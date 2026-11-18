Có nhiều cách để khai thác thêm công suất từ động cơ. Những nâng cấp rõ rệt như lắp bộ tăng áp turbo, siêu nạp hoặc thay đổi các chi tiết bên trong động cơ chắc chắn có hiệu quả. Tuy nhiên, liệu một bộ phận đơn giản như bugi có thể giúp động cơ tăng thêm mã lực hay không?

So sánh bugi mới và bugi đã sử dụng lâu ngày giúp nhận biết hiệu quả vận hành của động cơ. Ảnh: Carscoops

Câu trả lời ngắn gọn là không. Khi động cơ còn tốt và hoạt động tối ưu, một bộ bugi đặc biệt dù chất lượng cao đến đâu, cũng không thể làm tăng công suất. Tuy vậy, trong một số trường hợp, bugi mới có thể tạo cảm giác xe mạnh hơn. Ngay cả những loại bugi tốt nhất cũng bị mòn và giảm hiệu quả theo thời gian. Nếu bugi cũ đã mòn, bám muội hoặc có khe hở sai tiêu chuẩn, bộ bugi mới chỉ có thể khôi phục phần hiệu suất bị mất, qua đó khiến chiếc xe có cảm giác khỏe hơn.

Do thay bugi là một trong những công việc tương đối dễ tự thực hiện, nhiều người có thể muốn nâng cấp bộ phận này với hy vọng tăng công suất. Nhà sản xuất bugi NGK cho biết bugi mới có thể khôi phục hiệu suất của động cơ nguyên bản. Tuy nhiên, hãng cảnh báo rằng bất kỳ công ty nào tuyên bố bugi của họ có thể giúp động cơ nguyên bản hoặc gần nguyên bản tăng công suất đáng kể đều đang đưa ra nhận định khái quát và có thể không đủ căn cứ. Lời cảnh báo từ chính một doanh nghiệp bán bugi đã cho thấy khá rõ vấn đề.

Bugi là bộ phận khởi đầu chu trình đốt cháy trong động cơ xăng. Khi tia lửa xuất hiện, hỗn hợp không khí và nhiên liệu trong xi lanh bốc cháy. Quá trình cháy đẩy piston chuyển động và tạo ra năng lượng cho động cơ. Bugi chỉ có nhiệm vụ đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, vì vậy nếu không thực hiện thêm thay đổi nào khác, việc thay bugi đơn thuần sẽ không làm tăng công suất.

Tuy nhiên, so sánh bugi mới với bugi cũ lại là câu chuyện khác. Trong suốt vòng đời, bugi phải chịu áp suất và nhiệt độ cực cao, cặn cháy cùng những lần phóng điện liên tục. Theo thời gian, điện cực có thể bị mòn, làm tăng khe hở mà tia lửa phải vượt qua. Cặn bám cũng có thể cản trở quá trình đánh lửa. Vì thế, bugi dần mất hiệu quả là điều dễ hiểu. Đây là trường hợp bugi mới có thể tạo ra khác biệt lớn nhất, tương tự việc thay thế bất kỳ bộ phận nào đã xuống cấp trên ô tô.

Với động cơ hiệu suất cao hoặc đã qua chỉnh sửa, người dùng cần lựa chọn bugi chuyên dụng. Một loại bugi được thiết kế phù hợp với động cơ đã tinh chỉnh có thể hỗ trợ động cơ khai thác công suất sẵn có. Bugi không trực tiếp tạo ra công suất đó, nhưng nếu sử dụng loại không phù hợp, động cơ có thể không phát huy hết khả năng. Về cơ bản, điều quan trọng là chọn đúng bugi cho động cơ. Nếu động cơ còn tốt và vận hành hiệu quả, ngay cả bộ bugi mới cao cấp nhất cũng khó tạo ra khác biệt. Ngược lại, nếu động cơ đang hoạt động kém, cải thiện hệ thống đánh lửa có thể mang lại thay đổi đáng kể.

Những người gần đây tìm mua bugi trực tuyến có thể đã nghe nhiều về iridium. Vật liệu này được sử dụng trong một số loại bugi nhờ khả năng chống mài mòn, đồng thời cho phép nhà sản xuất tạo đầu đánh lửa mảnh hơn. Nhờ đó, bugi có thể duy trì khả năng đánh lửa ổn định hơn trong suốt vòng đời. Dù vậy, chưa có mức tăng mã lực nào được xác lập là do riêng vật liệu iridium mang lại. Nhiều động cơ đã sử dụng kim loại quý cho bugi nguyên bản, vì vậy thay bugi iridium OEM bằng loại tương đương có thể rất quan trọng.

Nhược điểm của bugi iridium chủ yếu mang tính thực tế. Giá mua thường cao hơn, còn đầu đánh lửa mảnh cần được xử lý cẩn thận. Denso khuyến cáo không điều chỉnh khe hở trên bugi iridium của hãng. NGK cho phép điều chỉnh thận trọng đối với những loại bugi phù hợp, nhưng chỉ được tác động vào điện cực nối mát. Vì vậy, bugi iridium có phần nhạy cảm hơn trong quá trình lắp đặt và điều chỉnh. Trong hầu hết trường hợp, loại bugi tốt nhất vẫn là sản phẩm được thiết kế tương thích trực tiếp với động cơ. Tuy nhiên, có một ngoại lệ lớn cần lưu ý, dù điều này chỉ ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ người sử dụng.