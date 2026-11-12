Bugi ô tô cũ: Nên vệ sinh để dùng tiếp hay thay mới?

Vệ sinh bugi cũ có thể tiết kiệm chi phí

Bugi ô tô là bộ phận quan trọng trong hệ thống đánh lửa, có nhiệm vụ tạo tia lửa đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí trong buồng đốt. Sau thời gian hoạt động, muội than và cặn bẩn có thể tích tụ trên đầu bugi, ảnh hưởng đến khả năng đánh lửa.

Việc vệ sinh bugi cũ tương đối đơn giản, có thể thực hiện bằng giẻ sạch, dung dịch vệ sinh phù hợp và bàn chải chuyên dụng. Sau khi làm sạch, cần kiểm tra tình trạng điện cực và khe hở đánh lửa theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện sử dụng bàn chải sắt hoặc hóa chất mạnh nếu nhà sản xuất không cho phép, bởi có thể làm hỏng lớp phủ và bề mặt điện cực. Việc vệ sinh cũng không đồng nghĩa với việc bugi sẽ phục hồi hoàn toàn như ban đầu.

Bugi ô tô sau thời gian sử dụng có thể được vệ sinh để tiếp tục hoạt động nếu điện cực vẫn còn tốt

Vì sao nên thay bugi mới?

Theo thời gian, điện cực bugi bị mài mòn, các cạnh sắc dần trở nên tròn hơn, làm giảm hiệu quả phóng tia lửa điện. Đây là quá trình hao mòn tự nhiên mà việc vệ sinh không thể khắc phục.

Do đó, nếu điện cực đã xuống cấp, khe hở vượt giới hạn cho phép hoặc bugi có dấu hiệu nứt vỡ, người dùng nên thay mới. Những biểu hiện như động cơ khó khởi động, rung giật, tăng tốc kém hoặc tiêu hao nhiên liệu bất thường cũng cần được kiểm tra, dù không thể mặc định nguyên nhân xuất phát từ bugi.

Quan sát bugi cũ để nhận biết tình trạng động cơ

Bugi không chỉ là chi tiết tiêu hao mà còn cung cấp những dấu hiệu hữu ích để đánh giá tình trạng hoạt động của động cơ.

Thông thường, đầu sứ cách điện có màu nâu nhạt, xám hoặc nâu xám, ít cặn bám là dấu hiệu cho thấy quá trình cháy tương đối bình thường.

Ngược lại, một số biểu hiện bất thường cần được chú ý:

Muội than khô, màu đen: Có thể liên quan đến hỗn hợp nhiên liệu quá đậm, lọc gió bẩn, hệ thống đánh lửa yếu hoặc bugi không phù hợp.

Dầu bám trên bugi: Có thể do dầu lọt vào buồng đốt từ vòng piston, phớt thân van hoặc các bộ phận liên quan.

Bugi ướt nhiên liệu: Có thể xuất phát từ hiện tượng nhiên liệu không được đốt cháy, kim phun gặp sự cố hoặc hệ thống đánh lửa hoạt động không hiệu quả.

Khi phát hiện những dấu hiệu này, chủ xe không nên chỉ vệ sinh hoặc thay bugi mà cần kiểm tra nguyên nhân gốc rễ để tránh tình trạng tái diễn.

Tuổi thọ bugi phụ thuộc vào vật liệu và điều kiện vận hành

Tuổi thọ bugi khác nhau tùy theo vật liệu điện cực, thiết kế động cơ và điều kiện sử dụng. Bugi bạch kim thường có tuổi thọ khoảng 80.000 km, trong khi một số loại bugi iridium có thể đạt khoảng 160.000 km hoặc hơn.

Đây chỉ là mức tham khảo. Chu kỳ thay thế thực tế cần căn cứ vào tài liệu bảo dưỡng của từng mẫu xe và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Như vậy, vệ sinh bugi cũ có thể là giải pháp tiết kiệm trong trường hợp điện cực còn tốt và chỉ bị bám bẩn. Tuy nhiên, khi bugi đã mài mòn, hư hỏng hoặc hết tuổi thọ khuyến nghị, thay mới vẫn là lựa chọn phù hợp hơn. Đặc biệt, việc kiểm tra tình trạng bugi sau khi tháo có thể giúp chủ xe nhận biết sớm những bất thường của động cơ và chủ động xử lý trước khi phát sinh hư hỏng nghiêm trọng.