Hỏi:

Xe tôi dạo gần đây thấy có hiện tượng máy rung hơn, nhiều người bảo có thể bugi bị bẩn, đi vệ sinh là lại bình thường. Xin hỏi bugi vệ sinh lại là dùng bình thường hay phải thay mới.

Lê Việt Anh (phường Khương Đình, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

KTV Lê Đức Nguyên, Giám đốc Việt Đức Autospa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tư vấn:

Máy ô tô bị rung có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng bugi kém là nguyên nhân phổ biến gây rung máy ô tô vì sau thời gian hoạt động, muội than và cặn bẩn có thể tích tụ trên đầu bugi gây đánh lửa yếu hoặc bỏ máy làm áp lực trong các xi-lanh không đều.

Nếu máy rung chỉ do bugi bị bẩn, chủ xe chỉ cần vệ sinh sạch bugi là có thể hoạt động trở lại bình thường. Việc vệ sinh bugi có thể thực hiện bằng giẻ sạch, dung dịch vệ sinh phù hợp và bàn chải chuyên dụng. Sau khi làm sạch, cần kiểm tra tình trạng điện cực và khe hở đánh lửa theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, việc vệ sinh sạch không đồng nghĩa với việc bugi sẽ phục hồi hoàn toàn. Theo thời gian, điện cực bugi bị mài mòn, các cạnh sắc dần trở nên tròn hơn, làm giảm hiệu quả phóng tia lửa điện. Đây là quá trình hao mòn tự nhiên.

Bên cạnh đó, nếu điện cực đã xuống cấp, khe hở vượt giới hạn cho phép hoặc bugi có dấu hiệu nứt vỡ, dù vệ sinh sạch cũng không thể khắc phục tình trạng. Xe sẽ gặp tình trạng như động cơ khó khởi động, rung giật, tăng tốc kém hoặc tiêu hao nhiên liệu bất thường.

Khi có dấu hiệu hỏng hóc, bugi cần được thay thế để đảm bảo động cơ vận hành ổn định. Tùy loại bugi và nhà sản xuất, các xe được khuyến cáo kiểm tra và thay thế bugi theo các mốc thời gian. Mức trung bình phổ biến từ 40.000-80.000km và khách hàng nên kiểm tra và vệ sinh bugi định kỳ mỗi 20.000km