỳ ASIAD 20.