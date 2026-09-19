Bùi Công Nam có hành động đặc biệt dành cho dancer khiến dân tình rần rần

Mới đây, tại một sự kiện, Bùi Công Nam nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi cách anh dành sự trân trọng đến những dancer đồng hành trong các tiết mục. Không chỉ tập trung vào phần trình diễn của riêng mình, nam ca sĩ còn chủ động nhắc đến và gửi lời cảm ơn đến những người đứng phía sau góp phần tạo nên màn trình diễn hoàn chỉnh.

Bùi Công Nam có hành động đầy tinh tế dành cho các dancer mới đây.

Cụ thể, sau khi kết thúc một tiết mục, Bùi Công Nam kêu gọi khán giả: “Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho các dancer ạ!”. Thay vì kết thúc phần biểu diễn bằng lời chào quen thuộc, nam ca sĩ chủ động hướng sự chú ý của khán giả về phía các dancer, đồng thời kêu gọi một tràng pháo tay dành cho họ.

Ở một tiết mục khác cũng tại sự kiện, Bùi Công Nam tiếp tục trực tiếp quay về phía các dancer và nhắn gửi: “Cảm ơn dancer rất nhiều ạ”. Hai lời cảm ơn được nói ra khá tự nhiên, không cầu kỳ nhưng lại khiến nhiều khán giả chú ý. Bởi trên sân khấu, dancer thường là những người xuất hiện phía sau nghệ sĩ, góp phần tạo nên chuyển động, năng lượng và sự bắt mắt cho tiết mục nhưng đôi khi không được nhắc tên sau khi màn trình diễn khép lại.

Hành động tinh tế, trực tiếp gửi lời cảm ơn dành cho dancer của Bùi Công Nam khiến dân mạng "dậy sóng". Nguồn clip: Nhịp Sống Online.

Trên mạng xã hội, hành động của Bùi Công Nam cũng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả cho rằng nam ca sĩ ghi điểm bởi sự tinh tế và văn minh trên sân khấu.

“Một câu cảm ơn thôi mà thấy ấm lòng ghê”, “Dancer cũng là một phần làm nên tiết mục, được nghệ sĩ chủ động nhắc tên như vậy rất đáng quý”, “Nhìn cách anh Nam quay lại cảm ơn dancer là thấy sự tôn trọng rồi”, “Bùi Công Nam tinh tế quá, sân khấu là công sức của cả tập thể chứ đâu phải một mình ca sĩ”, “Mong nhiều nghệ sĩ cũng có cách ghi nhận dancer như vậy”,... là những bình luận được khán giả để lại. Nhiều người cũng cho rằng trong một tiết mục, phía trước ánh đèn là nghệ sĩ nhưng phía sau luôn có rất nhiều người âm thầm góp sức, vì thế sự ghi nhận dành cho họ luôn đáng trân trọng.

Không ít khán giả cho rằng Bùi Công Nam đã ghi điểm bởi sự tinh tế và văn minh trên sân khấu.

Đáng chú ý, hành động của Bùi Công Nam xuất hiện trong thời điểm câu chuyện về lời cảm ơn dành cho dancer được khán giả quan tâm nhiều hơn. Trong môi trường biểu diễn, sự ghi nhận không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Một cái cúi đầu, một lời cảm ơn hay đơn giản là dành cho cộng sự một tràng pháo tay cũng đủ để họ cảm thấy công sức của mình được nhìn thấy. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến cách Bùi Công Nam cảm ơn dancer nhận được nhiều thiện cảm đến vậy.