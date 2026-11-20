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Budapest đã từng xếp thứ năm trong danh sách các quốc gia dành cho người làm việc từ xa năm 2025, sau Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Montenegro và Bahamas. Chỉ số này, do trang web thông tin visa VisaGuide biên soạn, đã xem xét các yếu tố như thuế, thu nhập và chi phí sinh hoạt.

Theo CNBC, công dân các quốc gia có thể làm việc từ xa dài hạn tại Hungary nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Chẳng hạn, chương trình Thẻ Trắng của Hungary cung cấp giấy phép cư trú một hoặc hai năm cho những người du mục số (digital nomad) từ bên ngoài EU, với yêu cầu thu nhập ròng hàng tháng tối thiểu là 3.000 euro (3.370 USD).

Năm 2026, Holiday Happiness Index (Chỉ số Hạnh phúc Kỳ nghỉ) của BookRetreats - nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới – đã phân tích 47 điểm đến trên toàn cầu dựa vào 5 yếu tố được khoa học chứng minh có liên quan đến các hormone tạo cảm giác hạnh phúc, bao gồm thời tiết (nhiều nắng), chất lượng giấc ngủ, chế độ ăn uống, thời gian hòa mình vào thiên nhiên và môi trường giao lưu, kết nối.

Theo đó, nền tảng này đã xếp Budapest ở vị trí thứ 8 với chú thích “đây là điểm đến hội tụ nhiều yếu tố cho một kỳ nghỉ Workcation tái tạo năng lượng”. Thành phố có khí hậu lục địa, với mùa hè nhiều nắng. Ẩm thực Budapest đa dạng. Thành phố cũng có nhiều không gian xanh để du khách hòa mình vào thiên nhiên, và nổi bật là rất nhiều không gian làm việc chung cùng môi trường sống thư thái và chi phí sinh hoạt hợp lý.

Công dân các quốc gia có thể làm việc từ xa dài hạn tại Hungary nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Ảnh: Condé Nast Traveller's

Theo Hiệp hội Coworking Hungary, có khoảng 35 không gian làm việc chung ở trung tâm Budapest, một số nằm ở Quận VI nhộn nhịp, gần các quán bar và nhà hàng thời thượng của Khu phố Do Thái. Bên cạnh những trung tâm này, thành phố còn cung cấp khoảng 35 văn phòng trọn gói, bao gồm các địa điểm từ các nhà cung cấp lớn như Regus và DBH Flex.

“Budapest có một bầu không khí riêng biệt,” Áron Levendel, người sáng lập không gian làm việc chung Kaptar, nằm đối diện với Vương cung thánh đường St. Stephen tráng lệ của thành phố, cho biết. “Ai muốn kết nối, hợp tác hoặc gặp gỡ mọi người thì rất dễ dàng. Còn ai muốn vui chơi, học hỏi hoặc trải nghiệm bằng tiếng Anh cũng sẽ có hàng trăm hoạt động mỗi tối,” ông nói.

Ông Levendel và các đồng sáng lập vào năm 2010 đã nảy ra ý tưởng về Kaptar (từ này có nghĩa là “tổ ong” trong tiếng Hungary). “Khái niệm ‘du mục số’ khi đó chưa phổ biến,” ông Levendel nói với CNBC. "Không gian làm việc chung cũng chưa phải là thuật ngữ thông dụng vào thời điểm đó, vì vậy chúng tôi gọi không gian này là “közösségi iroda,” hay văn phòng cộng đồng".

Theo ông Levendel, kể từ đại dịch Covid-19, Kaptar đã tăng trưởng hơn 30% mỗi năm, bao gồm cả “làn sóng” những người làm việc từ xa gia nhập sau đại dịch, thường ban đầu chỉ ở lại một tháng nhưng sau đó kéo dài đến một năm.

Budapest có một bầu không khí riêng biệt. Ảnh: Travel Like Local

Tương tự, bà Mónika Gyurity đã mở không gian làm việc chung Liftoff vào năm 2019. Tọa lạc trong một nhà máy sản xuất thang máy cũ gần ga Nyugati trung tâm Budapest, Liftoff thu hút nhiều đối tượng chuyên gia khác nhau — bao gồm cả những du khách ngắn hạn cần không gian làm việc, cũng như các nhân viên làm việc từ xa cho các công ty quốc tế.

Trong khi đó, nằm cách tòa nhà Quốc hội Hungary vài con phố về phía bắc và sát bờ sông Danube là Kubik, một không gian làm việc chung nơi khoảng 20% ​​thành viên là những người làm việc từ xa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, thiết kế hoặc tiếp thị.

Theo đồng chủ sở hữu Éva Mocsár, nhiều chuyên gia trong số này dành thời gian luân phiên giữa Budapest và những vùng khí hậu ấm áp hơn, như Argentina hoặc Đông Nam Á, trước khi trở lại vào mùa xuân. “Không gian làm việc chung gắn liền với thị trường văn phòng, và Budapest có một lượng lớn không gian văn phòng,” bà Mocsár nói. Theo công ty tư vấn Cushman and Wakefield, 12% lượng văn phòng linh hoạt của thành phố luôn trong tình trạng khả dụng.

Budapest hội tụ nhiều yếu tố cho một kỳ nghỉ Workcation tái tạo năng lượng. Ảnh: Hungary Golden Visa

Với tổ hợp văn phòng Create2, các buổi gặp mặt Cộng đồng AI Claude của thành phố và tổ chức phi lợi nhuận Startup Hungary thường xuyên thường xuyên tổ chức. Giám đốc điều hành của Create26, Seloua Benkaid Kasbah, cho biết: “Bạn không chỉ làm việc một mình, mà còn có thể dành thời gian ăn trưa trò chuyện với các thành viên đến từ các công ty lớn. Và buổi tối bạn có thể tham gia các sự kiện cùng với những người sáng lập và nhà đầu tư”.

Xét từ phía thị trường không gian làm việc chung, theo dữ liệu từ Cushman and Wakefield, báo cáo Xu hướng Toàn cầu về Văn phòng Linh hoạt năm 2026 xếp Hungary ở vị trí thứ 31 trong danh sách 40 quốc gia dành cho người “du mục số” trong năm tới — sau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng trước Ý và Canada.

Còn theo khảo sát của International Workplace Group (IWG) trên 1.000 nhân viên làm việc từ xa trên toàn thế giới, Budapest được xếp ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm nay, theo CNBC. Nhà sáng lập, kiêm giám đốc điều hành của IWG, ông Mark Dixon, cho biết với sự gia tăng của cộng đồng digital nomads trong những năm gần đây, Budapest sẽ trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch năm 2027.

Mặc dù giá thuê văn phòng có xu hướng tăng, chi phí sinh hoạt và thực phẩm vẫn được đánh giá ở mức cạnh tranh cho những người muốn làm việc từ xa trong thời gian dài. Tổ chức này cũng đánh giá cao chất lượng Internet nhanh và ổn định, đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm việc trực tuyến cũng như phát triển các sản phẩm công nghệ. Các biên tập viên của CNBC thì đánh giá cao hệ thống nhà hàng đa dạng, khí hậu dễ chịu và nhịp sống chưa quá đông đúc, mang lại sự cân bằng giữa môi trường quốc tế và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Thành phố mang lại sự cân bằng giữa môi trường quốc tế và trải nghiệm văn hóa địa phương. Ảnh: Citizen Remote

Với những lợi thế đó, IWG có lời khuyên tới những ai muốn khám phá Hungary với tư cách là một người làm việc từ xa, rằng nên coi trải nghiệm này như một chuyến định cư lâu dài hơn là một lần ghé thăm. Tổ chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất các thủ tục hành chính như ngân hàng và giấy tờ cư trú càng sớm càng tốt. “Quan trọng nhất,” ông Dixon nói: “Với một nền văn hóa thực sự độc đáo và tươi đẹp như Hungary, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để hòa tan và muốn được sống ở đây mãi mãi”.